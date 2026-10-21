"Волнуется" за Россию больше, чем за собственную экономику: Мерц назвал свою главную заботу
© REUTERS / Tobias Schwarz
© REUTERS / Tobias Schwarz
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше всего его беспокоит не состояние собственной экономики, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а "влияние России" на немецкое общество. Об этом 21 октября написало издание RT
"Больше всего меня беспокоит влияние России на наше общество и то, насколько успешно она его дестабилизирует", — приводит его слова пресса.
Заявление прозвучало на фоне падающих рейтингов — как лично Мерца, так и правящей партии. Простые немцы уже открыто требуют от канцлера уйти в отставку, и, по данным СМИ, о том же все чаще задумываются его соратники по коалиции.
Пока Берлин ищет "российский след" в собственных проблемах, экономика ФРГ продолжает сползать в упадок. Автопром за полгода сократил более 42 тысяч рабочих мест.
Вчера, 14:21Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕССамостоятельное финансирование киевского режима без финансовой поддержки со стороны Вашингтона станет тяжелейшим вызовом для Германии и остальных государств Европы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью агентству Bloomberg
Между тем На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона ЕС требует увеличить военную помощь Украине. Пока в Петербурге идут переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о путях завершения украинского конфликта, в Брюсселе заняты совсем другим — поиском денег. Как сообщает Politico, ЕС намерен призвать Великобританию и Канаду увеличить помощь Украине, чтобы покрыть дефицит в размере 70 млрд евро.
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