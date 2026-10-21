Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке - 21.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261021/voyna-s-mogilami-na-ukraine-vozmutilis-nadgrobiyami-boytsov-vsu-na-russkom-yazyke-1083976593.html
Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке
Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке - 21.10.2026 Украина.ру
Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке
В Кропивницком (бывшем Кировограде – Ред.) вспыхнул скандал вокруг надгробия погибшего украинского военного. Причиной скандала стал надпись на русском языке
2026-10-21T17:01
2026-10-21T17:01
новости
украина
кропивницкий
кировоград
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083978004_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97bfed1d97272a7902be3c862bc84bc9.jpg
В Кропивницком на могиле погибшего украинского бойца батальона беспилотных систем 117-й омбр Ивана Петухова установили памятник на русском языке. Общественников это разозлило, сообщил телеканал "Суспільне".Так, одной из тех, кто возмутился надгробию с надписью на русском была член рабочей группы по вопросам обустройства Аллеи памяти Дальневосточного кладбища Инга Дудник. Она пришла на могилу своей дочери, которая также погибла во время боевых действий."Памятник подписан на языке тех, кто убил этого человека. &lt;...&gt; По моему мнению, недопустимо на Аллее захоронений ставить памятники, где надписи делают на русском языке. Это прежде всего триггерит людей, приходящих к своим родным, близким, захороненным на Аллее почётных захоронений", – указала Дудник.Она сослалась на детей и внуков, которые якобы будут недоумевать, почему на могилах украинских военных надписи на русском языке.Дудник возмутило то, что памятник погибшему украинскому военному с надписями на русском языке находится на Аллее почётных захоронений."Если бы этот памятник стоял не на Аллее почётных захоронений – пишите на любом языке. Это аллея почётных захоронений, там должен быть единый стандарт", – негодовала Дудник.Мать погибшего бойца Элла Петухова заявила, что выбор русского языка на памятнике был сознательным решением семьи."Что я хотела этим сказать? У моего сына была такая позиция. Говорит: "Я сознательно пошёл защищать суверенитет Украины и общался там на русском с парнями". Он не переходил на украинский. Это лишний раз доказывает, что не только украиноязычные украинцы защищают, а и русскоязычные. Мой сын русскоязычный, пошёл защищать и погиб, как все. Это его позиция и я его в этом поддерживаю", – отметила она.Её сын родился в 1991 году в Жёлтых Водах, что в Днепропетровской области. Затем семья переехала в Кировоград. Петухов мог избежать мобилизации, т.к. работал в шахте. Однако он 27 февраля 2022 года записался в ВСУ добровольцем."Мама, все мои парни пошли, я не мог поступить по-другому", – заявил он матери.Также Элла Петухова рассказала, как обстояли дела с русским языком в ВСУ."Семья у нас русскоязычная. Мой дед, мои родители – всего говорили на русском. Для это родной язык. Когда он служил, спрашиваю: "Как там у вас с языком?". А он отвечает: "Мама, у нас вопросов нет. Это у вас, гражданских, вопросы есть, друг друга грызёте. У нас тут главное, чтобы человек, с которым служишь, мог тебя защитить". Язык для них не имел значения. Это позиция моего сына, и я на ней буду настаивать. Я во всём его поддерживаю. Именно на русском языке, чтобы все люди видели, что украинцы есть и русскоязычные", – подчеркнула женщина.Мнения родственников погибших украинских военных разделились. Часть поддержала Петухову, часть – Дудник.Местные чиновники уверяют: согласно законодательству, на надгробиях мемориальных кладбищ, обустроенных и содержащихся за средства местных бюджетов, могут быть надписи только на украинском языке. А Дудник уже подготовила обращение к власти с целью проверить установку памятника с надписью на русском языке.Разошлись и мнения украинцев в сети. Так, на имиджборде dollchan пользователь Переслав Гаранжа назвал мать Петухова "необучаемой породой"."Русскочелюстной скот будет наматываться на [российские] бомбы трижды в столетие, не делая никаких выводов", – негодовал он.Другие пользователи указали Гаранже на его место, отметив, что гибнущие на фронте украинские солдаты защищают и этого украинца."[Отличное] отношение к тому, что жизнь отдал, чтобы ты имел возможность [говорить ерунду] в интернете. [Негодяй, блин]", – отметил один из украинцев.Кто-то и вовсе вспомнил о чешской политике избавления от немецкого наследия, отметив всю противоречивость подобной политики.
украина
кропивницкий
кировоград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083978004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5c7e40361d83023a020dc81e795099f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кропивницкий, кировоград, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Кропивницкий, Кировоград, Вооруженные силы Украины

Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке

17:01 21.10.2026
 
© Evgeniy Maloletka
© Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
В Кропивницком (бывшем Кировограде – Ред.) вспыхнул скандал вокруг надгробия погибшего украинского военного. Причиной скандала стал надпись на русском языке
В Кропивницком на могиле погибшего украинского бойца батальона беспилотных систем 117-й омбр Ивана Петухова установили памятник на русском языке. Общественников это разозлило, сообщил телеканал "Суспільне".
Так, одной из тех, кто возмутился надгробию с надписью на русском была член рабочей группы по вопросам обустройства Аллеи памяти Дальневосточного кладбища Инга Дудник. Она пришла на могилу своей дочери, которая также погибла во время боевых действий.
"Памятник подписан на языке тех, кто убил этого человека. <...> По моему мнению, недопустимо на Аллее захоронений ставить памятники, где надписи делают на русском языке. Это прежде всего триггерит людей, приходящих к своим родным, близким, захороненным на Аллее почётных захоронений", – указала Дудник.
Она сослалась на детей и внуков, которые якобы будут недоумевать, почему на могилах украинских военных надписи на русском языке.
Дудник возмутило то, что памятник погибшему украинскому военному с надписями на русском языке находится на Аллее почётных захоронений.
"Если бы этот памятник стоял не на Аллее почётных захоронений – пишите на любом языке. Это аллея почётных захоронений, там должен быть единый стандарт", – негодовала Дудник.
Мать погибшего бойца Элла Петухова заявила, что выбор русского языка на памятнике был сознательным решением семьи.
"Что я хотела этим сказать? У моего сына была такая позиция. Говорит: "Я сознательно пошёл защищать суверенитет Украины и общался там на русском с парнями". Он не переходил на украинский. Это лишний раз доказывает, что не только украиноязычные украинцы защищают, а и русскоязычные. Мой сын русскоязычный, пошёл защищать и погиб, как все. Это его позиция и я его в этом поддерживаю", – отметила она.
Её сын родился в 1991 году в Жёлтых Водах, что в Днепропетровской области. Затем семья переехала в Кировоград. Петухов мог избежать мобилизации, т.к. работал в шахте. Однако он 27 февраля 2022 года записался в ВСУ добровольцем.
"Мама, все мои парни пошли, я не мог поступить по-другому", – заявил он матери.
Также Элла Петухова рассказала, как обстояли дела с русским языком в ВСУ.
"Семья у нас русскоязычная. Мой дед, мои родители – всего говорили на русском. Для это родной язык. Когда он служил, спрашиваю: "Как там у вас с языком?". А он отвечает: "Мама, у нас вопросов нет. Это у вас, гражданских, вопросы есть, друг друга грызёте. У нас тут главное, чтобы человек, с которым служишь, мог тебя защитить". Язык для них не имел значения. Это позиция моего сына, и я на ней буду настаивать. Я во всём его поддерживаю. Именно на русском языке, чтобы все люди видели, что украинцы есть и русскоязычные", – подчеркнула женщина.
Мнения родственников погибших украинских военных разделились. Часть поддержала Петухову, часть – Дудник.
Местные чиновники уверяют: согласно законодательству, на надгробиях мемориальных кладбищ, обустроенных и содержащихся за средства местных бюджетов, могут быть надписи только на украинском языке. А Дудник уже подготовила обращение к власти с целью проверить установку памятника с надписью на русском языке.
Разошлись и мнения украинцев в сети. Так, на имиджборде dollchan пользователь Переслав Гаранжа назвал мать Петухова "необучаемой породой".
"Русскочелюстной скот будет наматываться на [российские] бомбы трижды в столетие, не делая никаких выводов", – негодовал он.
Другие пользователи указали Гаранже на его место, отметив, что гибнущие на фронте украинские солдаты защищают и этого украинца.
"[Отличное] отношение к тому, что жизнь отдал, чтобы ты имел возможность [говорить ерунду] в интернете. [Негодяй, блин]", – отметил один из украинцев.
Кто-то и вовсе вспомнил о чешской политике избавления от немецкого наследия, отметив всю противоречивость подобной политики.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКропивницкийКировоградВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30"Европа воюет против России уже два года": Ищенко объяснил, кто платит за войну на Украине
18:11"Дело идет к завершению": Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с США и Украиной
18:10За спиной Украины и в гольф-клубе: Трамп придумал, как должно выглядеть мирное соглашение
18:00Путин встретился с Уиткоффом, Зеленский вспомнил об украинцах и согласен на "остановку". Итоги 21 октября
17:33Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях
17:31Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей
17:30Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко
17:11"Волнуется" за Россию больше, чем за собственную экономику: Мерц назвал свою главную заботу
17:01Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке
17:01Закрывают предприятия и вытаскивают людей из машин. Что происходит в Днепре
16:39Прагматизм против политики: словаки летят в Москву на фоне ультиматума Брюсселя
16:29Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си
16:26Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
16:14Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка
16:00Несчастливое имя, несчастливое место. 110 лет со дня гибели линкора "Императрица Мария"
15:58Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!"
15:54На фронт! Украинка жестоко отомстила своему парню за измену
15:17Мадьярский конфуз: Зеленский неожиданно получил под дых
15:11"Вы гуманист, сэр": Уиткофф об освобождении Хаббарда, переговоры длятся уже более трех часов
14:55Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандалов
Лента новостейМолния