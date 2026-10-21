https://ukraina.ru/20261021/dmitriy-evstafev-zelenskiy-rasserdil-trampa-potomu-chto-poobeschal-i-ne-smog-slomat-rossiyu-za-60-1083946550.html
Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней
Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней - 21.10.2026 Украина.ру
Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней
Главная ошибка, которую можно сделать, оценивая отношения Украины и США, это прийти к выводу, что Трамп решил уйти с Украины. Все, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.
2026-10-21T06:30
2026-10-21T06:30
2026-10-21T06:30
интервью
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий евстафьев
украина.ру
нато
квн
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев.Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит поручить переговоры об урегулировании конфликта с Россией другому человеку. Американский лидер добавил, что если бы Зеленский прислушивался к его мнению, то "он бы заключил гораздо более выгодную сделку давным-давно".- Дмитрий Геннадиевич, какова подоплека нового конфликта Дональда Трампа и Зеленского?- В отношениях Киева Зеленского и США Трампа происходит то, что должно было произойти уже давно. Политическая русофобия, свойственная элитам того, что раньше называлось объединенный Запад, настолько проникла в их разум, что затмила все другие соображения. Они забыли главный урок всех книг по бизнесу, изданных на Западе: как только вы почувствуете, что проект не выходит на заданные параметры, а инвестиции не окупаются, вы должны его прекратить вне зависимости от того, как далеко в этом проект вы прошли.На Западе были настолько ослеплены идеей дать Украине еще немного денег, оружия, может быть солдат, что не увидели, что проект Украина-Анти-Россия во главе с Зеленским не просто истощает ресурсы, а становится инструментом разрушения этого самого Запада. Это все сделала Украина, которая долгое время имела открытый счет. Таким счётом была программа PURL, которую Трамп прекратил как бы из-за хамства Зеленского, но и из-за того, что складских запасов оружия не осталось.Это, конечно, не конец проекта Украина-Анти-Россия под руководством Зеленского. Но это и не ситуация – милые бранятся, только тешатся. Трамп при всей своей склонности к манипуляции умеет ждать и умеет мстить. Это не рутинный скандал людей и сил, имеющих общее целеполагание. То, что происходит между Зеленским и Трампом, это четкая демонстрация расхождения целеполагания между теми группами в элите США, которые стоят за Трампом, и группами в евроатлантических элитах, которые стоят за Зеленским.Причем теперь за Зеленским не все евроатлантические элиты. Год назад за ним были все евроатлантические элиты, которые делегировали своих руководителей, чтобы они на территории Трампа в Белом доме устроили порку за попытку договориться с Россией в Анкоридже.Главная ошибка, которую можно сделать, оценивая отношения Украины и США, это прийти к выводу, что Трамп решил уйти с Украины. Все, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.- Что именно надеется получить Трамп? Какова его цель?- Восстановив контроль над проектом "Украина", Трамп получит очень многое. Прежде всего он получить возможность управлять ситуацией в евроатлантических отношениях. Ведь в последнее время эти отношения все больше шли мимо НАТО. То ли через Коалицию желающих во главе с Макроном, то ли через сетевизированный проект Новая Евроатлантика, за которым стоят британцы.Трамп, возвращая контроль над Евроатлантикой в силу глубочайшей вовлеченности европейских стран на этот конфликт, получает возможность управлять главным аватаром этого конфликта, то есть Зеленским. Почему важен аспект личностного конфликта? В Лондоне, Париже и Вашингтоне понимают, что Зеленский токсичен и его надо менять. Но как поменять Зеленского, не обрушив всю систему государственного и политического управления на Украине? Ответа на это вопрос пока нет.Трамп мягкими варежками показывает Зеленскому его место в пищевой цепочке евроатлантических отношений, и большинство европейских лидеров позволяют ему это делать. Он мягко на время ограничивает не оборонительные возможности Киева, а его способность к эскалации.И это реальная задача, которую ставят перед собой американцы. Эскалация конфликта на Украине начала вредить американской политике в регионе. Это начинает вредить бизнесу не только в России, но и в Средней Азии, арктическим проектам, политике США в Средиземноморье. Как выяснилось, без доминирования в Средиземноморье разговаривать Трампу с позиции силы с иранцами очень сложно.Экспортная политика Киева начинает выстраиваться под те договорённости, которые сможет или не сможет выстроить Трамп с Россией. Это уже что-то абсолютно новое. Трамп и те бизнес-группы, которые стоят за ним, пытаются перехватить экспортные возможности Киева, которые до этого не находились под их контролем.Можно привести много конспирологии о том, кто и как контролирует куст одесских портов. Там есть доля и американских инвесторов. Но они не связаны с Трампом. В эти проекты зашиты интересы американских экспортеров зерна, которые связаны с инвестиционными фондами. Здесь возникает большой геоэкономический клубок. Если бы мы находились в первой половине 20 века, это называлось бы обострением межимпериалистических противоречий. Никто бы не подумал, что это обострение будет связано с личностью игрока в КВН. Но на роль разрушителя системы был выбран человек безответственный.Если посмотреть на масштаб задач, которые пытались решать через Украину, то объем затрат, около триллиона, не такой уж и большой. А получили бы инвесторы раза в три больше, если бы им удалось вновь разрушить Россию и ее еще раз ограбить.- Все же почему реакция Трампа на слова и действия Зеленского была столь эмоциональной?- Эмоциональная реакция Трампа вызвана тем, что Зеленский проиграл, не смог выполнить обязательства, которые брал совсем недавно перед американцами прежде всего, а не перед европейцами. То есть за 40 или 60 дней принудить Россию к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Американцы в это сильно вложились. Американцы задекларировали устами Марко Рубио в Конгрессе, что США — это не посредник, а союзник Украины. Вот где истоки нынешнего скандала. Зеленский пообещал, что он сломает Россию и не смог. И вместо того, чтобы иметь мужество и уйти в отставку, чтобы передать власть тому, на кого укажет собрание акционеров, Зеленский стал хамить и юлить.Он отказался признавать, что он профукал выданные кредиты. Мы же знаем, что в Америке все несерьезно, кроме денег. Теперь про это узнает и Владимир Зеленский.
https://ukraina.ru/20261017/pochemu-razveddannye-kievu-i-zamorozka-programmy-purl--eto-tolko-nachalo-evstafev-ob-ukraine-i-ssha-1083886462.html
https://ukraina.ru/20261020/elena-markosyan-ssha-mogut-nachat-bombit-kiev-chtoby-prinudit-ego-k-miru-i-podstavit-evropu-1083924118.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, квн
Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней
Главная ошибка, которую можно сделать, оценивая отношения Украины и США, это прийти к выводу, что Трамп решил уйти с Украины. Все, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит поручить переговоры об урегулировании конфликта с Россией другому человеку. Американский лидер добавил, что если бы Зеленский прислушивался к его мнению, то "он бы заключил гораздо более выгодную сделку давным-давно".
- Дмитрий Геннадиевич, какова подоплека нового конфликта Дональда Трампа и Зеленского?
- В отношениях Киева Зеленского и США Трампа происходит то, что должно было произойти уже давно. Политическая русофобия, свойственная элитам того, что раньше называлось объединенный Запад, настолько проникла в их разум, что затмила все другие соображения. Они забыли главный урок всех книг по бизнесу, изданных на Западе: как только вы почувствуете, что проект не выходит на заданные параметры, а инвестиции не окупаются, вы должны его прекратить вне зависимости от того, как далеко в этом проект вы прошли.
На Западе были настолько ослеплены идеей дать Украине еще немного денег, оружия, может быть солдат, что не увидели, что проект Украина-Анти-Россия во главе с Зеленским не просто истощает ресурсы, а становится инструментом разрушения этого самого Запада. Это все сделала Украина, которая долгое время имела открытый счет. Таким счётом была программа PURL, которую Трамп прекратил как бы из-за хамства Зеленского, но и из-за того, что складских запасов оружия не осталось.
Это, конечно, не конец проекта Украина-Анти-Россия под руководством Зеленского. Но это и не ситуация – милые бранятся, только тешатся. Трамп при всей своей склонности к манипуляции умеет ждать и умеет мстить. Это не рутинный скандал людей и сил, имеющих общее целеполагание. То, что происходит между Зеленским и Трампом, это четкая демонстрация расхождения целеполагания между теми группами в элите США, которые стоят за Трампом, и группами в евроатлантических элитах, которые стоят за Зеленским.
Причем теперь за Зеленским не все евроатлантические элиты. Год назад за ним были все евроатлантические элиты, которые делегировали своих руководителей, чтобы они на территории Трампа в Белом доме устроили порку за попытку договориться с Россией в Анкоридже.
Главная ошибка, которую можно сделать, оценивая отношения Украины и США, это прийти к выводу, что Трамп решил уйти с Украины. Все, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.
- Что именно надеется получить Трамп? Какова его цель?
- Восстановив контроль над проектом "Украина", Трамп получит очень многое. Прежде всего он получить возможность управлять ситуацией в евроатлантических отношениях. Ведь в последнее время эти отношения все больше шли мимо НАТО. То ли через Коалицию желающих во главе с Макроном, то ли через сетевизированный проект Новая Евроатлантика, за которым стоят британцы.
Трамп, возвращая контроль над Евроатлантикой в силу глубочайшей вовлеченности европейских стран на этот конфликт, получает возможность управлять главным аватаром этого конфликта, то есть Зеленским. Почему важен аспект личностного конфликта? В Лондоне, Париже и Вашингтоне понимают, что Зеленский токсичен и его надо менять. Но как поменять Зеленского, не обрушив всю систему государственного и политического управления на Украине? Ответа на это вопрос пока нет.
Трамп мягкими варежками показывает Зеленскому его место в пищевой цепочке евроатлантических отношений, и большинство европейских лидеров позволяют ему это делать. Он мягко на время ограничивает не оборонительные возможности Киева, а его способность к эскалации.
И это реальная задача, которую ставят перед собой американцы. Эскалация конфликта на Украине начала вредить американской политике в регионе. Это начинает вредить бизнесу не только в России, но и в Средней Азии, арктическим проектам, политике США в Средиземноморье. Как выяснилось, без доминирования в Средиземноморье разговаривать Трампу с позиции силы с иранцами очень сложно.
Экспортная политика Киева начинает выстраиваться под те договорённости, которые сможет или не сможет выстроить Трамп с Россией. Это уже что-то абсолютно новое. Трамп и те бизнес-группы, которые стоят за ним, пытаются перехватить экспортные возможности Киева, которые до этого не находились под их контролем.
Можно привести много конспирологии о том, кто и как контролирует куст одесских портов. Там есть доля и американских инвесторов. Но они не связаны с Трампом. В эти проекты зашиты интересы американских экспортеров зерна, которые связаны с инвестиционными фондами. Здесь возникает большой геоэкономический клубок. Если бы мы находились в первой половине 20 века, это называлось бы обострением межимпериалистических противоречий. Никто бы не подумал, что это обострение будет связано с личностью игрока в КВН. Но на роль разрушителя системы был выбран человек безответственный.
Если посмотреть на масштаб задач, которые пытались решать через Украину, то объем затрат, около триллиона, не такой уж и большой. А получили бы инвесторы раза в три больше, если бы им удалось вновь разрушить Россию и ее еще раз ограбить.
- Все же почему реакция Трампа на слова и действия Зеленского была столь эмоциональной?
- Эмоциональная реакция Трампа вызвана тем, что Зеленский проиграл, не смог выполнить обязательства, которые брал совсем недавно перед американцами прежде всего, а не перед европейцами. То есть за 40 или 60 дней принудить Россию к замораживанию по линии боевого соприкосновения.
Американцы в это сильно вложились. Американцы задекларировали устами Марко Рубио в Конгрессе, что США — это не посредник, а союзник Украины. Вот где истоки нынешнего скандала. Зеленский пообещал, что он сломает Россию и не смог. И вместо того, чтобы иметь мужество и уйти в отставку, чтобы передать власть тому, на кого укажет собрание акционеров, Зеленский стал хамить и юлить.
Он отказался признавать, что он профукал выданные кредиты. Мы же знаем, что в Америке все несерьезно, кроме денег. Теперь про это узнает и Владимир Зеленский.