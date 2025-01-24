"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060538533.html
"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта
"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта - 24.01.2025 Украина.ру
"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта
Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России. Об этом заявил 24 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-01-24T13:46
2025-01-24T13:46
новости
россия
украина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_aaf6af14065f391c0b7d6505f4fa90f4.jpg
"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - сказал он.Песков также заверил, что конфликт не зависит от цен на нефть.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.Об успехах российских военных - в материале Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_42bfbd46401c5804f8b4ea4cce3d30e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, опек
Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ОПЕК

"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта

13:46 24.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России. Об этом заявил 24 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - сказал он.
Песков также заверил, что конфликт не зависит от цен на нефть.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.
Об успехах российских военных - в материале Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампОПЕК
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта
13:34Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры
13:18Целью удара российской армии стали цеха ВСУ, производившие БПЛА и сухпаек — подполье
13:14Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта
13:12"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"
13:00Успехи армии России против угроз Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 января
13:00Ультиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена
12:48ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны
12:35Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник
12:17Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе
12:15Уголь заканчивается, Молдавия обманула: энергетический кризис в Приднестровье вышел на новый уровень
12:06Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
12:00России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ
11:46Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью
11:44Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца"
11:28Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ
11:20"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
11:17Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США
11:08Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
11:00Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
Лента новостейМолния