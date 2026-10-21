https://ukraina.ru/20261021/vostok-i-dnepr-rasshiryayut-kontrol-osvobozhdeny-chervonyy-yar-i-yulevka-v-zaporozhskoy-oblasti-1083969925.html

"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области

"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области - 21.10.2026 Украина.ру

"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области

Вооруженные силы России продолжают планомерное продвижение на южном фланге: подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Червоный Яр, а бойцы группировки "Днепр" освободили Юльевку. Об этом в ежедневной сводке ообщило Министерство обороны РФ

2026-10-21T14:27

2026-10-21T14:27

2026-10-21T14:27

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Ключевую роль в прорыве на Червоный Яр сыграли штурмовые подразделения 155-го отдельного гвардейского полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты 5-й общевойсковой армии. Военнослужащие прорвали заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ, взяли под контроль оборудованные позиции и вытеснили украинские формирования с занимаемых мест. По данным военного ведомства, в ходе ожесточенных боев противник потерял до роты личного состава, бронемашины, 12 автомобилей и 24 наземных робота, а также более 60 тяжелых гексакоптеров R-18. Занятие Червоного Яра позволило группировке "Восток" расширить контролируемую территорию на этом участке фронта и создало условия для дальнейшего продвижения на запад. В этот же день подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили село Юльевка, укрепив позиции российских войск в регионе.19 октября российскими военнослужащими группы войск "Восток" взято под контроль село Омельник в Запорожской области. Освобождению этого населенного пункта предшествовала ожесточённая битва, именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. Об этом подробнее — в материале Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ на сайте Украина. ру.

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