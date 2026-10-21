Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей - 21.10.2026 Украина.ру
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Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей
Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей - 21.10.2026 Украина.ру
Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей
В Офисе Зеленского осудили решение Львовского облсовета объявить 2027-ой Годом Шухевича*
2026-10-21T17:31
2026-10-21T17:33
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ирина верещук
юрий шухевич
сикорский
оун
минобороны
ес
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Заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Верещук призвала депутатов Львовского облсовета воздержаться от решений, вредящих отношениям с Польшей. Причиной стала инициатива местных властей объявить 2027-ой Годом Украинской повстанческой армии*, ее главнокомандующего Романа Шухевича* и деятеля ОУН* Олега Ольжича.В своем обращении в соцсети Верещук отметила, что местные власти не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства. По ее мнению, от напряженности в отношениях с Варшавой выиграет только РФ."Призываю вас к прагматизму и государственной ответственности. Надеюсь, вы меня услышите", — написала Верещук.Решение Львовского облсовета, принятое 20 октября, вызвало резкую реакцию в Варшаве. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал его "неприемлемым", а премьер-министр Дональд Туск заявил, что такой шаг властей украинского региона наносит вред Украине и дает аргументы противникам ее вступления в ЕС.Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал ходатайство о признании члена облсовета, автора инициативы, "нежелательным лицом", назвав его реконструктором дивизии СС "Галичина". Подробнее — в материале Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА* на сайте Украина.ру.*организации, признанные экстремистскими и запрещенные на территории РФ
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новости, польша, варшава, россия, ирина верещук, юрий шухевич, сикорский, оун, минобороны, ес
Новости, Польша, Варшава, Россия, Ирина Верещук, Юрий Шухевич, Сикорский, ОУН, Минобороны, ЕС

Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с Польшей

17:31 21.10.2026 (обновлено: 17:33 21.10.2026)
 
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Офис президента Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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В Офисе Зеленского осудили решение Львовского облсовета объявить 2027-ой Годом Шухевича*
Заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Верещук призвала депутатов Львовского облсовета воздержаться от решений, вредящих отношениям с Польшей. Причиной стала инициатива местных властей объявить 2027-ой Годом Украинской повстанческой армии*, ее главнокомандующего Романа Шухевича* и деятеля ОУН* Олега Ольжича.

В своем обращении в соцсети Верещук отметила, что местные власти не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства. По ее мнению, от напряженности в отношениях с Варшавой выиграет только РФ.

"Призываю вас к прагматизму и государственной ответственности. Надеюсь, вы меня услышите", — написала Верещук.

Решение Львовского облсовета, принятое 20 октября, вызвало резкую реакцию в Варшаве. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал его "неприемлемым", а премьер-министр Дональд Туск заявил, что такой шаг властей украинского региона наносит вред Украине и дает аргументы противникам ее вступления в ЕС.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал ходатайство о признании члена облсовета, автора инициативы, "нежелательным лицом", назвав его реконструктором дивизии СС "Галичина". Подробнее — в материале Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА* на сайте Украина.ру.

*организации, признанные экстремистскими и запрещенные на территории РФ
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