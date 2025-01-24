Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
В "Десне" единовременно могут проходить подготовку несколько тысяч военнослужащих ВСУ. Они в любой момент могут переместиться на Брянско-Гомельское направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
После того, как учебный центр "Десна" перешел под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые входят в состав пехотных подразделений, сообщил эксперт.
Он отметил, что сейчас в "Десне" единовременно могут проходить подготовку и переподготовку несколько тысяч украинских военнослужащих. Они не являются полностью боеготовыми подразделениями, добавил Зимовский.
"Но поскольку это люди с оружием, стандартной техникой, командирами и штатным расписанием, они в любой момент по приказу могут переместиться на Брянско-Гомельское направление. В этом смысле мы можем воспринимать их как потенциальную угрозу", – подчеркнул он.
Но насколько я понимаю логику российского командования, оно рассматривает в качестве приоритетной цели только Яворовский полигон, указал Зимовский.
"Оно смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения пехоты и подразделений на бронемашинах. Большой угрозы для нашего фронта оно в них не видит", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.