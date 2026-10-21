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Несчастливое имя, несчастливое место. 110 лет со дня гибели линкора "Императрица Мария"

Несчастливое имя, несчастливое место. 110 лет со дня гибели линкора "Императрица Мария" - 21.10.2026 Украина.ру

Несчастливое имя, несчастливое место. 110 лет со дня гибели линкора "Императрица Мария"

20 октября 1916 года на главном севастопольском рейде взорвался флагман Черноморского флота линкор "Императрица Мария". Погибло 225 человек. Причина гибели корабля на протяжении столетия бередит умы читающей публики, но общепризнанной версии случившегося до сих пор нет и вряд ли она появится, разу уж истину не удалось установить по горячим следам

2026-10-21T16:00

2026-10-21T16:00

2026-10-21T16:00

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Линкор "Императрица Мария" был 11 июня 1911 года заложен на заводе "Руссуд" (ныне – Николаевский судостроительный завод АО "Укроборонпром") одновременно с систершипами "Император Александр III" и "Императрица Екатерина Великая" (этот линкор был построен на заводе "Общества Николаевских заводов и верфей" – Черноморском судостроительном заводе). "Император Николай I" был заложен в 1914 году по доработанному проекту и не был достроен. Своё название* головной корабль серии получил по имени вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, вдовы Александра III и матери Николая II.Сами черноморские линкоры были плодом принятой в 1907 году Малой кораблестроительной программы, задачей которой было восстановление русского флота после Русско-японской войны. В рамках этой программы на Балтике были заложены линкоры типа "Севастополь", на Чёрном море – "Императрица Мария".Те и другие корабли были российской разработки и по техническим характеристикам уступали западным аналогам. Есть точка зрения, что они скорее были тихоходными линейными крейсерами, хотя это и оксюморон. Дискуссии относительно состоятельности этих проектов, по-видимому, беспредметны – при наличных системах связи и управления любые линкоры были слепоглухонемыми боксёрами.Черноморские линкоры имели одинаковую с балтийскими артиллерию главного калибра (12 305-мм орудий), усиленную броню (262 мм против 225), больше орудий "противоминного" калибра 130 мм (20, против 16-ти), меньшую мощность двигателей, дальность плавания и скорость (40 против 43 км/ч). У "императриц", так же как у "севастополей" была перегружена носовая часть, что негативно отразилось на их мореходности.Разница характеристик определялась не только учётом полученного при проектировании "Севастополей" опыта, но и разным назначением – балтийские линкоры должны были усилить Главную минно-артиллерийскую позицию в Финском заливе, черноморские же – блокировать черноморские проливы и поддерживать штурм укреплений Стамбула. В 1911 году Турция заказала в Великобритании постройку трёх линкоров, которые до начала войны получены не были, зато немцы перебросили в Чёрное море средиземноморскую эскадру в составе крейсеров "Гёбен" и "Бреслау", формально передав их туркам."Императрица Мария" был спущена на воду в октябре 1913 года, а в июле вошла в состав флота. С начала эксплуатации линкор активно действовал на Чёрном море, обстреливал турецкое побережье, поддерживал огнём десант в районе Трапезунда. С вводом в строй новых линкоров ситуация на черноморском театре немедленно поменялась – в январе 1916 года "Гёбен" встретился с "Императрицей Екатериной" и, получив несколько попаданий с дистанции 22 км, спешно ретировался, воспользовавшись наступившей темнотой. Летом 1916 года "Императрицу Марию" сделал своим флагманом новый командующий ЧФ вице-адмирал Александр Колчак.Взрыв 20 октября произошёл в носовых артиллерийских погребах. Разрушения были усугублены пожаром и последующими взрывами в погребах противоминной артиллерии (всего их насчитали 25). Борьбой за живучесть корабля руководил лично Колчак. Пожар во второй башне удалось потушить, но комиссия позже пришла к выводу, что "предотвратить гибель линкора после повреждения наружного борта, выравнивая крен и дифферент затоплением других отсеков, было невозможно". Линкор перевернулся и затонул, башни главного калибра сорвались с оснований.В советские времена принято было ругать порядки на царском флоте, которые сделали возможным гибель флагмана и жертвы среди экипажа. Однако, через 39 лет в том же самом Севастополе по неизвестным причинам взорвался и затонул новый флагман ЧФ – линкор "Новороссийск". Погибло 617 моряков (полный экипаж "Новороссийска – более 1,5 тыс. человек, в то время как "Императрицы" – 1,2 тыс.), причём большинство из них стали жертвами нерешительности флотского командования, которое до последнего момента тянуло с эвакуацией.Расследование причин катастрофы к определённым выводам не привело. Комиссия установила:"На линкоре "Императрица Мария" имелись существенные отступления от уставных требований в отношении доступа в артпогреба. В частности, многие люки башни не имели замков. Во время стоянки в Севастополе на линкоре работали представители различных заводов. Пофамильная проверка мастеровых не производилась".Само по себе это ничего не объясняло. Уже гораздо позже, во время расследования дела о поджоге 22 октября 1933 года цеха по производству подводных лодок на заводе им. Андре Марти, следователь ОГПУ Александр Лукин получил показания немецкого диверсанта Виктора Вермана, который сознался, что работать начал ещё во времена Российской империи (Верман – фольксдойче, родился в Херсоне) и был причастен к гибели линкора. ОГПУ этот эпизод не заинтересовал, а Лукин позже стал писателем и описал его в повести "Обманчивая тишина".К следствию 1930-х годов сейчас принято относиться скептически, так что достоверность версии Лукина остаётся под вопросом. Кстати, все осуждённые по этому делу (исключая Вермана, которого просто выслали из СССР, вероятно негласно на кого-то обменяв), были реабилитированы в 1989 году – разумеется, без рассмотрения дела по существу…Версия диверсии рассматривалась с самого начала. Колчак, понятно, с ней не был согласен (что не удивительно: обеспечение безопасности на кораблях – его ответственность…), он считал, что виновата была неэффективная работа вентиляции, в результате чего могли перегреться метательные заряды. А вот морской министр адмирал Иван Григорович думал так:"Личное моё мнение, что это был злонамеренный взрыв при помощи адской машины и что это дело рук наших врагов. Успеху их адского преступления способствовал беспорядок на корабле, при котором ключи от погребов имелись в двух экземплярах".Уже после войны один из создателей российских линкоров, наряду с Иваном Бубновым, Алексей Крылов** говорил, что, если бы у комиссии была информация о взрывах двух французских и двух итальянских линкоров в предвоенный период, выводы комиссии были бы более определёнными.Уже в 1918 году корпус корабля подняли, но о его восстановлении в условиях послевоенной разрухи даже речи не было и в 1927 году он был разобран на лом.Башни главного калибра были подняты в 1931 году экспедицией ЭПРОН. Две из них были установлены на 30-й береговой батарее в Севастополе, остальные орудия были поставлены на железнодорожных транспортёрах ТМ-3-12 (два из них восстановлены и экспонируются в музеях). Орудия, судя по всему, использовались не целиком – стволы были взяты запасные.Судьбы двух других черноморских линкоров тоже была печальной.Линкор "Императрица Екатерина Великая" после революции получил название "Свободная Россия". Перед оккупацией Севастополя немецкими восками уведён в Новороссийск, а когда поступила команда вернуться в Крым был торпедирован эсминцем "Керчь".Экипаж надеялся на восстановление корабля, перед затоплением были проведены все возможные оперативные работы про консервации механизмов. В 1930-х годах линкор действительно попытались поднять, но при подъёме боезапаса произошёл взрыв и корпус корабля был разрушен."Александр III" получил название "Воля". В 1918 году в Севастополь вернулся, во время Гражданской передавался от власти к власти в качестве брелока. В 1920 году, приняв название "Генерал Алексеев", был эвакуирован в тунисскую Бизерту вместе с остатками Добровольческой армии. Франция признала право собственности СССР на этот корабль, но прибывшая в Тунис в 1924 году советская делегация во главе с академиком Крыловым и адмиралом Михаилом Беренсом договориться о возвращении не смогла – этому помешало как удручающее техническое состояние корабля, так и требование французских властей оплатить стоянку.В 1936 году корабль был разобран на металлолом, орудия главного калибра французы сохранили, но только для того, чтобы они достались немцам. Четыре пушки были остановлены на одной из батарей "Атлантического вала" и использовались до 1951 года, ещё три были переданы Финляндии и установлены на захваченные на базе Ханко ТМ-3-12 вместо оригинальных орудий "Императрицы Марии", подорванных при эвакуации. После войны они были возвращены в СССР.P.S.: Кортик в одноимённой повести Анатолия Рыбакова принадлежал одному из офицеров линкора "Императрица Мария". По версии писателя, взрыв был совершён, чтобы скрыть убийство владельца кортика, в рукояти и ножнах которого хранилась зашифрованная информация о затопленных в Чёрном море судах с грузом золота. Это, понятно, вымысел.* Такое же название носил флагман адмирала Павла Нахимова, затопленный в Севастопольской бухте в 1854 году. Совпадение? Даже не знаем, что сказать…** Крылов позже стал лауреатом Сталинской премии и Героем Социалистического Труда.

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российская империя

севастополь

черное море

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