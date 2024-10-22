https://ukraina.ru/20241022/1058276037.html

Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти

Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти - 22.10.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти

Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но только потому что Запад не хотел ядерной войны. Или Россия взяла большой кусок территории Украины, но не Львов, поэтому это не полная победа.

2024-10-22T19:30

2024-10-22T19:30

2024-10-22T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, комментируя так называемый план победы Владимира Зеленского, что "пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.- Ксавье, Лекорню готовит общественное мнение для ввода войск НАТО на Украину?- Он говорит о белых касках, которых действуют под мандатом ООН. Не думаю, что он имел в виду войска НАТО. Но в любом случае, речь идет о том, что будет после перемирия. Так что это произойдет не завтра.- Но как это согласуется тем, что в плане Зеленского речь идет о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России?- Ракеты SCALP могут наносить удары на расстоянии до 300 км, поэтому даже если Франция даст такое разрешение, это ничего не изменит на поле боя. Сейчас в Красном море находится эсминец ВМС Франции Chevalier Paul. Если мы дадим Украине такое разрешение, то Россия может передать хуситам противокорабельное оружие, и это будет очень опасно для нас. И я сомневаюсь, что Париж даст такое разрешение по этой причине.- Как вы в целом оцениваете сейчас отношение в Европе к украинскому конфликту? Созрело ли там понимание, что нужно переходить к переговорам?- Сейчас все западные страны, включая Францию, хотели бы получить от России "корейский мир". Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись. Поэтому там говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Об этом же говорит и Джеймс Вэнс, возможный вице-президент при Дональде Трампе.Россия этого не хочет, и Путин об этом уже сказал, но это то, что хотят западные страны: чтобы война продолжилась, как на Корейском полуострове, но без боя.Думаю, если бы Россия согласилась, Зеленскому сразу дали бы приказ остановить войну. Но Россия прекрасно понимает, чего хотят США. А они хотят бесконечную войну. Это не в интересах России.- Риск ядерной эскалации осознается на Западе?- Нет. Ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в случае угрозы для существования Российского государства. Но сейчас НАТО ничего не может сделать с Россией. Россия может выиграть эту войну без использования ядерного оружия. И все это прекрасно знают.Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но только потому что Запад не хотел ядерной войны. Или Россия взяла большой кусок территории Украины, но не Львов, поэтому это не полная победа.- Британия подпишет "исторический оборонный пакт" с Германией. Это часть подготовки к будущей войне с Россией?- Это в большей степени политический ход. НАТО показало себя как неэффективный военный альянс. Но сейчас для США и Лондона важно сохранить Альянс, потому что это политический инструмент. Если отправить войска НАТО в какую-либо страну, она потеряет суверенитет.Поэтому для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать.- В прошлых интервью вы говорили о слабом военном потенциале Франции. Но Франция вышла на второе место в мире по оружейным поставкам, опередив Россию. Французский ВПК набирает обороты?- Объемы производства не такие большие. Несколько месяцев назад господин Лекорню сказал, что мы можем поставить Украине три тысячи снарядов в месяц. Раньше это была тысяча. Но такое количество боеприпасов Россия расстреливает на завтрак.Да, САУ Caesar неплохое оружие, но их производится мало. БТР VAB это полный ноль, они очень опасны, даже когда нет войны. Или колесные танки AMX-10RC, которые были созданы, чтобы воевать в Африке. Они слабо защищены, а калибр орудия в 105 мм есть только у нас. И мы не знаем, хватит ли боеприпасов такого калибра, чтобы передать на Украину.Все это декорация. У Макрона большие проблемы внутри страны. Он потерял контроль над правительством. Но в Пятой республике у него еще есть две области, в которых он может себя проявить. Это иностранные дела и оборона. Поэтому он расставил и там и там своих людей и старается показать, что он еще президент.- Как вы оцениваете обстановку в зоне СВО в середине осенней кампании?- Российская армия делает, то, что делал генерал Брусилов в 1916 году, век назад. Она ищет слабую точку, и когда находит ее, начинает штурмовать. Тогда Киев должен направить свои резервы, тогда российское наступление продолжается там, откуда эти резервы были сняты.Главная цель российских войск — это уничтожать военный потенциал Украины. Это важнее, чем занимать города. Если наблюдать за тем, что происходит в Курской области, то ясно, что цель начальника Генштаба Герасимова в большей степени в том, чтобы уничтожать как можно больше солдат и техники ВСУ, чем в том, чтобы освободить эту территорию.Поэтому российская армия стремится окружить противника, спровоцировать на то, чтобы командование ВСУ удерживало свои коммуникации, используя ресурсы, которые не сможет перебросить на главный фронт на Востоке. Еще в 2022 году Россия поняла, что война будет продолжаться, поэтому важно уничтожать военный потенциал НАТО и украинской армии. Именно это мы сейчас и наблюдаем.О том, какой мобилизационный резерв имеет на сегодня Украина, а так же о потерях в российско-украинском конфликте - в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

https://ukraina.ru/20241022/1058262436.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, франция, владимир зеленский, ксавье моро, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, украина.ру