Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях - 21.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261021/zaporozhyu-prigotovitsya-rossiyskaya-armiya-nastupaet-na-trekh-napravleniyakh-1083973754.html
Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях
Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях - 21.10.2026 Украина.ру
Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации в Запорожской области
2026-10-21T17:33
2026-10-21T17:33
эксклюзив
сво
запорожье
запорожская область
орехов
гуляйполе
елена бобкова
александр чаленко
всу
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083979982_0:155:1254:860_1920x0_80_0_0_efff97adbddacb5b88af3b42e270fcf1.jpg
Российское наступление идет не только в ДНР, где после падения Доброполья штурмовые группы движутся на северо-запад в сторону Александровки и на северо-восток в сторону Краматорска, но и в направлении Запорожья."Наступательная инициатива в Запорожской области остается у российской армии. Движение идет по трем направлениям. Первое: от Гуляйполя на север в сторону Днепропетровской области. Оттуда нет никаких сообщений о том, что мы что-то освободили, но наши пацаны успешно зачищают украинские опорники в тамошних лесополках. Второе, мы продолжаем уничтожать укропов в Орехове и Малой Токмачке. Жмем их с двух сторон – с востока от Гуляйполя и с запада. Там давно уже образовался котел. Город давно в огневом мешке. Над ним круглосуточно висят наши дроны и корректируют огонь нашей артиллерии. Сегодня мы взяли Красный Яр (в сводках Минобороны РФ он проходит как Червоный Яр). Это село к северо-востоку от Орехова и к западу от Гуляйполя", - рассказала Бобкова.Третье направление российского наступления в Запорожской области, по ее словам, это от Васильевки на север в сторону Запорожья вдоль Днепра. Так, российская армия сегодня взяла Юльевку. Если ее подразделения смогут развить наступление и дальше, то скоро российская ствольная артиллерия сможет снова бить по военным объектам ВСУ в Запорожье."Так было еще весной этого года, пока ВСУ не перегруппировались, накопили силы и смогли отбросить наших в ходе "контрнаступа" к югу – к Степногорску, но теперь выдохлись, и наши там снова перехватили инициативу. Если раньше мы двигались к Запорожью по степи, то теперь движемся к нему именно вдоль берега Днепра. К тому же, взяв Юльевку, мы фактически выходим в тыл Камышевахи, которая находится в тылу у Орехова, самого большого укрепа ВСУ в этом районе", - констатировала Бобкова.Собеседница издания рассказала, что тыловые города Запорожской области – Токмак, Мелитополь, Бердянск – время от времени атакуются украинскими дронами. Также бьют не только по трассе "Новороссия", но и по Приморской трассе (Бердянск – Урзуф), которая находится южнее. Правда, благодаря нашим МОГам, стационарным огневым постам, а также дронам-перехватчикам активность украинских дронов на этом направлении упала в разы.Также Бобкова объяснила, что в современной войне в Новороссии означают сообщения, что либо российская армия, либо ВСУ контролируют тот или иной населённый пункт."Война после начала использования БПЛА на фронте в очень большом количестве изменилась. Теперь на штурм поселков идут не только не взводами (примерно 30 бойцов), но даже и не отделениями (10 человек). Наступление, то есть просачивание и накопление, идет малыми группами по 2-3 человека. Когда пишут, что тот или иной разрушенный или полуразрушенный населенный пункт контролируется нами или противником, то имеется в виду, что в нем находится пять-шесть бойцов. Не удивляйтесь, такая сейчас война", - говорит Бобкова.По ее словам, успешно развивается российское направление и в районе Краматорско-Славянской городской агломерации. Наши ДРГ уже заходят даже на территорию Краматорского машиностроительного завода. Также мы уже снова находимся в центре Купянска (Харьковская область).Читайте также статью Александра Чаленко Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке
https://ukraina.ru/20261014/zaporozhskiy-front-kto-kontroliruet-orekhov-i-chto-zhe-vse-taki-proiskhodit-v-maloy-tokmachke-1083807591.html
https://ukraina.ru/20260917/zaporozhskiy-front-rossiyskaya-armiya-vzyala-orekhov-v-ognevoy-meshok-1083260171.html
запорожье
запорожская область
орехов
краматорск
славянско-краматорская агломерация
купянск
мелитополь
бердянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083979982_0:157:1255:1098_1920x0_80_0_0_df80d780c5cc9fe7e4a9c4087b8121af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, запорожье, запорожская область, орехов, гуляйполе, елена бобкова, александр чаленко, всу, бпла, краматорск, славянско-краматорская агломерация, купянск, мелитополь, бердянск, трасса "новороссия"
Эксклюзив, СВО, Запорожье, Запорожская область, Орехов, Гуляйполе, Елена Бобкова, Александр Чаленко, ВСУ, БПЛА, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, Купянск, Мелитополь, Бердянск, трасса "Новороссия"

Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях

17:33 21.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации в Запорожской области
Российское наступление идет не только в ДНР, где после падения Доброполья штурмовые группы движутся на северо-запад в сторону Александровки и на северо-восток в сторону Краматорска, но и в направлении Запорожья.
"Наступательная инициатива в Запорожской области остается у российской армии. Движение идет по трем направлениям. Первое: от Гуляйполя на север в сторону Днепропетровской области. Оттуда нет никаких сообщений о том, что мы что-то освободили, но наши пацаны успешно зачищают украинские опорники в тамошних лесополках. Второе, мы продолжаем уничтожать укропов в Орехове и Малой Токмачке. Жмем их с двух сторон – с востока от Гуляйполя и с запада. Там давно уже образовался котел. Город давно в огневом мешке. Над ним круглосуточно висят наши дроны и корректируют огонь нашей артиллерии. Сегодня мы взяли Красный Яр (в сводках Минобороны РФ он проходит как Червоный Яр). Это село к северо-востоку от Орехова и к западу от Гуляйполя", - рассказала Бобкова.
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 16:01
Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой ТокмачкеРоссийская армия продолжает наступление на запорожском направлении: Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Никольское
Третье направление российского наступления в Запорожской области, по ее словам, это от Васильевки на север в сторону Запорожья вдоль Днепра. Так, российская армия сегодня взяла Юльевку. Если ее подразделения смогут развить наступление и дальше, то скоро российская ствольная артиллерия сможет снова бить по военным объектам ВСУ в Запорожье.
"Так было еще весной этого года, пока ВСУ не перегруппировались, накопили силы и смогли отбросить наших в ходе "контрнаступа" к югу – к Степногорску, но теперь выдохлись, и наши там снова перехватили инициативу. Если раньше мы двигались к Запорожью по степи, то теперь движемся к нему именно вдоль берега Днепра. К тому же, взяв Юльевку, мы фактически выходим в тыл Камышевахи, которая находится в тылу у Орехова, самого большого укрепа ВСУ в этом районе", - констатировала Бобкова.
Собеседница издания рассказала, что тыловые города Запорожской области – Токмак, Мелитополь, Бердянск – время от времени атакуются украинскими дронами. Также бьют не только по трассе "Новороссия", но и по Приморской трассе (Бердянск – Урзуф), которая находится южнее. Правда, благодаря нашим МОГам, стационарным огневым постам, а также дронам-перехватчикам активность украинских дронов на этом направлении упала в разы.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17 сентября, 16:25
Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешокРоссийская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Еще 14 сентября Министерство обороны РФ заявило о взятии Новоандреевки, населенного пункта на западе от Орехова, превращенного ВСУ в серьезный укрепрайон. Это село стоит прямо на дороге, по которой украинский гарнизон в городе снабжается через Малые Щербаки.
Также Бобкова объяснила, что в современной войне в Новороссии означают сообщения, что либо российская армия, либо ВСУ контролируют тот или иной населённый пункт.
"Война после начала использования БПЛА на фронте в очень большом количестве изменилась. Теперь на штурм поселков идут не только не взводами (примерно 30 бойцов), но даже и не отделениями (10 человек). Наступление, то есть просачивание и накопление, идет малыми группами по 2-3 человека. Когда пишут, что тот или иной разрушенный или полуразрушенный населенный пункт контролируется нами или противником, то имеется в виду, что в нем находится пять-шесть бойцов. Не удивляйтесь, такая сейчас война", - говорит Бобкова.
По ее словам, успешно развивается российское направление и в районе Краматорско-Славянской городской агломерации. Наши ДРГ уже заходят даже на территорию Краматорского машиностроительного завода. Также мы уже снова находимся в центре Купянска (Харьковская область).
Читайте также статью Александра Чаленко Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОЗапорожьеЗапорожская областьОреховГуляйполеЕлена БобковаАлександр ЧаленкоВСУБПЛАКраматорскСлавянско-Краматорская агломерацияКупянскМелитопольБердянсктрасса "Новороссия"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30"Европа воюет против России уже два года": Ищенко объяснил, кто платит за войну на Украине
18:11"Дело идет к завершению": Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с США и Украиной
18:10За спиной Украины и в гольф-клубе: Трамп придумал, как должно выглядеть мирное соглашение
18:00Путин встретился с Уиткоффом, Зеленский вспомнил об украинцах и согласен на "остановку". Итоги 21 октября
17:33Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях
17:31Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей
17:30Чем закончится истерика Польши из-за дронов с Украины и зачем нужны сертификаты украинства – Ищенко
17:11"Волнуется" за Россию больше, чем за собственную экономику: Мерц назвал свою главную заботу
17:01Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке
17:01Закрывают предприятия и вытаскивают людей из машин. Что происходит в Днепре
16:39Прагматизм против политики: словаки летят в Москву на фоне ультиматума Брюсселя
16:29Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си
16:26Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
16:14Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка
16:00Несчастливое имя, несчастливое место. 110 лет со дня гибели линкора "Императрица Мария"
15:58Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!"
15:54На фронт! Украинка жестоко отомстила своему парню за измену
15:17Мадьярский конфуз: Зеленский неожиданно получил под дых
15:11"Вы гуманист, сэр": Уиткофф об освобождении Хаббарда, переговоры длятся уже более трех часов
14:55Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандалов
Лента новостейМолния