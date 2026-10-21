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"Вы гуманист, сэр": Уиткофф об освобождении Хаббарда, переговоры длятся уже более трех часов

"Вы гуманист, сэр": Уиткофф об освобождении Хаббарда, переговоры длятся уже более трех часов - 21.10.2026 Украина.ру

"Вы гуманист, сэр": Уиткофф об освобождении Хаббарда, переговоры длятся уже более трех часов

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом длится уже более трех часов. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, к переговорам удаленно подключился Джаред Кушнер

2026-10-21T15:11

2026-10-21T15:11

2026-10-21T15:13

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Ключевым моментом встречи стало освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Отвечая на вопрос о том, отпустят ли в ответ кого-то из россиян, Дмитрий Песков подчеркнул: "Путин освободил Хаббарда "в качестве жеста доброй воли"".Спецпосланник США отдельно поблагодарил российского президента за этот шаг, отметив: "Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, – гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам должное за это. Я выражаю вам свое уважение и еще раз благодарю вас".Помимо гуманитарных вопросов, стороны затронули и глобальную повестку. По словам представителя Кремля, сделать важный шаг вперед в урегулировании по Украине теоретически возможно. "Все предложения, которые привез Уиткофф, будут изучены и оценены Путиным", — подтвердил Песков, добавив, что уверен в том, что это будет серьезный и длительный разговор.На фоне продолжающихся в Санкт-Петербурге переговоров Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения. Подробнее — в материале От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории на сайте Украина.ру.

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новости, санкт-петербург, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, стив уиткофф, fox news, украина.ру