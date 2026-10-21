https://ukraina.ru/20261021/pyshnyy-vs-taki-podal-v-otstavku-ukrainskie-smi-prodolzhayut-razbiratsya-v-skandale---1083976047.html
Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале - 21.10.2026 Украина.ру
Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
В Киеве с самого утра разворачивается очередной коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ пришли с обысками к председателю Национального банка страны Андрею Пышному. Сразу после этого поползли слухи об отставке главы НБУ — якобы он уже написал соответствующее заявление. Однако в Нацбанке эти сообщения оперативно опровергли
2026-10-21T16:26
2026-10-21T16:26
2026-10-21T16:26
киев
украина
владимир зеленский
ярослав железняк
андрей ермак
рада
набу
нацбанк
новости
нбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083975578_0:23:761:451_1920x0_80_0_0_88e6ab1d191d5aa0baba4ae750ca0f12.jpg
Следственные действия проходили непосредственно в рабочем кабинете руководителя регулятора, а также по месту жительства одного из сотрудников гоcрегулятора. По данным СМИ, в ходе обысков у Пышного изъяли два мобильных телефона.Тем не менее, как отмечают украинские источники, вопрос отставки Пышного напрямую зависит от того, будет ли ему вручено подозрение. В случае если оно появится, по устоявшейся на Украине практике Владимир Зеленский, скорее всего, принудит Пышного написать заявление "по собственному желанию", которое затем утвердит Рада. Далее возможны два сценария: либо бегство за границу — как это сделал Руслан Кравченко, — либо подготовка к судам и сбор средств на залог. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уже предположил, что если Пышный сам подаст в отставку после обысков, утвердить это решение могут уже 26 октября — в его день рождения. Наиболее вероятным кандидатом на замену Пышного он называет его первого заместителя Сергея Николайчука.Что интересно, в официальном заявлении тема уголовного производства не указана, поэтому на финансовом рынке обсуждают разные версии. Первая — дело "Сенс Банка" и теневого управления этим госбанком. Сам Пышный категорически отрицал, что НБУ знал и согласовывал "теневое управление" на допросе в парламентской комиссии 2 сентября 2026 года. Однако другой свидетель — экс-глава совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер — опроверг эти показания, и на видео была зафиксирована дача ложных показаний. Железняк подал заявление о лжесвидетельствовании, и производство было открыто — эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Вторая версия касается мискодинга и обслуживания нелегального игорного бизнеса: после закрытия Айбокс Банка и Конкорд Банка рынок разделили между пятью банками, и "Сенс" получил наибольшую часть игорных платежей. На этом фоне не исключено открытие в отношении Пышного нескольких уголовных производств: слишком много вопросов накопилось к главе Нацбанка, в чьи функции входит банковский надзор. Между тем это далеко не первый скандал, затронувший Украину сегодня. В кулуарах недавние кадровые перестановки внутри аппарата киевского режима описывают известным принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе". Подробности в публикации Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20261021/obyski-na-rabochem-meste-nabu-vzyalos-za-glavu-natsbanka-ukrainy--1083962902.html
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083975578_0:0:727:545_1920x0_80_0_0_8194aa4e0701ed4c1664b7d8452b39cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, украина, владимир зеленский, ярослав железняк, андрей ермак, рада, набу, нацбанк, новости, нбу
Киев, Украина, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Андрей Ермак, Рада, НАБУ, Нацбанк, Новости, НБУ
Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
В Киеве с самого утра разворачивается очередной коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ пришли с обысками к председателю Национального банка страны Андрею Пышному. Сразу после этого поползли слухи об отставке главы НБУ — якобы он уже написал соответствующее заявление. Однако в Нацбанке эти сообщения оперативно опровергли
Следственные действия проходили непосредственно в рабочем кабинете руководителя регулятора, а также по месту жительства одного из сотрудников гоcрегулятора. По данным СМИ, в ходе обысков у Пышного изъяли два мобильных телефона.
Тем не менее, как отмечают украинские источники, вопрос отставки Пышного напрямую зависит от того, будет ли ему вручено подозрение. В случае если оно появится, по устоявшейся на Украине практике Владимир Зеленский, скорее всего, принудит Пышного написать заявление "по собственному желанию", которое затем утвердит Рада.
Далее возможны два сценария: либо бегство за границу — как это сделал Руслан Кравченко, — либо подготовка к судам и сбор средств на залог. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уже предположил, что если Пышный сам подаст в отставку после обысков, утвердить это решение могут уже 26 октября — в его день рождения. Наиболее вероятным кандидатом на замену Пышного он называет его первого заместителя Сергея Николайчука.
Что интересно, в официальном заявлении тема уголовного производства не указана, поэтому на финансовом рынке обсуждают разные версии. Первая — дело "Сенс Банка" и теневого управления этим госбанком. Сам Пышный категорически отрицал, что НБУ знал и согласовывал "теневое управление" на допросе в парламентской комиссии 2 сентября 2026 года.
Однако другой свидетель — экс-глава совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер — опроверг эти показания, и на видео была зафиксирована дача ложных показаний. Железняк подал заявление о лжесвидетельствовании, и производство было открыто — эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Вторая версия касается мискодинга и обслуживания нелегального игорного бизнеса: после закрытия Айбокс Банка и Конкорд Банка рынок разделили между пятью банками, и "Сенс" получил наибольшую часть игорных платежей.
На этом фоне не исключено открытие в отношении Пышного нескольких уголовных производств: слишком много вопросов накопилось к главе Нацбанка, в чьи функции входит банковский надзор.
Между тем это далеко не первый скандал, затронувший Украину сегодня. В кулуарах недавние кадровые перестановки внутри аппарата киевского режима описывают известным принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе". Подробности в публикации Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.