Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева
© AP / Efrem LukatskyКиев
© AP / Efrem Lukatsky
Киевский дата-центр GigaCenter поврежден в результате вчерашней атаки российской армии, проинформировала компания. Пользователей предупреждают о возможных сбоях и проблемах с доступом в интернет
Сообщается, что специалисты в экстренном режиме пытаются спасти уцелевшее оборудование и перенаправить трафик. Однако GigaCenter — лишь одна из многих ИТ-компаний, которые за последние недели превратились в руины.
В ночь на 19 октября 2026 года баллистическим ударом был полностью уничтожен дата-центр "Датагруп" — объект восстановлению не подлежит. В начале октября прекратила работу площадка "Парковый", получившая критические повреждения в результате обстрелов, а украинский провайдер dline.ua сообщает о полном разрушении своего ключевого объекта.
Инфраструктурный гигант Cosmonova остановивший работу в конце сентября, также испытал масштабные разрушения после нескольких волн атак и фактически выбыл из строя. Досталось и более мелким, но критически важным узлам: дата-центры Etherlink, "Паутина" и UTELS получили локальные, но болезненные повреждения серверных мощностей и узлов связи в Киеве и области во время сентябрьских и октябрьских ударов.
Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Украины — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
В ночь на 19 октября 2026 года баллистическим ударом был полностью уничтожен дата-центр "Датагруп" — объект восстановлению не подлежит. В начале октября прекратила работу площадка "Парковый", получившая критические повреждения в результате обстрелов, а украинский провайдер dline.ua сообщает о полном разрушении своего ключевого объекта.
Инфраструктурный гигант Cosmonova остановивший работу в конце сентября, также испытал масштабные разрушения после нескольких волн атак и фактически выбыл из строя. Досталось и более мелким, но критически важным узлам: дата-центры Etherlink, "Паутина" и UTELS получили локальные, но болезненные повреждения серверных мощностей и узлов связи в Киеве и области во время сентябрьских и октябрьских ударов.
Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Украины — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
Подписывайся на