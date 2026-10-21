https://ukraina.ru/20261021/madyarskiy-konfuz-zelenskiy-neozhidanno-poluchil-pod-dykh----1083966301.html

Мадьярский конфуз: Зеленский неожиданно получил под дых

Мадьярский конфуз: Зеленский неожиданно получил под дых - 21.10.2026 Украина.ру

Мадьярский конфуз: Зеленский неожиданно получил под дых

То, что случилось 20 октября 2026 года между Венгрией и Украиной, свидетельствует: в Европе для Киева уже не осталось ни друзей, ни демократов. Только нахлебники-ловкачи и политические спекулянты. Или думающие о своих странах.

2026-10-21T15:17

2026-10-21T15:17

2026-10-21T15:17

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То есть только те, кто желает при любом удобном случае либо решить свои проблемы, либо прибарахлиться за украинский счет. Но и они сейчас в пролете – всех умыла и отбросила Венгрия. Именно Будапешт заблокировал открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом со ссылкой на украинских и европейских дипломатов написал The Kyiv Independent (KI), англоязычное интернет-издание, которое фокусируется на новостях об Украине и ориентировано в первую очередь на аудиторию в Европе и США. Пожаловался, значит, своим, что "нэню зобыжають" (маму обижают)… Получилось не только неожиданно, но и очень обидно. Украина, как Проня Прокоповна, героиня известного фильма еще 1961 года "За двумя зайцами", распласталась перед европейцами по принципу "барышня уже легли и просять", а на нее даже плюнули только умозрительно, по-чиновничьи. Европейцы поступили крайне паршиво.Во-первых, как известно, Украина и Молдавия подали заявку на членство в ЕС в 2022 году. По логике тогда еще полноценного президента Украины Владимира Зеленского – в пику России: дескать, вы на нас войной, а мы от вас в Европу. Официальные переговоры об их вступлении начались в 2024 году, и Украина за истекшие годы прошла все круги ада и несчетное количество унижений, чтобы доказать, как она готова. И хочет, хочет, хочет, а ее – серпом по... Потому что известно также и то, что для вступления в ЕС Украина должна провести ряд реформ для приведения в соответствие с законодательством ЕС. Они все и отображены в предварительных условиях-кластерах. Переговоры о евроинтеграции разделены на шесть кластеров: "Основополагающие вопросы", "Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность", "Внешние отношения", "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Все они охватывают 33 переговорные главы, а кластер по основополагающим вопросам открывается первым и закрывается последним. Киев вместе с Кишиневом уже открыл четыре из них. Не без труда, потому что процесс все время блокировала Венгрия. Например, еще в начале сентября текущего года было известно, что Венгрия заблокировала открытие переговорных кластеров 2 и 3 ("Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост"), отказавшись утвердить результаты их скрининга. Поддержку открытия кластеров Будапешт напрямую увязал с принятием на Украине закона, расширяющего права национальных меньшинств в сфере образования. И когда Верховная Рада одобрила этот закон 12 октября, Украине сразу открыли два указанных кластера. Но во вторник, 20 октября, эксперты из 27 стран ЕС отказались одобрить для Украины результаты скрининга 4-го ("Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и 5-го ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения").Во-вторых, Венгрия высокомерно даже не удосужилась сообщить, почему она так поступила, несмотря на то что их предыдущие требования как бы были выполнены. Решение Будапешта, как свидетельствуют очевидцы, "разочаровало" остальных участников встречи. Но Венгрия послала и их, и разочарованным остается довольствоваться надеждами на то, что блокировка со стороны Венгрии будет временной и вызвана она внутривенгерскими обстоятельствами. Мол, тамошняя оппозиция не должна считать венгерское правительство и нового премьера Петера Мадьяра "мягкими" в отношении Украины. В-третьих, – и это особенно обидно! – Венгрия препятствовала продвижению Украины к членству в ЕС при премьер-министре Викторе Орбане. В Киеве буквально молились, чтобы он проиграл выборы и ушел с поста. Так и случилось – у власти оказался глава оппозиции Петер Мадьяр и как бы действительно согласился разблокировать часть переговорного процесса. Однако, как передал портал Portfolio, уже в мае 2026-го на правительственном брифинге Мадьяр официально заявил, что обязательным условием для одобрения Венгрией начала интеграции Украины в ЕС было, есть и будет выполнение Киевом всех 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья. Их там примерно 100 тысяч. Что же это за 11 пунктов? Ранее, в апреле сего года, агентство Bloomberg сообщило, что на встрече с главой Евросовета Антониу Коштой Мадьяр тоже поднял вопрос о расширении прав венгерского нацменьшинства на Украине. А выдвинутые политиком условия во многом повторяют предыдущий список из 11 требований, с которым ранее выступал экс-премьер Орбан. "Европейская правда" (ЕП), экономический подотдел "Украинской правды" (УП), еще совсем недавно главной информпомойки и рупора соросят на Украине, которые годами прибыльно спекулировали и смачно подъедались на теме евроинтеграции, по этому поводу констатировала: Орбан и Мадьяр в вопросе обеспечения прав украинских венгров – обое рябое. По данным ЕП, половина пунктов касалась предоставления образования на венгерском языке, в частности обеспечения использования венгерского языка во всем образовательном процессе, возможности получить перевод на венгерский язык задач ВНО (используются на Украине для проверки достижений выпускников школ) и национального мультипредметного теста. Орбан добивался появления на Украине учреждений со статусом "заведение общего среднего образования национального сообщества".Венгрия также настаивала на отдельном статусе для территорий Украины, где исторически компактно проживают венгры (Будапешт хотел, чтобы все населенные пункты Закарпатской области автоматически признавались "традиционно венгерскими"). Кроме того, Венгрия затребовала политического представительства национальных меньшинств в парламенте и гарантий этого. И вот Орбан ушел, но оказалось, что для неонацистов Зеленского в вопросе прав для венгров Мадьяр ничуть не лучше своего предшественника. Несмотря даже на то, что украинский просроченный и венгерский новоявленный, встречаясь публично, чуть ли расцеловывались. Но черт бы с ними, с поцелуями. Зеленский, чтобы подтвердить свою европейскость, пошел даже на то, что, исключив из перечня русских Украины и их русский язык, 12 октября 2026 года подписал новый закон о языках нацменьшинств. В первую очередь, ясное дело, венгерского. Мадьяр в ответ отметил, что, получив от главы Европейского совета Кошты заверения в готовности Украины незамедлительно начать переговоры об интеграции в Евросоюз, тоже не будет ветировать украинскую евроинтеграцию. И даже, как было сказано выше, открыл два кластера. Но два других открыть не позволил. И не стал объяснять, почему, фактически послав Зеленского с его надеждами дорогой цветов прямиком в преисподнюю разочарований. Kyiv Independent прогнозирует, что последние два кластера официально откроются в декабре 2026-го. И что вопрос их открытия станет приоритетом для Ирландии, которая председательствует в Совете ЕС до конца года и будет поднимать их на каждом последующем заседании рабочей группы по расширению в Брюсселе. Пока не будет найден выход из тупика, который удовлетворил бы Зеленского и его неонацистский режим, ищущий спасения в Европе. А ведь Зеленскому должно быть обиднее вдвойне: он уже раздухарился и даже объявил себя членом ЕС с 1 января 2027 года. Но его в этом деле сначала круто обрезала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, в октябре заявив, что вступление Украины в Евросоюз в данные сроки невозможно. А теперь вот и Мадьяр вернулся к своим прежним заявлениям о том, что устанавливать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз не нужно. И что этот процесс может занять 15–20 лет или даже больше. "Мы верим во вступление на основе заслуг", — раньше говорил он. Очень органичное заявление с тем, что раньше тот же Мадьяр сразу после вступления в должность заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие, потому что выступает за мир. Слово, не знакомое Зеленскому совсем. Да он и не думает о мире, для него война – мать родна и средство выживания. За него он и хватается, несмотря на черную метку от президента США Дональда Трампа, которую ему притаранили прямо в Осло. Домой, на Украину, Зеленский уже не спешит – там опасно…Еще о европерспективах Украины читайте в статье Ивана Лизана С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей

https://ukraina.ru/20261020/s-porazheniem-v-pravakh-evropa-razveyala-illyuzii-ukrainskikh-vlastey-1083942039.html

https://ukraina.ru/20261017/pod-predlogom-evrointegratsii-ukraina-lishilas-esche-odnogo-nasledstva-sssr-1083857549.html

https://ukraina.ru/20261008/voyna-s-vengriey---cherez-10-let-na-ukraine-perepolokh-iz-za-novogo-zakona-1083677202.html

https://ukraina.ru/20260925/reformy-i-obman-dengi-ukraine-dlya-voyny-s-rossiey-iz-paketa-kachki-kos-1083432381.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, ес, мадьяр, украина, венгрия, верховная рада, владимир зеленский, европа, виктор орбан, bloomberg, весь скачко