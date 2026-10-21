https://ukraina.ru/20261021/skolko-stoit-ukraina-zelenskiy-dayte-esch-70-milliardov-1083974119.html

Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!"

Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!" - 21.10.2026 Украина.ру

Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!"

Очевидно, что в планах руководства Украины – продолжать войну и в 2027 году. Это прямо следует из заявления Зеленского на недавнем саммите ЕС. Сколько же на это нужно денег?

2026-10-21T15:58

2026-10-21T15:58

2026-10-21T15:58

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"В следующем году конфликт обойдется в 155 миллиардов евро, и нам нужно от вас еще как минимум 70 миллиардов евро на следующий год", – заявил Зеленский европейским лидерам.Как минимум. То есть на самом деле, нужно ещё больше?"На оборону, на вооружение и на нашу устойчивость", – сказал Зеленский и назвал эту цифру "реалистичной".Интересно, что он имел в виду под словом "устойчивость"? Деньги в карманах его друзей-коррупционеров?"Нерушимая поддержка! Нерушимая!", "Мы все за Украину!"… Так кричали лидеры Европы. Но денег пока не дали. Почему?Если ответить коротко, они хотят, но не могут. Не все, конечно, но большинство, во главе с Еврокомиссией – основным спонсором Зеленского.Евросоюз сам переживает не лучшие времена. Если бы было можно, они бы выделили "на оборону и устойчивость" не 70, а 700 миллиардов евро.Ведь на самом деле всё это – просто комедия. Актер Зеленский рассказывает про миллиарды, европейские лидеры во главе с "королевой ЕС" Урсулой фон дер Ляйен делают вид, что денег нет. И вообще они все очень удивлены. Но потом их, конечно же, найдут и дадут.Эти деньги даже не доходят до Украины – их Европа выделяет буквально сама себе.Есть "еретики"Тем не менее с деньгами всё хуже, потому что не все европейские страны соглашаются пополнять "кошелёк Урсулы". Венгрия, Словакия и Чехия сразу сказали, что они в этом не участвуют. Чехия, кстати, не участвовала и в предыдущем транше на 45 миллиардов.Болгарский премьер Румен Радев посмотрел на соседей и тоже отказался: "Болгария не будет участвовать в новом финансировании Украины на 70 миллиардов евро".Но остальные поскребут по карманам, и что-то дадут. Только не Зеленскому, а самим себе!Дело в том, что львиная доля этих средств остаётся ВПК европейских стран и уходит ВПК США. Ещё часть – идёт на содержание украинских беженцев, на всякие центры подготовки украинских новобранцев "по стандартам НАТО", на содержание натовских генералов, военных центров, коммуникаций, на учения и так далее.Разумеется, что-то останется в карманах деятелей из ЕС. Украина стала огромным финансовым хабом для политиков и функционеров Европы, которые буквально разжирели на этой войне.Так сколько же "стоит" война Украине?Откуда же взялась цифра в 155 миллиардов, которую озвучил Зеленский?Бывший премьер и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что, если в прошлом году война обходилась Украине в 140 миллионов долларов в день, то сейчас – в 190 миллионов. При этом за последние два года США "не дали ни одного доллара", утверждает Карл Бильдт.Основная нагрузка ложится на Европу, "помогают" также Канада и Япония.190 миллионов в день – это 70 миллиардов в год. Но Зеленский требует 155 миллиардов, то есть в 2,2 раза больше.В сентябре 2025 года глава Генштаба ВСУ Гнатов заявлял про 172 миллиона долларов в день для нужд армии – около 60 миллиардов в год.Осенью 2025 года глава Минобороны Украины Шмыгаль говорил про 120 миллиардов долларов в год "на войну". А если будет перемирие, нужно будет всё равно всё те же 120 миллиардов, заявлял хитрый Шмыгаль – для "пополнения запасов и содержания армии".Но уже в мае 2026 года глава МИД Украины Сибига назвал цифру в 450 миллионов долларов в день. Это уже 165 миллиардов в год.Украинцы, как обычно, путаются в показаниях. Как 172 миллиона в день превратились в 450 – всего за полгода? А 70 миллиардов превратились в 120, а потом в 165?В любом случае, теперь Зеленский называет сумму в 155 миллиардов евро. За такие деньги в ЕС готовы ежедневно рассказывать о "российской угрозе" и рукоплескать Зеленскому – своему прекрасному "золотому тельцу".Зеленский же выступает как фронтмен этой группы. Он полностью, с потрохами, давно "свой" для этих европейских дельцов. Это спектакль, все роли расписаны заранее, все согласовано. Зеленский знает, какую сумму назвать. И он это послушно выполняет.ВПК Европы хочет получить ещё 70 миллиардов! Как минимум.Как будут отдавать?Кстати, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева недавно сообщила, что общий долг всех стран мира составит скоро 100% мирового ВВП.При этом Украина давно в лидерах этого рейтинга – долг страны давно превысил 100% ВВП. Общий долг Украины сейчас составляет 223 миллиарда долларов, а к концу 2026 года дорастет до 240 миллиардов.Согласно докладу МВФ, в 2026 году госдолг Украины составит 122% ВВП, а в 2027 году – 137%.Таким образом, Украина уверенно ворвётся в пятерку стран-лидеров (антилидеров) по госдолгу – в процентах к ВВП. Сегодня страна занимает по этому показателю "всего лишь" 10 место.Но судя по аппетитам Зеленского и ЕС, это далеко не предел. Украину всё глубже погружают в бездонную долговую яму.Как собираются отдавать? Абсолютно непонятно. Впрочем, сейчас об этом никто не думает. Нужно урвать еще каких-то заоблачных миллиардов, пока идет война. А потом будут десятилетиями отдавать эти миллиарды, оставшиеся в карманах "еэсовцев" и друзей Зеленского, какие-то граждане Украины, какие останутся в этой стране.Не Зеленский же с Урсулой!

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украина, европа, чехия, карл бильдт, денис шмыгаль, мвф, впк, ес, владимир зеленский, эксклюзив