Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский - 24.01.2025 Украина.ру
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Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский
Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский - 24.01.2025 Украина.ру
Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский
В "Десне" единовременно могут проходить подготовку несколько тысяч военнослужащих ВСУ. Они в любой момент могут переместиться на Брянско-Гомельское направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-01-24T06:20
2025-01-24T06:20
новости
украина
россия
яворовский полигон
обучение
всу
полигон
пехота
танки
украинская армия
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После того, как учебный центр "Десна" перешел под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые входят в состав пехотных подразделений, сообщил эксперт.Он отметил, что сейчас в "Десне" единовременно могут проходить подготовку и переподготовку несколько тысяч украинских военнослужащих. Они не являются полностью боеготовыми подразделениями, добавил Зимовский.Но насколько я понимаю логику российского командования, оно рассматривает в качестве приоритетной цели только Яворовский полигон, указал Зимовский."Оно смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения пехоты и подразделений на бронемашинах. Большой угрозы для нашего фронта оно в них не видит", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, яворовский полигон, обучение, всу, полигон, пехота, танки, украинская армия, сво, детали, спецоперация, черниговская область
Новости, Украина, Россия, Яворовский полигон, обучение, ВСУ, полигон, пехота, танки, украинская армия, СВО, детали, Спецоперация, Черниговская область

Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский

06:20 24.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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В "Десне" единовременно могут проходить подготовку несколько тысяч военнослужащих ВСУ. Они в любой момент могут переместиться на Брянско-Гомельское направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
После того, как учебный центр "Десна" перешел под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые входят в состав пехотных подразделений, сообщил эксперт.
Он отметил, что сейчас в "Десне" единовременно могут проходить подготовку и переподготовку несколько тысяч украинских военнослужащих. Они не являются полностью боеготовыми подразделениями, добавил Зимовский.
"Но поскольку это люди с оружием, стандартной техникой, командирами и штатным расписанием, они в любой момент по приказу могут переместиться на Брянско-Гомельское направление. В этом смысле мы можем воспринимать их как потенциальную угрозу", – подчеркнул он.
Но насколько я понимаю логику российского командования, оно рассматривает в качестве приоритетной цели только Яворовский полигон, указал Зимовский.
"Оно смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения пехоты и подразделений на бронемашинах. Большой угрозы для нашего фронта оно в них не видит", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Вчера, 17:23
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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