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Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей

Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей - 21.10.2026 Украина.ру

Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей

В Офисе Зеленского осудили решение Львовского облсовета объявить 2027-ой Годом Шухевича*

2026-10-21T17:31

2026-10-21T17:31

2026-10-21T17:33

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Заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Верещук призвала депутатов Львовского облсовета воздержаться от решений, вредящих отношениям с Польшей. Причиной стала инициатива местных властей объявить 2027-ой Годом Украинской повстанческой армии*, ее главнокомандующего Романа Шухевича* и деятеля ОУН* Олега Ольжича.В своем обращении в соцсети Верещук отметила, что местные власти не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства. По ее мнению, от напряженности в отношениях с Варшавой выиграет только РФ."Призываю вас к прагматизму и государственной ответственности. Надеюсь, вы меня услышите", — написала Верещук.Решение Львовского облсовета, принятое 20 октября, вызвало резкую реакцию в Варшаве. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал его "неприемлемым", а премьер-министр Дональд Туск заявил, что такой шаг властей украинского региона наносит вред Украине и дает аргументы противникам ее вступления в ЕС.Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал ходатайство о признании члена облсовета, автора инициативы, "нежелательным лицом", назвав его реконструктором дивизии СС "Галичина". Подробнее — в материале Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА* на сайте Украина.ру.*организации, признанные экстремистскими и запрещенные на территории РФ

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новости, польша, варшава, россия, ирина верещук, юрий шухевич, сикорский, оун, минобороны, ес