https://ukraina.ru/20261021/dmitriy-evstafev-zelenskiy-rasserdil-trampa-potomu-chto-poobeschal-i-ne-smog-slomat-rossiyu-za-60-1083946550.html

Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней

Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней - 21.10.2026 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней

Главная ошибка, которую можно сделать, оценивая отношения Украины и США, это прийти к выводу, что Трамп решил уйти с Украины. Все, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.

2026-10-21T06:30

2026-10-21T06:30

2026-10-21T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев.Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит поручить переговоры об урегулировании конфликта с Россией другому человеку. Американский лидер добавил, что если бы Зеленский прислушивался к его мнению, то "он бы заключил гораздо более выгодную сделку давным-давно".- Дмитрий Геннадиевич, какова подоплека нового конфликта Дональда Трампа и Зеленского?- В отношениях Киева Зеленского и США Трампа происходит то, что должно было произойти уже давно. Политическая русофобия, свойственная элитам того, что раньше называлось объединенный Запад, настолько проникла в их разум, что затмила все другие соображения. Они забыли главный урок всех книг по бизнесу, изданных на Западе: как только вы почувствуете, что проект не выходит на заданные параметры, а инвестиции не окупаются, вы должны его прекратить вне зависимости от того, как далеко в этом проект вы прошли.На Западе были настолько ослеплены идеей дать Украине еще немного денег, оружия, может быть солдат, что не увидели, что проект Украина-Анти-Россия во главе с Зеленским не просто истощает ресурсы, а становится инструментом разрушения этого самого Запада. Это все сделала Украина, которая долгое время имела открытый счет. Таким счётом была программа PURL, которую Трамп прекратил как бы из-за хамства Зеленского, но и из-за того, что складских запасов оружия не осталось.Это, конечно, не конец проекта Украина-Анти-Россия под руководством Зеленского. Но это и не ситуация – милые бранятся, только тешатся. Трамп при всей своей склонности к манипуляции умеет ждать и умеет мстить. Это не рутинный скандал людей и сил, имеющих общее целеполагание. То, что происходит между Зеленским и Трампом, это четкая демонстрация расхождения целеполагания между теми группами в элите США, которые стоят за Трампом, и группами в евроатлантических элитах, которые стоят за Зеленским.Причем теперь за Зеленским не все евроатлантические элиты. Год назад за ним были все евроатлантические элиты, которые делегировали своих руководителей, чтобы они на территории Трампа в Белом доме устроили порку за попытку договориться с Россией в Анкоридже.Главная ошибка, которую можно сделать, оценивая отношения Украины и США, это прийти к выводу, что Трамп решил уйти с Украины. Все, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.- Что именно надеется получить Трамп? Какова его цель?- Восстановив контроль над проектом "Украина", Трамп получит очень многое. Прежде всего он получить возможность управлять ситуацией в евроатлантических отношениях. Ведь в последнее время эти отношения все больше шли мимо НАТО. То ли через Коалицию желающих во главе с Макроном, то ли через сетевизированный проект Новая Евроатлантика, за которым стоят британцы.Трамп, возвращая контроль над Евроатлантикой в силу глубочайшей вовлеченности европейских стран на этот конфликт, получает возможность управлять главным аватаром этого конфликта, то есть Зеленским. Почему важен аспект личностного конфликта? В Лондоне, Париже и Вашингтоне понимают, что Зеленский токсичен и его надо менять. Но как поменять Зеленского, не обрушив всю систему государственного и политического управления на Украине? Ответа на это вопрос пока нет.Трамп мягкими варежками показывает Зеленскому его место в пищевой цепочке евроатлантических отношений, и большинство европейских лидеров позволяют ему это делать. Он мягко на время ограничивает не оборонительные возможности Киева, а его способность к эскалации.И это реальная задача, которую ставят перед собой американцы. Эскалация конфликта на Украине начала вредить американской политике в регионе. Это начинает вредить бизнесу не только в России, но и в Средней Азии, арктическим проектам, политике США в Средиземноморье. Как выяснилось, без доминирования в Средиземноморье разговаривать Трампу с позиции силы с иранцами очень сложно.Экспортная политика Киева начинает выстраиваться под те договорённости, которые сможет или не сможет выстроить Трамп с Россией. Это уже что-то абсолютно новое. Трамп и те бизнес-группы, которые стоят за ним, пытаются перехватить экспортные возможности Киева, которые до этого не находились под их контролем.Можно привести много конспирологии о том, кто и как контролирует куст одесских портов. Там есть доля и американских инвесторов. Но они не связаны с Трампом. В эти проекты зашиты интересы американских экспортеров зерна, которые связаны с инвестиционными фондами. Здесь возникает большой геоэкономический клубок. Если бы мы находились в первой половине 20 века, это называлось бы обострением межимпериалистических противоречий. Никто бы не подумал, что это обострение будет связано с личностью игрока в КВН. Но на роль разрушителя системы был выбран человек безответственный.Если посмотреть на масштаб задач, которые пытались решать через Украину, то объем затрат, около триллиона, не такой уж и большой. А получили бы инвесторы раза в три больше, если бы им удалось вновь разрушить Россию и ее еще раз ограбить.- Все же почему реакция Трампа на слова и действия Зеленского была столь эмоциональной?- Эмоциональная реакция Трампа вызвана тем, что Зеленский проиграл, не смог выполнить обязательства, которые брал совсем недавно перед американцами прежде всего, а не перед европейцами. То есть за 40 или 60 дней принудить Россию к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Американцы в это сильно вложились. Американцы задекларировали устами Марко Рубио в Конгрессе, что США — это не посредник, а союзник Украины. Вот где истоки нынешнего скандала. Зеленский пообещал, что он сломает Россию и не смог. И вместо того, чтобы иметь мужество и уйти в отставку, чтобы передать власть тому, на кого укажет собрание акционеров, Зеленский стал хамить и юлить.Он отказался признавать, что он профукал выданные кредиты. Мы же знаем, что в Америке все несерьезно, кроме денег. Теперь про это узнает и Владимир Зеленский.

https://ukraina.ru/20261017/pochemu-razveddannye-kievu-i-zamorozka-programmy-purl--eto-tolko-nachalo-evstafev-ob-ukraine-i-ssha-1083886462.html

https://ukraina.ru/20261020/elena-markosyan-ssha-mogut-nachat-bombit-kiev-chtoby-prinudit-ego-k-miru-i-podstavit-evropu-1083924118.html

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Сергей Зуев

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, квн