Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале - 21.10.2026 Украина.ру
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Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале - 21.10.2026 Украина.ру
Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
В Киеве с самого утра разворачивается очередной коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ пришли с обысками к председателю Национального банка страны Андрею Пышному. Сразу после этого поползли слухи об отставке главы НБУ — якобы он уже написал соответствующее заявление. Однако в Нацбанке эти сообщения оперативно опровергли
2026-10-21T16:26
2026-10-21T16:26
киев
украина
владимир зеленский
ярослав железняк
андрей ермак
рада
набу
нацбанк
новости
нбу
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Следственные действия проходили непосредственно в рабочем кабинете руководителя регулятора, а также по месту жительства одного из сотрудников гоcрегулятора. По данным СМИ, в ходе обысков у Пышного изъяли два мобильных телефона.Тем не менее, как отмечают украинские источники, вопрос отставки Пышного напрямую зависит от того, будет ли ему вручено подозрение. В случае если оно появится, по устоявшейся на Украине практике Владимир Зеленский, скорее всего, принудит Пышного написать заявление "по собственному желанию", которое затем утвердит Рада. Далее возможны два сценария: либо бегство за границу — как это сделал Руслан Кравченко, — либо подготовка к судам и сбор средств на залог. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уже предположил, что если Пышный сам подаст в отставку после обысков, утвердить это решение могут уже 26 октября — в его день рождения. Наиболее вероятным кандидатом на замену Пышного он называет его первого заместителя Сергея Николайчука.Что интересно, в официальном заявлении тема уголовного производства не указана, поэтому на финансовом рынке обсуждают разные версии. Первая — дело "Сенс Банка" и теневого управления этим госбанком. Сам Пышный категорически отрицал, что НБУ знал и согласовывал "теневое управление" на допросе в парламентской комиссии 2 сентября 2026 года. Однако другой свидетель — экс-глава совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер — опроверг эти показания, и на видео была зафиксирована дача ложных показаний. Железняк подал заявление о лжесвидетельствовании, и производство было открыто — эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Вторая версия касается мискодинга и обслуживания нелегального игорного бизнеса: после закрытия Айбокс Банка и Конкорд Банка рынок разделили между пятью банками, и "Сенс" получил наибольшую часть игорных платежей. На этом фоне не исключено открытие в отношении Пышного нескольких уголовных производств: слишком много вопросов накопилось к главе Нацбанка, в чьи функции входит банковский надзор. Между тем это далеко не первый скандал, затронувший Украину сегодня. В кулуарах недавние кадровые перестановки внутри аппарата киевского режима описывают известным принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе". Подробности в публикации Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20261021/obyski-na-rabochem-meste-nabu-vzyalos-za-glavu-natsbanka-ukrainy--1083962902.html
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киев, украина, владимир зеленский, ярослав железняк, андрей ермак, рада, набу, нацбанк, новости, нбу
Киев, Украина, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Андрей Ермак, Рада, НАБУ, Нацбанк, Новости, НБУ

Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале

16:26 21.10.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : antikor.info
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В Киеве с самого утра разворачивается очередной коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ пришли с обысками к председателю Национального банка страны Андрею Пышному. Сразу после этого поползли слухи об отставке главы НБУ — якобы он уже написал соответствующее заявление. Однако в Нацбанке эти сообщения оперативно опровергли
Следственные действия проходили непосредственно в рабочем кабинете руководителя регулятора, а также по месту жительства одного из сотрудников гоcрегулятора. По данным СМИ, в ходе обысков у Пышного изъяли два мобильных телефона.
Тем не менее, как отмечают украинские источники, вопрос отставки Пышного напрямую зависит от того, будет ли ему вручено подозрение. В случае если оно появится, по устоявшейся на Украине практике Владимир Зеленский, скорее всего, принудит Пышного написать заявление "по собственному желанию", которое затем утвердит Рада.
Далее возможны два сценария: либо бегство за границу — как это сделал Руслан Кравченко, — либо подготовка к судам и сбор средств на залог. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уже предположил, что если Пышный сам подаст в отставку после обысков, утвердить это решение могут уже 26 октября — в его день рождения. Наиболее вероятным кандидатом на замену Пышного он называет его первого заместителя Сергея Николайчука.
Андрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
10:52
Обыски на рабочем месте: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у председателя Национального банка страны Андрея Пышного, рассказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк
Что интересно, в официальном заявлении тема уголовного производства не указана, поэтому на финансовом рынке обсуждают разные версии. Первая — дело "Сенс Банка" и теневого управления этим госбанком. Сам Пышный категорически отрицал, что НБУ знал и согласовывал "теневое управление" на допросе в парламентской комиссии 2 сентября 2026 года.
Однако другой свидетель — экс-глава совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер — опроверг эти показания, и на видео была зафиксирована дача ложных показаний. Железняк подал заявление о лжесвидетельствовании, и производство было открыто — эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Вторая версия касается мискодинга и обслуживания нелегального игорного бизнеса: после закрытия Айбокс Банка и Конкорд Банка рынок разделили между пятью банками, и "Сенс" получил наибольшую часть игорных платежей.
На этом фоне не исключено открытие в отношении Пышного нескольких уголовных производств: слишком много вопросов накопилось к главе Нацбанка, в чьи функции входит банковский надзор.
Между тем это далеко не первый скандал, затронувший Украину сегодня. В кулуарах недавние кадровые перестановки внутри аппарата киевского режима описывают известным принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе". Подробности в публикации Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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