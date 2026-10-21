Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко - 21.10.2026 Украина.ру
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Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко
Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко - 21.10.2026 Украина.ру
Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил вероятность достижения соглашения на предстоящей трёхсторонней встрече Путина, Трампа... Украина.ру, 21.10.2026
2026-10-21T17:30
2026-10-21T17:30
видео
польша
украина
киев
ростислав ищенко
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
дроны
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Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил вероятность достижения соглашения на предстоящей трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина, а также объяснил природу манипуляций с отключением Starlink для ВСУ и рассказал, зачем Киев стал раздавать сертификаты украинства и какой эффект может быть от таких действий:00:40 – Starlink как инструмент давления США?13:17 – Что изменит встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае и могут ли её сорвать?22:54 – Скандал из-за пролёта дрона над Польшей;32:30 – О сертификатах национальной идентичности для украинцев и украинофобии в Европе.*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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видео, польша, украина, киев, ростислав ищенко, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, дроны, бпла, сво, новости сво, китай, си цзиньпин, европа, скандал, главные новости, переговоры, видео
Видео, Польша, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, СВО, новости СВО, Китай, Си Цзиньпин, Европа, скандал, Главные новости, переговоры

Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко

17:30 21.10.2026
 
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Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил вероятность достижения соглашения на предстоящей трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина, а также объяснил природу манипуляций с отключением Starlink для ВСУ и рассказал, зачем Киев стал раздавать сертификаты украинства и какой эффект может быть от таких действий:

00:40 – Starlink как инструмент давления США?
13:17 – Что изменит встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае и могут ли её сорвать?
22:54 – Скандал из-за пролёта дрона над Польшей;
32:30 – О сертификатах национальной идентичности для украинцев и украинофобии в Европе.

*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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