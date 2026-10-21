https://ukraina.ru/20261021/raspilit-evropu-na-troikh-eksperty-o-perspektivakh-vstrechi-putina-trampa-i-si--1083970428.html

Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си

Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си - 21.10.2026 Украина.ру

Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си

Возможная встреча лидеров России, Китая и США именно в ноябре обросла неминуемыми историческими аналогиями. Большинство отсылок – к знаменитой встрече лидеров в Ялте в 1945 году. Но, конечно, эти сравнения некорректны

2026-10-21T16:29

2026-10-21T16:29

2026-10-21T16:29

эксклюзив

китай

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

атэс

опек

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083970723_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_042c8a38cc8a713b52bcfce8c235bbd8.jpg

Итак, что известно?Во-первых, вероятность встречи невелика. Во-вторых, неизвестным остается и главный вопрос — о чём они будут говорить, а для Москвы это принципиальный момент.Ключевой площадкой, где все три лидера могут оказаться одновременно, остается саммит АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Именно вокруг этой даты и строятся все прогнозы. Однако официального подтверждения подготовки трехсторонней встречи до сих пор нет — ни от Кремля, ни от Пекина, ни от Вашингтона.Владимир Путин выступает за проведение встречи, но подчёркивает два условия: решение зависит от принимающей стороны — Китая, и сначала необходимо согласовать повестку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 октября прямо заявил, что конкретных предложений или соглашений не существует, а разговоры на эту тему остаются гипотетическими. Это значит, что Москва готова к диалогу, но не намерена участвовать в мероприятии ради формы.Во время встречи со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом 21 октября, в среду, российский президент подтвердил, что есть "соображения" о такой встрече в КНР, и передал американскому коллеге "самые искренние слова признательности".Трамп, в отличие от России, ясно дал понять, что не намерен сосредотачиваться на Украине. Его приоритеты — ядерное разоружение (с подключением Китая) и торговля. Ситуацию на Украине он оценивает как "неплохую" и не хочет связывать себя обязательствами. Китай же как принимающая сторона опасается, что украинская тема отвлечет внимание от его собственной повестки.Подробнее на тему рассуждали эксперты в своих соцсетях.Политолог Камиль АскерхановЯ предположил, что осенняя череда международных саммитов приведёт к ключевому событию — возможной трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в Китае. (…) Напомню, что в моей концепции триумвирата эта встреча рассматривается как возможный ключевой этап формирования новой архитектуры мирового управления, в которой США, Россия и Китай будут согласовывать основные параметры будущего мироустройства.Причём украинский конфликт здесь лишь один из вопросов гораздо более масштабного процесса — демонтажа прежней глобализации и перераспределения сфер ответственности между крупнейшими центрами силы. Именно поэтому я ещё летом выделил АТЭС как возможную кульминацию горячей дипломатической осени. Посмотрим, каким окажется содержание предстоящих переговоров. Поскольку самое интересное, на мой взгляд, будет происходить далеко за пределами публично объявленной повестки.Украинский волонтёр Юрий КасьяновТрамп хочет вместе с Путиным и Си Цзиньпином заново поделить мир и решить судьбу Украины, "положив конец войнам до конца веков" — так всегда обещает сильный, прежде чем съесть более слабого. Это сугубо современный Мюнхенский сговор, когда-то открывший путь ко Второй мировой войне. Но почему так случилось, что в 1938 году в Мюнхене сильные государства решили судьбу Чехословакии за ее спиной?..Потому что, имея надежные укрепления на границе с Германией, сильную армию и мощную оборонную промышленность, Чехословакия имела в то же время слабое правительство, наделавшее кучу ошибок во внутренней и внешней политике, и не смогла, даже не пыталась противодействовать врагу, а точнее — врагам.Ведь не только Германия забрала Судеты, но и Польша, и Венгрия украли территории Чехословакии. Можно сколько угодно ругать Трампа и рассказывать о "предательстве" американцев, но первопричина, предпосылка нового "Мюнхена" — в слабости нашей дипломатии, которая за все время войны металась от желания заключить мир с врагом любой ценой до полного запрета на любые мирные переговоры.А сколько было разнообразных "планов мира" и "сделок по безопасности"?.. Наверное, больше было только "планов стойкости" и упрёков партнёрам за недостаточную помощь. Где наши крупные переговорщики, чем они занимаются? Когда назначат посла в Штатах, который и должен непосредственно отстаивать интересы нашей страны? У нас есть мощная армия. Стойкость нашей нации вызывает восхищение во всем мире. Но почему наш крупнейший союзник внезапно прекращает предоставлять разведданные, ограничивает скорость Старлинку, не отгружает уже купленное оружие, и договаривается с нашим врагом?..Ну точно, что ни наша армия, ни наш народ в этом не виноваты. …Когда-то британский премьер Уинстон Черчилль, оказавшись один на один с "непобедимым" Гитлером, приложил сверхчеловеческие усилия для того, чтобы сделать США своим союзником и создать действенную антигитлеровскую коалицию. Он летал в Штаты на летающей лодке (гидросамолёт – Ред.), летал в Москву на бомбардировщике, написал американскому президенту Рузвельтуболее 1000 личных писем.Следует напомнить, что в начале Второй Мировой войны в США действовали жёсткие законы о нейтралитете; американцы после потерь Первой мировой совсем не хотели быть вовлечены в новую бойню в Европе. Они не давали воюющим сторонам ни денег, ни оружия. Британии, как островной империи критически не хватало военных кораблей, и Черчилль выпросил у Рузвельта 50 старых эсминцев в обмен на аренду территории в британских колониях для создания американских военных баз на целых 99 лет!Возможно, кто-то скажет, что британский премьер "торговал территориями", но это соглашение стало первым шагом в создании союзнических отношений и предоставлении Штатами масштабной военной помощи Британии, ленд-лизу и прямому участию американских войск в войне против нацистской Германии. Нам же широко разрекламированный договор о полезных ископаемых не принес ничего, а подписанный еще в мае 2022 года закон о ленд-лизе для Украины так и не заработал. С 2023 года, когда Конгресс заблокировал помощь для Украины, мы наблюдаем постоянный упадок двусторонних отношений. И причина не только в сумасшедшем Трампе.Политолог Максим ЖаровНовая "Ялта" не может быть на троих. Разговоры про новую "Ялту" между Россией, США и Китаем в ноябре на саммите АТЭС выглядят странно. Кроме, мягко говоря, сильно хромающей аналогии с 1945 годом, единственный актуальный вопрос, который может к 19 ноября интересовать все три страны, это отнюдь не Украина, а Иран. И то этот вопрос встанет в повестку в связи с мировыми ценами на нефть.А здесь уже включается блоковое противостояние на Ближнем Востоке стран-участниц "Авраамовых соглашений" и Мекканских соглашений, стран ОПЕК и так далее. Так что как минимум для урегулирования Иранского конфликта США, Россия и Китай должны прийти к необходимости созыва не новой "Ялты на троих", а значительно более широкой международной конференции с участием всех сторон конфликта, включая прежде всего Иран и Израиль.И точно такой же подход применим и к Украинскому конфликту. Правда, влияние этого конфликта на мировые цены на нефть значительно более слабое, как бы Трамп ни пытался изображать Украину вторым "Ормузом". Китай в начале сентября вроде бы начинал продвигать идею созыва подобной конференции на базе ШОС, но с тех пор об этой затее нет абсолютно никаких следов в СМИ. Так что на саммите АТЭС в ноябре, если Трамп, Путин и Си Цзиньпин и встретятся, то договориться о "разделе мира" на троих они не смогут без участия всего остального мира.Политолог Юрий БаранчикВстреча Путина, Си и Трампа в Шеньчжене – ещё не Ялта, но первый шаг в её направлении. (…)В феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль договаривались о послевоенном устройстве мира. За столом переговоров находились лидеры держав, которые совместно разгромили общего врага и теперь решали, как распорядиться результатами победы. У них были противоречия, но существовала общая отправная точка – это завершение мировой войны на условиях победившей коалиции.Сегодня никакой общей победы нет. Россия и США не союзники, а Китай и США рассматривают друг друга как главных стратегических конкурентов. Более того, противостояние с Китаем закреплено в американских стратегических документах. Вашингтон не собирается договариваться с Пекином о разделе плодов совместной победы, он пытается сохранить собственное глобальное лидерство в условиях усиления конкурента.Поэтому возможная встреча трех лидеров – это точно не повторение Ялты. Возможно, будет попытка определить правила сосуществования крупнейших центров силы в мире, где ни один из них не может игнорировать интересы двух других без серьезных последствий для себя.США идут на встречу России и пытаются урегулировать украинский конфликт, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Москва стремится обеспечить собственные интересы безопасности и добиться признания своих геополитических требований. Пекин заинтересован в сохранении стратегической инициативы, недопущении консолидации противников Китая и формировании международной среды, в которой американское доминирование больше не является безусловным.Эти интересы не совпадают. Однако именно поэтому переговоры между тремя державами могут иметь значение, выходящее далеко за пределы Украины. Вопрос не в том, поделят ли Путин, Трамп и Си мир на сферы влияния по образцу 1945 года. Вопрос в том, смогут ли они договориться о границах допустимого соперничества, взаимных ограничениях и правилах, которые не позволят конкуренции перерасти в прямое столкновение крупнейших держав.И здесь есть один интересный вариант – распилить на троих Европу. Кто-то должен послужит топливом для будущего мирового торгово-экономического и технологического рывка. Что такое сегодня Евросоюз? (…) Страны, в которых полиция неделями не может усмирить распоясавшихся мародёров, не могут ожидать того, что с ними будут вести разговор на равных. Их надо прессовать. Об этом, думаю, речь и пойдет на саммите троих. Кстати, думаю, вторая Ялта пройдет тоже в Ялте. В нашей Ялте. Символизм будет соблюден.

https://ukraina.ru/20261021/na-fone-mirnykh-usiliy-moskvy-i-vashingtona-es-trebuet-uvelichit-voennuyu-pomosch-ukraine-1083967901.html

https://ukraina.ru/20261020/pazl-trampa-nastal-posledniy-raund-peregovorov-o-mirnom-uregulirovanii-rossiysko-ukrainskogo-1083954971.html

китай

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, китай, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс, опек, шос