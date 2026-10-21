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Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандалов

Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандалов - 21.10.2026 Украина.ру

Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандалов

Житель Одесской области ударил ножом в шею сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) во время проверки документов, сообщило областное управление полиции

2026-10-21T14:55

2026-10-21T14:55

2026-10-21T14:55

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Нападавшего оперативно задержали, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, а раненого военкома экстренно госпитализировали. Этот случай произошел на фоне колоссального напряжения в регионе, где мужчины призывного возраста всеми силами пытаются избежать отправки на фронт. Они прячутся дома, устраивают поджоги и идут на любые ухищрения, чтобы нелегально сбежать из страны, отбиваясь от регулярных уличных облав.Одновременно с этим в местных СМИ появился документ, призванный снизить градус конфликта на улицах. Согласно совместному приказу полиции и ТЦК, военкомам Одесской области отныне официально запретили самостоятельно скручивать людей, увозить их в микроавтобусах, бить и удерживать дольше трех часов. Теперь все принудительные действия по ограничению свободы граждан имеют право проводить исключительно сотрудники полиции.Еще о мобилизации на Украине - в материале Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру на сайте Украина.ру.

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новости, одесская область, украина, украина.ру