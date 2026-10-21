https://ukraina.ru/20261021/chem-zakonchitsya-isterika-polshi-iz-za-dronov-s-ukrainy-i-zachem-nuzhny-sertifikaty-ukrainstva--ischenko-1083978983.html

Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко

Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко - 21.10.2026 Украина.ру

Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил вероятность достижения соглашения на предстоящей трёхсторонней встрече Путина, Трампа... Украина.ру, 21.10.2026

2026-10-21T17:30

2026-10-21T17:30

2026-10-21T17:30

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польша

украина

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ростислав ищенко

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дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

дроны

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Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил вероятность достижения соглашения на предстоящей трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина, а также объяснил природу манипуляций с отключением Starlink для ВСУ и рассказал, зачем Киев стал раздавать сертификаты украинства и какой эффект может быть от таких действий:00:40 – Starlink как инструмент давления США?13:17 – Что изменит встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае и могут ли её сорвать?22:54 – Скандал из-за пролёта дрона над Польшей;32:30 – О сертификатах национальной идентичности для украинцев и украинофобии в Европе.*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko

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