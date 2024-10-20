Суслов: Казахстан не тянет одеяло в одну сторону, чтобы в итоге не оказаться крайним - 20.10.2024 Украина.ру
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Суслов: Казахстан не тянет одеяло в одну сторону, чтобы в итоге не оказаться крайним
Суслов: Казахстан не тянет одеяло в одну сторону, чтобы в итоге не оказаться крайним - 20.10.2024 Украина.ру
Суслов: Казахстан не тянет одеяло в одну сторону, чтобы в итоге не оказаться крайним
России невыгодно с экономической точки зрения, чтобы Казахстан занял пророссийскую позицию по украинскому конфликту и по отношению к Западу. Потому что тогда против Казахстана будут введены те же санкции
2024-10-20T05:30
2024-10-20T05:30
новости
казахстан
запад
россия
суслов
касым-жомарт токаев
брикс
снг
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.Он заявил, что не стоит ожидать от Казахстана, который действительно имеет много связей с Западом, позиции по вопросам украинского конфликта, подобной той, что выражает, например, Северная Корея.Он добавил, что Казахстан придерживается гораздо более конструктивной позиции в отношении России, нежели, например, нынешнее руководство Армении, которое рвёт отношения с Москвой в области безопасности и не скрывает своих устремлений вступить в западные институты.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин описал нынешнее решение Казахстана. По его словам, оно временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут, задрав штаны в тот же БРИКС. Так делала Украина, добавил эксперт.Он подметил, что все будет зависеть от того, как будут развиваться процессы вокруг БРИКС."Другой вопрос, что на Казахстане для неё точно свет клином не сошелся. И имеется очередь для государств, которые спят и видят, как бы туда хоть чучелом, хоть тушкой попасть. Но нам не нужно принимать туда троянских коней и неустойчивых союзников. Не нужно набирать в БРИКС всех желающих. Нужно ввести жесткое сито, которое отсечёт государства, способствующее выхолащиванию этой структуры, ее оформлению в качестве второго полюса мира", — считает Грозин.Подробнее об отношениях Запада и Казахстана — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньКазахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСПолный текст интервью — Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС
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новости, казахстан, запад, россия, суслов, касым-жомарт токаев, брикс, снг, детали
Новости, Казахстан, Запад, Россия, Суслов, Касым-Жомарт Токаев, БРИКС, СНГ, детали

Суслов: Казахстан не тянет одеяло в одну сторону, чтобы в итоге не оказаться крайним

05:30 20.10.2024
 
© pixabayКазахстан, флаг
Казахстан, флаг
© pixabay
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России невыгодно с экономической точки зрения, чтобы Казахстан занял пророссийскую позицию по украинскому конфликту и по отношению к Западу. Потому что тогда против Казахстана будут введены те же санкции
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.
Он заявил, что не стоит ожидать от Казахстана, который действительно имеет много связей с Западом, позиции по вопросам украинского конфликта, подобной той, что выражает, например, Северная Корея.

"За исключением Белоруссии, никто из стран СНГ не проявляет 100% солидарности с Россией по конфликту на Украине. Кстати, и сам Минск не признает ни Крым, ни ДНР и ЛНР, ни Запорожье и Херсон. Кроме того, нам невыгодно с экономической точки зрения, чтобы Казахстан занял однозначно пророссийскую позицию по украинскому конфликту и по отношению к Западу. Потому что тогда против Казахстана будут введены примерно те же санкции, что против РФ. Тогда Казахстан перестанет быть одним из мостов по обходу запретов", — подробно объяснил Суслов.

Он добавил, что Казахстан придерживается гораздо более конструктивной позиции в отношении России, нежели, например, нынешнее руководство Армении, которое рвёт отношения с Москвой в области безопасности и не скрывает своих устремлений вступить в западные институты.
Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин описал нынешнее решение Казахстана. По его словам, оно временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут, задрав штаны в тот же БРИКС. Так делала Украина, добавил эксперт.
Он подметил, что все будет зависеть от того, как будут развиваться процессы вокруг БРИКС.
"Другой вопрос, что на Казахстане для неё точно свет клином не сошелся. И имеется очередь для государств, которые спят и видят, как бы туда хоть чучелом, хоть тушкой попасть. Но нам не нужно принимать туда троянских коней и неустойчивых союзников. Не нужно набирать в БРИКС всех желающих. Нужно ввести жесткое сито, которое отсечёт государства, способствующее выхолащиванию этой структуры, ее оформлению в качестве второго полюса мира", — считает Грозин.
Подробнее об отношениях Запада и Казахстана — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.
Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС
Полный текст интервью — Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС
 
НовостиКазахстанЗападРоссияСусловКасым-Жомарт ТокаевБРИКССНГдетали
 
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