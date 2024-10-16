Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
Нынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
- Андрей Валентинович, Казахстан сообщил, что воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Насколько сильно это ударит по престижу организации БРИКС?
- Никак не ударит, потому что от Казахстана с его.... пардон, многовекторной политикой никто другого и не ждал. У казахстанских аналитиков за последние два месяца вы не найдете ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада. В следующий раз что-то будет в нашу сторону.
Казахстан не настолько влиятельное государство. Из стран Центральной Азии четко формулируют желание вступить в БРИКС на уровне экспертного сообщества и органов власти только Киргизия и отчасти в эту сторону подвигается Узбекистан. Туркмения со своим нейтралитетом никуда не вступает.
В Центральной Азии уже несколько десятилетий поднимается вопрос о региональном консенсусе. Но, с одной стороны, Ташкент и Астана заключают многочисленные договорённости о сотрудничестве, проводят совместные учения, но на уровне экспертов проскальзывает мысль: а кто же будет доминировать в этом тандеме?
Да, экономика Казахстана доминирует в регионе. Но если десять лет назад доминирование было абсолютным, то сейчас уже нет. По прогнозам, к 2035 году узбекистанская экономика обгонит казахстанскую. Говорю это к тому, что БРИКС — это неформальное объединение государств вне Запада. Некоторые из этих государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения.
То же самое стремится сделать казахстанская элита. Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. Во всем мире БРИКС воспринимают как блок незападный, но он еще не антизападный. В такой ситуации занимать однозначную позицию, входя в такой блок, это, как говорил герой Вицина, ставить нереальные планы. Токаев не настолько крепко сидит и не настолько самостоятелен, чтобы сейчас принять такое решение.
В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс. Да и киргизская элита последние четыре года все более суверенна от теряющего силы, но все еще опасного гегемона. Отняли у канадцев месторождение золота "Кумтор", приняли закон об иноагентах, закрывают западные НКО, и Запад утерся.
Казахи этого сделать не могут. Это показывает эволюция фонда Сороса* в Центральной Азии. Из Киргизии они ушли, а в Казахстане образовали ведущий региональный центр, медийный хаб.
- То есть за неделю до саммита БРИКС в Казани казахским элитариям сделали предложение, от которого они не смогли отказаться, или им пригрозили?
- Токаев все-таки искушенный политик в международной дипломатии. Он понимает, что Западу нужно получить хоть какой-то негатив по поводу ожидаемого в Казани мероприятия. Он сделал Западу маленький плезир. Сам он это сделал или его заставили, мы этого не узнаем.
Казахстанская элита не самостоятельна и подвешена на финансовой зависимости. Там есть разные лагеря, но все они родом из позднего правления Нурсултана Абишевича. Он государство на этот крючок и повесил в 90-е годы, когда заключали соглашения о разделе продукции с западными транснациональными компаниями. Никуда это зависимость не исчезла и в экономическом, и инвестиционном, и в личном плане. В Лондоне, откуда наших жирных котов выкинули после февраля 2022 года, казахи занимают едва ли не первое место по количеству недвижимости и торговых площадок. Они давно интегрированы в мировую экономическую элиту, пусть на правах лакеев.
Остальные государства Азии менее включены в это. К ним в 90-е не пришли "Шеврон", Шелл" и не скупили все. Потому что покупать нечего было. Элитарии этих стран беднее, но и менее зависимы.
Киргизия - бедная, ресурсно обделенная страна, руководство которой после очередной смены власти в 2020 году оказалось гораздо менее уязвимо к западному давлению, чем предыдущие режимы или чем режимы соседней страны.
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- Нужен ли Казахстан в БРИКС?
Нынешнее решение Казахстана временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут, задрав штаны в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
Все будет зависеть от того, как будут развиваться процессы вокруг БРИКС. Другой вопрос, что на Казахстане для неё точно свет клином не сошелся. И имеется очередь для государств, которые спят и видят, как бы туда хоть чучелом, хоть тушкой попасть. Но нам не нужно принимать туда троянских коней и неустойчивых союзников. Не нужно набирать в БРИКС всех желающих.
Нужно ввести жесткое сито, которое отсечёт государства, способствующее выхолащиванию этой структуры, ее оформлению в качестве второго полюса мира. Ленин говорил: прежде чем объединиться, нам нужно размежеваться. Может быть, и неплохо, что Казахстан с его вечно колеблющейся позицией не торопится вступать в БРИКС. Он там не очень-то и нужен. Потому что такая страна с таким руководством, с такой элитой может тормозить развитие процессов, делегитимизировать, устраивать разнообразные дискуссии ненужные, вредить по мелочам.
- Китай недавно провел учения, в ходе которых китайские военно-морские силы окружили остров Тайвань. Как вы полагаете, что должно произойти, чтобы большой конфликт на Дальнем Востоке перешел в горячую фазу, и Западный мир наконец-то про Украину позабыл?
- Все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу. Потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства, так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао.
А порох надо держать сухим, потому что Запад, теряя гегемонию, может сказать "так не доставайся же ты никому". Хотя это чистая авантюра. Третья горячая точка, кроме Восточной Европы и Ближнего Востока, израсходует всю ресурсную базу Соединенных Штатов как лидера Объединенного Запада.
Азиатско-тихоокеанский конфликт, если он произойдет, это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад. Но, повторюсь, на Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке.
И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе. Тогда воевать будет уже поздно, бессмысленно, надо будет выбрасывать белый флаг и договариваться о каком-то новом разделе зон влияния. Время работает на Китай, поэтому Китай заинтересован в том, чтобы максимально оттянуть этот процесс, накачивая НОАК новой техникой, осваивая новые способы ведения боевых действий. Уже сейчас он превосходит по некоторым параметрам возможное участие США в этом конфликте.
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Тайвань же еще более расходный материал, чем страна 404 и ее бедный народ (имеется в виду Украина - Ред.). Конфликт не будет проходить по образцу восточноевропейского, это будет изначально конфликт США и КНР. Но Китай не заинтересован в том, чтобы форсировать конфликт и сразу опрокинуть игровой стол. А раскол в элитах США сковывает возможности играть какие-то рискованные игры с авантюрами в новых регионах.
Но для конфликта американцам необходимы развязанные руки, поэтому на месте господина Зеленского я бы прикидывал, в какой из штатов США нужно бежать, где будет меньше вероятности для несчастного случая.
* организация объявлена в РФ нежелательной
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