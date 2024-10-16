https://ukraina.ru/20241016/1058147188.html

Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь

Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь - 16.10.2024 Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь

Нынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.

2024-10-16T19:30

2024-10-16T19:30

2024-10-16T19:30

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казахстан

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.- Андрей Валентинович, Казахстан сообщил, что воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Насколько сильно это ударит по престижу организации БРИКС?- Никак не ударит, потому что от Казахстана с его.... пардон, многовекторной политикой никто другого и не ждал. У казахстанских аналитиков за последние два месяца вы не найдете ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада. В следующий раз что-то будет в нашу сторону.Казахстан не настолько влиятельное государство. Из стран Центральной Азии четко формулируют желание вступить в БРИКС на уровне экспертного сообщества и органов власти только Киргизия и отчасти в эту сторону подвигается Узбекистан. Туркмения со своим нейтралитетом никуда не вступает.В Центральной Азии уже несколько десятилетий поднимается вопрос о региональном консенсусе. Но, с одной стороны, Ташкент и Астана заключают многочисленные договорённости о сотрудничестве, проводят совместные учения, но на уровне экспертов проскальзывает мысль: а кто же будет доминировать в этом тандеме?Да, экономика Казахстана доминирует в регионе. Но если десять лет назад доминирование было абсолютным, то сейчас уже нет. По прогнозам, к 2035 году узбекистанская экономика обгонит казахстанскую. Говорю это к тому, что БРИКС — это неформальное объединение государств вне Запада. Некоторые из этих государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения.То же самое стремится сделать казахстанская элита. Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. Во всем мире БРИКС воспринимают как блок незападный, но он еще не антизападный. В такой ситуации занимать однозначную позицию, входя в такой блок, это, как говорил герой Вицина, ставить нереальные планы. Токаев не настолько крепко сидит и не настолько самостоятелен, чтобы сейчас принять такое решение.В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс. Да и киргизская элита последние четыре года все более суверенна от теряющего силы, но все еще опасного гегемона. Отняли у канадцев месторождение золота "Кумтор", приняли закон об иноагентах, закрывают западные НКО, и Запад утерся.Казахи этого сделать не могут. Это показывает эволюция фонда Сороса* в Центральной Азии. Из Киргизии они ушли, а в Казахстане образовали ведущий региональный центр, медийный хаб.- То есть за неделю до саммита БРИКС в Казани казахским элитариям сделали предложение, от которого они не смогли отказаться, или им пригрозили?- Токаев все-таки искушенный политик в международной дипломатии. Он понимает, что Западу нужно получить хоть какой-то негатив по поводу ожидаемого в Казани мероприятия. Он сделал Западу маленький плезир. Сам он это сделал или его заставили, мы этого не узнаем.Казахстанская элита не самостоятельна и подвешена на финансовой зависимости. Там есть разные лагеря, но все они родом из позднего правления Нурсултана Абишевича. Он государство на этот крючок и повесил в 90-е годы, когда заключали соглашения о разделе продукции с западными транснациональными компаниями. Никуда это зависимость не исчезла и в экономическом, и инвестиционном, и в личном плане. В Лондоне, откуда наших жирных котов выкинули после февраля 2022 года, казахи занимают едва ли не первое место по количеству недвижимости и торговых площадок. Они давно интегрированы в мировую экономическую элиту, пусть на правах лакеев.Остальные государства Азии менее включены в это. К ним в 90-е не пришли "Шеврон", Шелл" и не скупили все. Потому что покупать нечего было. Элитарии этих стран беднее, но и менее зависимы.Киргизия - бедная, ресурсно обделенная страна, руководство которой после очередной смены власти в 2020 году оказалось гораздо менее уязвимо к западному давлению, чем предыдущие режимы или чем режимы соседней страны.- Нужен ли Казахстан в БРИКС?Нынешнее решение Казахстана временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут, задрав штаны в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.Все будет зависеть от того, как будут развиваться процессы вокруг БРИКС. Другой вопрос, что на Казахстане для неё точно свет клином не сошелся. И имеется очередь для государств, которые спят и видят, как бы туда хоть чучелом, хоть тушкой попасть. Но нам не нужно принимать туда троянских коней и неустойчивых союзников. Не нужно набирать в БРИКС всех желающих.Нужно ввести жесткое сито, которое отсечёт государства, способствующее выхолащиванию этой структуры, ее оформлению в качестве второго полюса мира. Ленин говорил: прежде чем объединиться, нам нужно размежеваться. Может быть, и неплохо, что Казахстан с его вечно колеблющейся позицией не торопится вступать в БРИКС. Он там не очень-то и нужен. Потому что такая страна с таким руководством, с такой элитой может тормозить развитие процессов, делегитимизировать, устраивать разнообразные дискуссии ненужные, вредить по мелочам.- Китай недавно провел учения, в ходе которых китайские военно-морские силы окружили остров Тайвань. Как вы полагаете, что должно произойти, чтобы большой конфликт на Дальнем Востоке перешел в горячую фазу, и Западный мир наконец-то про Украину позабыл?- Все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу. Потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства, так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао.А порох надо держать сухим, потому что Запад, теряя гегемонию, может сказать "так не доставайся же ты никому". Хотя это чистая авантюра. Третья горячая точка, кроме Восточной Европы и Ближнего Востока, израсходует всю ресурсную базу Соединенных Штатов как лидера Объединенного Запада.Азиатско-тихоокеанский конфликт, если он произойдет, это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад. Но, повторюсь, на Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке.И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе. Тогда воевать будет уже поздно, бессмысленно, надо будет выбрасывать белый флаг и договариваться о каком-то новом разделе зон влияния. Время работает на Китай, поэтому Китай заинтересован в том, чтобы максимально оттянуть этот процесс, накачивая НОАК новой техникой, осваивая новые способы ведения боевых действий. Уже сейчас он превосходит по некоторым параметрам возможное участие США в этом конфликте.Тайвань же еще более расходный материал, чем страна 404 и ее бедный народ (имеется в виду Украина - Ред.). Конфликт не будет проходить по образцу восточноевропейского, это будет изначально конфликт США и КНР. Но Китай не заинтересован в том, чтобы форсировать конфликт и сразу опрокинуть игровой стол. А раскол в элитах США сковывает возможности играть какие-то рискованные игры с авантюрами в новых регионах.Хотя в американском истеблишменте, несмотря на весь раздрай, складывается антикитайский консенсус. Так что китайцы правы, когда говорят, что им все равно, кто победит на выборах, Трамп или Харрис.Но для конфликта американцам необходимы развязанные руки, поэтому на месте господина Зеленского я бы прикидывал, в какой из штатов США нужно бежать, где будет меньше вероятности для несчастного случая.* организация объявлена в РФ нежелательнойО предвыборной борьбе в США Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"

https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, казахстан, запад, китай, андрей грозин, касым-жомарт токаев, дональд трамп, брикс, украина.ру, снг, казань