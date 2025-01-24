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"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта

"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта - 24.01.2025 Украина.ру

"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта

Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России. Об этом заявил 24 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-01-24T13:46

2025-01-24T13:46

2025-01-24T13:46

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"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - сказал он.Песков также заверил, что конфликт не зависит от цен на нефть.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.Об успехах российских военных - в материале Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, опек