https://ukraina.ru/20250124/1060519242.html

Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский

Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский - 24.01.2025 Украина.ру

Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский

В "Десне" единовременно могут проходить подготовку несколько тысяч военнослужащих ВСУ. Они в любой момент могут переместиться на Брянско-Гомельское направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-24T06:20

2025-01-24T06:20

2025-01-24T06:20

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пехота

танки

украинская армия

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После того, как учебный центр "Десна" перешел под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые входят в состав пехотных подразделений, сообщил эксперт.Он отметил, что сейчас в "Десне" единовременно могут проходить подготовку и переподготовку несколько тысяч украинских военнослужащих. Они не являются полностью боеготовыми подразделениями, добавил Зимовский.Но насколько я понимаю логику российского командования, оно рассматривает в качестве приоритетной цели только Яворовский полигон, указал Зимовский."Оно смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения пехоты и подразделений на бронемашинах. Большой угрозы для нашего фронта оно в них не видит", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060510524.html

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