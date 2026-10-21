Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева - 21.10.2026 Украина.ру
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Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева
Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева - 21.10.2026 Украина.ру
Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева
Киевский дата-центр GigaCenter поврежден в результате вчерашней атаки российской армии, проинформировала компания. Пользователей предупреждают о возможных сбоях и проблемах с доступом в интернет
2026-10-21T14:06
2026-10-21T14:06
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Сообщается, что специалисты в экстренном режиме пытаются спасти уцелевшее оборудование и перенаправить трафик. Однако GigaCenter — лишь одна из многих ИТ-компаний, которые за последние недели превратились в руины.В ночь на 19 октября 2026 года баллистическим ударом был полностью уничтожен дата-центр "Датагруп" — объект восстановлению не подлежит. В начале октября прекратила работу площадка "Парковый", получившая критические повреждения в результате обстрелов, а украинский провайдер dline.ua сообщает о полном разрушении своего ключевого объекта. Инфраструктурный гигант Cosmonova остановивший работу в конце сентября, также испытал масштабные разрушения после нескольких волн атак и фактически выбыл из строя. Досталось и более мелким, но критически важным узлам: дата-центры Etherlink, "Паутина" и UTELS получили локальные, но болезненные повреждения серверных мощностей и узлов связи в Киеве и области во время сентябрьских и октябрьских ударов. Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Украины — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Россия, Украина.ру, инфраструктура

Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева

14:06 21.10.2026
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Киевский дата-центр GigaCenter поврежден в результате вчерашней атаки российской армии, проинформировала компания. Пользователей предупреждают о возможных сбоях и проблемах с доступом в интернет
Сообщается, что специалисты в экстренном режиме пытаются спасти уцелевшее оборудование и перенаправить трафик. Однако GigaCenter — лишь одна из многих ИТ-компаний, которые за последние недели превратились в руины.

В ночь на 19 октября 2026 года баллистическим ударом был полностью уничтожен дата-центр "Датагруп" — объект восстановлению не подлежит. В начале октября прекратила работу площадка "Парковый", получившая критические повреждения в результате обстрелов, а украинский провайдер dline.ua сообщает о полном разрушении своего ключевого объекта.

Инфраструктурный гигант Cosmonova остановивший работу в конце сентября, также испытал масштабные разрушения после нескольких волн атак и фактически выбыл из строя. Досталось и более мелким, но критически важным узлам: дата-центры Etherlink, "Паутина" и UTELS получили локальные, но болезненные повреждения серверных мощностей и узлов связи в Киеве и области во время сентябрьских и октябрьских ударов.

Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Украины — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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