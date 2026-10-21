https://ukraina.ru/20261021/evropa-ne-spaset-kak-bystro-rukhnet-ukraina-bez-podderzhki-ssha-1083954150.html

Европа не спасет: как быстро рухнет Украина без поддержки США

Европа не спасет: как быстро рухнет Украина без поддержки США - 21.10.2026 Украина.ру

Европа не спасет: как быстро рухнет Украина без поддержки США

Похоже, Вашингтон поворачивается к Киеву задом. Пентагон третьего дня заблокировал передачу Киеву очередной партии ракет-перехватчиков Patriot, а Дональд Трамп объявил, что Зеленский "не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел". В Белом доме украинского лидера открыто называют главным препятствием к мирной сделке.

2026-10-21T06:05

2026-10-21T06:05

2026-10-21T06:05

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В то же время европейские столицы продолжают лепить Зеленскому образ священного мученика за всю западную цивилизацию.Возникает вопрос: способна ли объединенная Европа удержать украинский фронт собственными силами?Ловушка ITARГлавная проблема всей европейской помощи Киеву оружием — в том, что она несубъектна в полной мере. Режим Международного оборота оружия (ITAR) и строгие сертификаты конечного пользователя превращают любые суверенные фантазии ЕС в пыль.Если совсем просто: когда в европейской ракете, радаре или бронемашине есть хоть один запатентованный американский микрочип или грамм американского твердого топлива, для любой передачи этого изделия третьей стороне требуется согласование в Государственном департаменте США.Именно этим рычагом США и воспользовались, когда министр войны Пит Хегсет заморозил согласование поставок ракет Patriot Киеву. Теперь европейцы не могут купить у компании Raytheon дефицитные боеприпасы PAC-3 и передать их Украине.Даже испанские, греческие или немецкие комплексы связаны по рукам и ногам: самовольная отправка зенитных систем в Киев автоматически означает для страны-нарушителя разрыв сервисных контрактов с США, мгновенное прекращение поставок запчастей для всего национального парка F-35 и тяжелые санкции против собственных военных концернов.Зеленский в беседе с Bloomberg пожаловался: «Я считаю, что предпринимаются шаги, чтобы убедить Украину капитулировать… Поставки перехватчиков Patriot, и без того дефицитных, были задержаны».Ирония в том, что даже условно европейские зенитные комплексы NASAMS и Iris-T начинены американскими сенсорами или ракетами AMRAAM. Континент тридцать лет строил глобальную оборонную интеграцию, но в итоге построил американскую колониальную зависимость, где европейским генералам оставили лишь право оплачивать счета без права распоряжаться купленным железом.Орбитальный поводокЕсли наземное оружие можно попытаться вымолить на складах, то со спутниковой связью у европейцев всё ещё хуже.Вся украинская военная логистика, координация подразделений и ударные беспилотники намертво привязаны к созвездию Starlink — и никакой работающей европейской альтернативы этому решению нет. Когда Илон Маск и контролирующее военную версию Starshield американское правительство решили охладить пыл киевских штабов, они сделали это одним щелчком тумблера.Компания SpaceX ввела ограничение скорости: терминалы Starlink теряют связь, если объект разгоняется свыше 160 километров в час. В ответ Зеленский заявил, что «люди погибли из-за того, что не хватило перехватчиков со Starlink, которые перестали работать, это огромная ошибка».Маск на обвинения цинично парировал: система Starshield принадлежит и жестко контролируется властями США. Вашингтон наглядно показал, кто на самом деле держит руку на пульсе украинского высокоточного оружия.У Европы в этом сегменте нет, повторимся, абсолютно ничего. Франко-британский Eutelsat OneWeb не обладает ни нужной группировкой на низкой околоземной орбите, ни компактными пользовательскими терминалами для окопов, ни пропускной способностью для сотен тысяч одновременных видеопотоков с разведывательных БПЛА.В области стратегической и радиолокационной разведки картина выглядит еще комичнее. Отстранение Пентагона лишает украинский Генштаб постоянного потока оперативных данных с американских спутников Национального управления военно-космической разведки и тяжелых патрульных бортов RC-135 Rivet Joint.Европейцы пытаются собрать суррогат из французских оптических спутников CSO, немецких радарных систем SAR-Lupe и запрашивают крохи информации через спецслужбы Великобритании в рамках альянса Five Eyes.Но пока бюрократическая цепочка согласует передачу спутникового снимка через комитеты в Берлине, Лондоне и Брюсселе, цель успевает сменить позицию трижды. Европа способна дать фрагментарные костыли, но не в состоянии обеспечить непрерывное цифровое поле боя.Дефицит металлаМожно подумать, что европейские промышленные мощности смогут поддерживать штаны Зеленскому хотя какое-то время, но и тут прокралась «зрада». Европейская промышленность десятилетиями оптимизировалась под колониальные экспедиции и полицейские миссии, и к масштабам войны на истощение она всё ещё не готова.Главный дефицит фронта — тяжелые противовоздушные комплексы для отражения баллистических ударов.Единственный европейский аналог Patriot — это франко-итальянский комплекс SAMP/T с ракетами Aster 30. Однако годовые объемы выпуска ракет Aster консорциумом Eurosam сейчас составляют скромные 80–100 единиц на обе страны. Производители обещают разогнаться до целых 300 ракет в год — но только к 2028. На реальном театре военных действий сотня противоракет сгорает за пару недель интенсивной работы баллистики и БПЛА.Франция и Италия на двоих с колоссальным трудом наскребли для Киева лишь две батареи SAMP/T, потому что передача третьей оголила бы оборону Рима и Парижа до неприличного состояния.С артиллерийскими снарядами ситуация столь же безрадостная. Немецкий оружейный гигант Rheinmetall рапортует об успехах нового завода в Унтерлюсе, обещая выпустить 140 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров в 2026 году и выйти на проектную мощность в 350 тысяч к 2027 году.Цифра кажется убедительной, только пока не узнаешь, что украинский фронт требует от полутора до двух миллионов снарядов ежегодно для удержания позиций — даже о наступлении речи не идёт. Обещанные европейские снарядные инициативы постоянно спотыкаются о нехватку пороха, сырья и дефицит квалифицированных рабочих.Дырявая европейская кассаФинансовая сторона вопроса выглядит чуть поинтереснее заводских выкладок, но и тут поводов для оптимизма украинцам искать не придётся. Чтобы украинское государство существовало, выплачивало зарплаты чиновникам, пенсии, содержало госпитали и базовый тыл, ежегодный дефицит бюджета требует внешних вливаний на сумму свыше 40 миллиардов долларов.Если американские транши испарятся, эта гигантская дыра целиком упадёт на плечи европейских налогоплательщиков.В Брюсселе придумали сложную схему: выдать Украине кредит на 50 миллиардов долларов под залог будущих прибылей от замороженных суверенных активов Банка России. Подавляющая часть этих средств — около 210 миллиардов евро — обездвижена на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Но провести прямую конфискацию самого тела российских активов европейцы панически боятся.Европейский центральный банк открыто предупредил руководство ЕС о последствиях: экспроприация суверенных резервов мгновенно спровоцирует вывод сотен миллиардов евро монархиями Персидского залива и центробанками Азии, что нанесет сокрушительный удар по статусу евро как резервной валюты.В итоге финансовая помощь превратилась в бухгалтерский трюк с перекладыванием будущих процентов, пока национальные бюджеты ведущих стран ЕС трещат по швам. В Германии конституционный долговой тормоз стал источником постоянных скандалов в Бундестаге: на каждую статью помощи Киеву приходится урезать субсидии собственным фермерам и социальные выплаты.Во Франции дефицит государственного бюджета пробил потолок нормативов Евросоюза, спровоцировав политический кризис и угрозу роспуска парламента. Добавьте к этому постоянные демарши со стороны премьеров Венгрии и Словакии, регулярно блокирующих общие транши ради льгот для собственных экономик, и реальный денежный поток для Киева превращается в тонкий ручеек, запаздывающий на месяцы.Горькая правдаОставшись без американского военного и финансового колосса за плечами, Украина будет вынуждена идти на уступки.Попытки европейских политиков изобразить из себя спасителей фронта здесь тщетны: у Старого Света есть деньги для поддержания аппарата выживания Киева, но нет производственной базы и критических технологий для ведения технологичной войны против ядерной державы.Так что если США действительно последовательно продолжат блокировать помощь Украине со своей стороны, вероятный сценарий развития событий — принудительные переговоры.Дефицит противоракет для комплексов Patriot и истощение запасов западного высокоточного оружия оставят украинские тыловые узлы и энергетику без защиты перед воздушными ударами. Белый дом, затягивая поставки запчастей и софта, просто поставит украинское руководство перед фактом: либо подписание перемирия, либо полный коллапс.Второй сценарий — очаговая глухая оборона с неизбежной потерей территорий. Европейские страны продолжат снабжать Киев базовыми артиллерийскими боеприпасами, броневиками и комплектующими для FPV-дронов, но масштабные стратегические амбиции будут окончательно похоронены.Фронт превратится в позиционную мясорубку с медленным выдавливанием украинских частей на запад под давлением превосходящей огневой мощи.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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