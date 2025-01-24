Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ - 24.01.2025 Украина.ру
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Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ
Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ - 24.01.2025 Украина.ру
Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ
Наступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что оно делает "пустыми" угрозы президента США Дональда Трампа ввести против России санкции, если она не сядет за стол переговоров по Украине. Об этом 24 января написала американская газета The Wall Street Journal
2025-01-24T11:28
2025-01-24T11:28
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В статье отмечается, что ВС РФ сейчас одерживают верх над ВСУ и "продвигаются все ближе к логистическим центрам". В этих условиях предупреждения Трампа о новых санкциях просто не сработают, уточнило издание.В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Тогда он призвал к завершению украинского конфликта немедленно, указав, что "дальше будет только хуже".А в следующие два дня президент США несколько раз повторил о том, что хотел бы встретиться с главой России Владимиром Путиным. Например, в пятницу, 24 января, Трамп заявил о своем желании незамедлительно увидеться с Путиным и о "сигналах" со стороны Москвы относительно ее готовности."Я думаю, Россия хочет заключить сделку. Может быть, они готовы к этому. Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы уедем как можно скорее", — сказал американский лидер.А в четверг, 23 января, выступая на форуме в Давосе по видеосвязи, Трамп также обозначил свои намерения. "Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. &lt;...&gt; Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую", — объяснил тогда он.Более того, Трамп дал понять, что Владимир Зеленский уже сообщил ему о "готовности заключить сделку" относительно разрешения конфликта на Украине.Другие темы: Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вс рф
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВС РФ

Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ

11:28 24.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Наступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что оно делает "пустыми" угрозы президента США Дональда Трампа ввести против России санкции, если она не сядет за стол переговоров по Украине. Об этом 24 января написала американская газета The Wall Street Journal
В статье отмечается, что ВС РФ сейчас одерживают верх над ВСУ и "продвигаются все ближе к логистическим центрам". В этих условиях предупреждения Трампа о новых санкциях просто не сработают, уточнило издание.
В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Тогда он призвал к завершению украинского конфликта немедленно, указав, что "дальше будет только хуже".
А в следующие два дня президент США несколько раз повторил о том, что хотел бы встретиться с главой России Владимиром Путиным. Например, в пятницу, 24 января, Трамп заявил о своем желании незамедлительно увидеться с Путиным и о "сигналах" со стороны Москвы относительно ее готовности.
"Я думаю, Россия хочет заключить сделку. Может быть, они готовы к этому. Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы уедем как можно скорее", — сказал американский лидер.
А в четверг, 23 января, выступая на форуме в Давосе по видеосвязи, Трамп также обозначил свои намерения.
"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. <...> Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую", — объяснил тогда он.
Более того, Трамп дал понять, что Владимир Зеленский уже сообщил ему о "готовности заключить сделку" относительно разрешения конфликта на Украине.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
10:46
Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленноПрезидент США Дональд Трамп в ночь на 24 января заявил о своем желании незамедлительно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и о "сигналах" со стороны Москвы относительно ее готовности. Об этом написало агентство Reuters
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Заголовок открываемого материала
11:28Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ
11:20"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
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