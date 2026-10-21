Прагматизм против политики: словаки летят в Москву на фоне ультиматума Брюсселя
© AP / Petr David JoseФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP / Petr David Jose
Несмотря на инициативу Брюсселя по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года, Словакия решила напомнить, что законы экономики важнее, чем директивы Еврокомиссии. 26 октября в Москве впервые с начала 2022 года состоится заседание межправительственной комиссии
После почти пятилетнего перерыва состоится встреча, главной темой которой станет энергетика и возможности сотрудничества в поставках стратегического сырья.
Словацкая сторона накануне зимы прямо заявляет о своей заинтересованности в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти. Энергетическая компания SPP уже ведет предметные переговоры с "Газпром экспортом", рассчитывая на российское топливо вплоть до третьего квартала 2027 года.
В Москве обсудят общее экономическое сотрудничество, в том числе в сфере атомной энергетики. Напомним, что Словакия уже возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" после нескольких месяцев блокады.
Одним из пунктов мирной инициативы, обсуждение которой также сейчас идет в ЕС, значится экономическая интеграция России, Украины и Европы через масштабную энергетическую сделку. В качестве рабочего варианта рассматривается трубопровод для поставок российских нефти и газа в Европу. Как будут делить доходы от работы магистрали — в материале Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину на сайте Украина.ру.
Словацкая сторона накануне зимы прямо заявляет о своей заинтересованности в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти. Энергетическая компания SPP уже ведет предметные переговоры с "Газпром экспортом", рассчитывая на российское топливо вплоть до третьего квартала 2027 года.
В Москве обсудят общее экономическое сотрудничество, в том числе в сфере атомной энергетики. Напомним, что Словакия уже возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" после нескольких месяцев блокады.
Одним из пунктов мирной инициативы, обсуждение которой также сейчас идет в ЕС, значится экономическая интеграция России, Украины и Европы через масштабную энергетическую сделку. В качестве рабочего варианта рассматривается трубопровод для поставок российских нефти и газа в Европу. Как будут делить доходы от работы магистрали — в материале Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину на сайте Украина.ру.
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