https://ukraina.ru/20261021/volnuetsya-za-rossiyu-bolshe-chem-za-sobstvennuyu-ekonomiku-merts-nazval-svoyu-glavnuyu-zabotu--1083978215.html

"Волнуется" за Россию больше, чем за собственную экономику: Мерц назвал свою главную заботу

"Волнуется" за Россию больше, чем за собственную экономику: Мерц назвал свою главную заботу - 21.10.2026 Украина.ру

"Волнуется" за Россию больше, чем за собственную экономику: Мерц назвал свою главную заботу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше всего его беспокоит не состояние собственной экономики, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а "влияние России" на немецкое общество. Об этом 21 октября написало издание RT

2026-10-21T17:11

2026-10-21T17:11

2026-10-21T17:11

новости

россия

германия

украина

фридрих мерц

владимир путин

стив уиткофф

politico

rt

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/04/1082158544_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_f32bc241c92850e21cbb64f492c4c809.jpg

"Больше всего меня беспокоит влияние России на наше общество и то, насколько успешно она его дестабилизирует", — приводит его слова пресса.Заявление прозвучало на фоне падающих рейтингов — как лично Мерца, так и правящей партии. Простые немцы уже открыто требуют от канцлера уйти в отставку, и, по данным СМИ, о том же все чаще задумываются его соратники по коалиции.Пока Берлин ищет "российский след" в собственных проблемах, экономика ФРГ продолжает сползать в упадок. Автопром за полгода сократил более 42 тысяч рабочих мест. Между тем На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона ЕС требует увеличить военную помощь Украине. Пока в Петербурге идут переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о путях завершения украинского конфликта, в Брюсселе заняты совсем другим — поиском денег. Как сообщает Politico, ЕС намерен призвать Великобританию и Канаду увеличить помощь Украине, чтобы покрыть дефицит в размере 70 млрд евро.

https://ukraina.ru/20261020/evropa-na-predele-merts-nazval-finansirovanie-ukrainy-ogromnym-bremenem-dlya-es-1083944395.html

россия

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, стив уиткофф, politico, rt, ес