Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым* - 21.10.2026 Украина.ру
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Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*
Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым* - 21.10.2026 Украина.ру
Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* лишился поста руководителя Главного управления разведки (ГУР) по политическим мотивам, поскольку его начали воспринимать как сильного и независимого игрока на политической арене, указала Украинская правда
2026-10-21T14:08
2026-10-21T14:08
новости
украина
владимир зеленский
кирилл буданов*
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Источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников утверждают, что перевод Буданова* на должность руководителя президентской канцелярии стал стратегическим ходом Владимира Зеленского. В кулуарах эти кадровые перестановки описывают известным принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе". По словам инсайдеров, оба руководителя прекрасно понимают скрытые мотивы друг друга, но на публике продолжают демонстрировать полное согласие. Политический вес экс-главы военной разведки подтверждают и западные медиа. Так, в конце лета британский журнал The Economist включил его в список ключевых претендентов на президентское кресло, отметив, что в случае выборов он мог бы рассчитывать на ощутимую электоральную поддержку.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, кирилл буданов*
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов*

Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*

14:08 21.10.2026
 
© Фото : ABC News
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : ABC News
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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* лишился поста руководителя Главного управления разведки (ГУР) по политическим мотивам, поскольку его начали воспринимать как сильного и независимого игрока на политической арене, указала Украинская правда
Источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников утверждают, что перевод Буданова* на должность руководителя президентской канцелярии стал стратегическим ходом Владимира Зеленского.
В кулуарах эти кадровые перестановки описывают известным принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе".
По словам инсайдеров, оба руководителя прекрасно понимают скрытые мотивы друг друга, но на публике продолжают демонстрировать полное согласие.
Политический вес экс-главы военной разведки подтверждают и западные медиа. Так, в конце лета британский журнал The Economist включил его в список ключевых претендентов на президентское кресло, отметив, что в случае выборов он мог бы рассчитывать на ощутимую электоральную поддержку.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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