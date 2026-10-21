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Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке

Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке - 21.10.2026 Украина.ру

Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке

В Кропивницком (бывшем Кировограде – Ред.) вспыхнул скандал вокруг надгробия погибшего украинского военного. Причиной скандала стал надпись на русском языке

2026-10-21T17:01

2026-10-21T17:01

2026-10-21T17:01

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украина

кропивницкий

кировоград

вооруженные силы украины

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В Кропивницком на могиле погибшего украинского бойца батальона беспилотных систем 117-й омбр Ивана Петухова установили памятник на русском языке. Общественников это разозлило, сообщил телеканал "Суспільне".Так, одной из тех, кто возмутился надгробию с надписью на русском была член рабочей группы по вопросам обустройства Аллеи памяти Дальневосточного кладбища Инга Дудник. Она пришла на могилу своей дочери, которая также погибла во время боевых действий."Памятник подписан на языке тех, кто убил этого человека. <...> По моему мнению, недопустимо на Аллее захоронений ставить памятники, где надписи делают на русском языке. Это прежде всего триггерит людей, приходящих к своим родным, близким, захороненным на Аллее почётных захоронений", – указала Дудник.Она сослалась на детей и внуков, которые якобы будут недоумевать, почему на могилах украинских военных надписи на русском языке.Дудник возмутило то, что памятник погибшему украинскому военному с надписями на русском языке находится на Аллее почётных захоронений."Если бы этот памятник стоял не на Аллее почётных захоронений – пишите на любом языке. Это аллея почётных захоронений, там должен быть единый стандарт", – негодовала Дудник.Мать погибшего бойца Элла Петухова заявила, что выбор русского языка на памятнике был сознательным решением семьи."Что я хотела этим сказать? У моего сына была такая позиция. Говорит: "Я сознательно пошёл защищать суверенитет Украины и общался там на русском с парнями". Он не переходил на украинский. Это лишний раз доказывает, что не только украиноязычные украинцы защищают, а и русскоязычные. Мой сын русскоязычный, пошёл защищать и погиб, как все. Это его позиция и я его в этом поддерживаю", – отметила она.Её сын родился в 1991 году в Жёлтых Водах, что в Днепропетровской области. Затем семья переехала в Кировоград. Петухов мог избежать мобилизации, т.к. работал в шахте. Однако он 27 февраля 2022 года записался в ВСУ добровольцем."Мама, все мои парни пошли, я не мог поступить по-другому", – заявил он матери.Также Элла Петухова рассказала, как обстояли дела с русским языком в ВСУ."Семья у нас русскоязычная. Мой дед, мои родители – всего говорили на русском. Для это родной язык. Когда он служил, спрашиваю: "Как там у вас с языком?". А он отвечает: "Мама, у нас вопросов нет. Это у вас, гражданских, вопросы есть, друг друга грызёте. У нас тут главное, чтобы человек, с которым служишь, мог тебя защитить". Язык для них не имел значения. Это позиция моего сына, и я на ней буду настаивать. Я во всём его поддерживаю. Именно на русском языке, чтобы все люди видели, что украинцы есть и русскоязычные", – подчеркнула женщина.Мнения родственников погибших украинских военных разделились. Часть поддержала Петухову, часть – Дудник.Местные чиновники уверяют: согласно законодательству, на надгробиях мемориальных кладбищ, обустроенных и содержащихся за средства местных бюджетов, могут быть надписи только на украинском языке. А Дудник уже подготовила обращение к власти с целью проверить установку памятника с надписью на русском языке.Разошлись и мнения украинцев в сети. Так, на имиджборде dollchan пользователь Переслав Гаранжа назвал мать Петухова "необучаемой породой"."Русскочелюстной скот будет наматываться на [российские] бомбы трижды в столетие, не делая никаких выводов", – негодовал он.Другие пользователи указали Гаранже на его место, отметив, что гибнущие на фронте украинские солдаты защищают и этого украинца."[Отличное] отношение к тому, что жизнь отдал, чтобы ты имел возможность [говорить ерунду] в интернете. [Негодяй, блин]", – отметил один из украинцев.Кто-то и вовсе вспомнил о чешской политике избавления от немецкого наследия, отметив всю противоречивость подобной политики.

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новости, украина, кропивницкий, кировоград, вооруженные силы украины