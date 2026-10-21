"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области - 21.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261021/vostok-i-dnepr-rasshiryayut-kontrol-osvobozhdeny-chervonyy-yar-i-yulevka-v-zaporozhskoy-oblasti-1083969925.html
"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области
"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области - 21.10.2026 Украина.ру
"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области
Вооруженные силы России продолжают планомерное продвижение на южном фланге: подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Червоный Яр, а бойцы группировки "Днепр" освободили Юльевку. Об этом в ежедневной сводке ообщило Министерство обороны РФ
2026-10-21T14:27
2026-10-21T14:27
новости
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083806492_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d4e2e0219e8ffabb1ca1ad35790ee6d.jpg
Ключевую роль в прорыве на Червоный Яр сыграли штурмовые подразделения 155-го отдельного гвардейского полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты 5-й общевойсковой армии. Военнослужащие прорвали заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ, взяли под контроль оборудованные позиции и вытеснили украинские формирования с занимаемых мест. По данным военного ведомства, в ходе ожесточенных боев противник потерял до роты личного состава, бронемашины, 12 автомобилей и 24 наземных робота, а также более 60 тяжелых гексакоптеров R-18. Занятие Червоного Яра позволило группировке "Восток" расширить контролируемую территорию на этом участке фронта и создало условия для дальнейшего продвижения на запад. В этот же день подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили село Юльевка, укрепив позиции российских войск в регионе.19 октября российскими военнослужащими группы войск "Восток" взято под контроль село Омельник в Запорожской области. Освобождению этого населенного пункта предшествовала ожесточённая битва, именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. Об этом подробнее — в материале Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ на сайте Украина. ру.
запорожская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083806492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f9020fd55c3403c4934a4f64bdf1754.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф
Новости, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ

"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области

14:27 21.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО на Ореховском направлении в Запорожской области
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные силы России продолжают планомерное продвижение на южном фланге: подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Червоный Яр, а бойцы группировки "Днепр" освободили Юльевку. Об этом в ежедневной сводке ообщило Министерство обороны РФ
Ключевую роль в прорыве на Червоный Яр сыграли штурмовые подразделения 155-го отдельного гвардейского полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты 5-й общевойсковой армии. Военнослужащие прорвали заблаговременно подготовленный район обороны ВСУ, взяли под контроль оборудованные позиции и вытеснили украинские формирования с занимаемых мест.

По данным военного ведомства, в ходе ожесточенных боев противник потерял до роты личного состава, бронемашины, 12 автомобилей и 24 наземных робота, а также более 60 тяжелых гексакоптеров R-18. Занятие Червоного Яра позволило группировке "Восток" расширить контролируемую территорию на этом участке фронта и создало условия для дальнейшего продвижения на запад.

В этот же день подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили село Юльевка, укрепив позиции российских войск в регионе.
19 октября российскими военнослужащими группы войск "Восток" взято под контроль село Омельник в Запорожской области. Освобождению этого населенного пункта предшествовала ожесточённая битва, именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. Об этом подробнее — в материале Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ на сайте Украина. ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:17Мадьярский конфуз: Зеленский неожиданно получил под дых
15:11"Вы гуманист, сэр": Уиткофф об освобождении Хаббарда, переговоры длятся уже более трех часов
14:55Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандалов
14:50От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории
14:27"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области
14:08Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*
14:06Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева
14:01Секс-шопы перестали приносить прибыль? Жена Кулебы жалуется на низкие доходы
13:41Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА*
13:39Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться
13:35На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине
13:15Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае
13:08Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побега
12:51ДНР после обстрелов киевского режима. Работа фонда "Подари подарок". 21 октября 2026 года, утренний эфир 111:24
12:37Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей
12:22Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа
12:05Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА*
11:52Окружение Трампа готовится к поражению на выборах и ищет виноватых — CNN
11:27Атака на транспорт, завалы в Луганске и разбитый санаторий: ПВО за ночь сбила сотни вражеских БПЛА над РФ
11:23Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит
Лента новостейМолния