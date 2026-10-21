Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил вероятность достижения соглашения на предстоящей трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина, а также объяснил природу манипуляций с отключением Starlink для ВСУ и рассказал, зачем Киев стал раздавать сертификаты украинства и какой эффект может быть от таких действий:
00:40 – Starlink как инструмент давления США?
13:17 – Что изменит встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае и могут ли её сорвать?
22:54 – Скандал из-за пролёта дрона над Польшей;
32:30 – О сертификатах национальной идентичности для украинцев и украинофобии в Европе.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
00:40 – Starlink как инструмент давления США?
13:17 – Что изменит встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае и могут ли её сорвать?
22:54 – Скандал из-за пролёта дрона над Польшей;
32:30 – О сертификатах национальной идентичности для украинцев и украинофобии в Европе.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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