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Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*

Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым* - 21.10.2026 Украина.ру

Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* лишился поста руководителя Главного управления разведки (ГУР) по политическим мотивам, поскольку его начали воспринимать как сильного и независимого игрока на политической арене, указала Украинская правда

2026-10-21T14:08

2026-10-21T14:08

2026-10-21T14:08

новости

украина

владимир зеленский

кирилл буданов*

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Источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников утверждают, что перевод Буданова* на должность руководителя президентской канцелярии стал стратегическим ходом Владимира Зеленского. В кулуарах эти кадровые перестановки описывают известным принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе". По словам инсайдеров, оба руководителя прекрасно понимают скрытые мотивы друг друга, но на публике продолжают демонстрировать полное согласие. Политический вес экс-главы военной разведки подтверждают и западные медиа. Так, в конце лета британский журнал The Economist включил его в список ключевых претендентов на президентское кресло, отметив, что в случае выборов он мог бы рассчитывать на ощутимую электоральную поддержку.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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новости, украина, владимир зеленский, кирилл буданов*