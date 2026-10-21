https://ukraina.ru/20261021/zaporozhyu-prigotovitsya-rossiyskaya-armiya-nastupaet-na-trekh-napravleniyakh-1083973754.html

Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях

Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях - 21.10.2026 Украина.ру

Запорожью приготовиться: российская армия наступает на трех направлениях

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации в Запорожской области

2026-10-21T17:33

2026-10-21T17:33

2026-10-21T17:33

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сво

запорожье

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елена бобкова

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всу

бпла

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Российское наступление идет не только в ДНР, где после падения Доброполья штурмовые группы движутся на северо-запад в сторону Александровки и на северо-восток в сторону Краматорска, но и в направлении Запорожья."Наступательная инициатива в Запорожской области остается у российской армии. Движение идет по трем направлениям. Первое: от Гуляйполя на север в сторону Днепропетровской области. Оттуда нет никаких сообщений о том, что мы что-то освободили, но наши пацаны успешно зачищают украинские опорники в тамошних лесополках. Второе, мы продолжаем уничтожать укропов в Орехове и Малой Токмачке. Жмем их с двух сторон – с востока от Гуляйполя и с запада. Там давно уже образовался котел. Город давно в огневом мешке. Над ним круглосуточно висят наши дроны и корректируют огонь нашей артиллерии. Сегодня мы взяли Красный Яр (в сводках Минобороны РФ он проходит как Червоный Яр). Это село к северо-востоку от Орехова и к западу от Гуляйполя", - рассказала Бобкова.Третье направление российского наступления в Запорожской области, по ее словам, это от Васильевки на север в сторону Запорожья вдоль Днепра. Так, российская армия сегодня взяла Юльевку. Если ее подразделения смогут развить наступление и дальше, то скоро российская ствольная артиллерия сможет снова бить по военным объектам ВСУ в Запорожье."Так было еще весной этого года, пока ВСУ не перегруппировались, накопили силы и смогли отбросить наших в ходе "контрнаступа" к югу – к Степногорску, но теперь выдохлись, и наши там снова перехватили инициативу. Если раньше мы двигались к Запорожью по степи, то теперь движемся к нему именно вдоль берега Днепра. К тому же, взяв Юльевку, мы фактически выходим в тыл Камышевахи, которая находится в тылу у Орехова, самого большого укрепа ВСУ в этом районе", - констатировала Бобкова.Собеседница издания рассказала, что тыловые города Запорожской области – Токмак, Мелитополь, Бердянск – время от времени атакуются украинскими дронами. Также бьют не только по трассе "Новороссия", но и по Приморской трассе (Бердянск – Урзуф), которая находится южнее. Правда, благодаря нашим МОГам, стационарным огневым постам, а также дронам-перехватчикам активность украинских дронов на этом направлении упала в разы.Также Бобкова объяснила, что в современной войне в Новороссии означают сообщения, что либо российская армия, либо ВСУ контролируют тот или иной населённый пункт."Война после начала использования БПЛА на фронте в очень большом количестве изменилась. Теперь на штурм поселков идут не только не взводами (примерно 30 бойцов), но даже и не отделениями (10 человек). Наступление, то есть просачивание и накопление, идет малыми группами по 2-3 человека. Когда пишут, что тот или иной разрушенный или полуразрушенный населенный пункт контролируется нами или противником, то имеется в виду, что в нем находится пять-шесть бойцов. Не удивляйтесь, такая сейчас война", - говорит Бобкова.По ее словам, успешно развивается российское направление и в районе Краматорско-Славянской городской агломерации. Наши ДРГ уже заходят даже на территорию Краматорского машиностроительного завода. Также мы уже снова находимся в центре Купянска (Харьковская область).Читайте также статью Александра Чаленко Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке

https://ukraina.ru/20261014/zaporozhskiy-front-kto-kontroliruet-orekhov-i-chto-zhe-vse-taki-proiskhodit-v-maloy-tokmachke-1083807591.html

https://ukraina.ru/20260917/zaporozhskiy-front-rossiyskaya-armiya-vzyala-orekhov-v-ognevoy-meshok-1083260171.html

запорожье

запорожская область

орехов

краматорск

славянско-краматорская агломерация

купянск

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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