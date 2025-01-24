Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
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Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 24.01.2025
2025-01-24T12:06
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белоруссия
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру высказал своё мнение по поводу первых заявлений и распоряжений Дональда Трампа на посту президента США, а также рассказал о том, какие сложности ждут Белоруссию во время президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 26 января. 00:36 - О концепции мира за 100 дней; 08:45 - О столетнем договоре между Лондоном и Киевом; 14:58 - О заморозке помощи от США на 90 дней; 18:39 - О предстоящих выборах в Белоруссии. *в интервью упоминается "Русский добровольческий корпус", внесённый в список террористических организаций и запрещённый в РФ. #Семибратов #Трамп #СВО #Украина #переговоры #Путин #спецоперация #Европа #ЕС #Евросоюз #Зеленский #инаугурация #война #армия #Британия #Лондон #Киев #мобилизация #политика #экономика #элиты #СМИ #вооружение #военнаяпомощь #Порошенко #Тимошенко #Мураев #выборы #Лукашенко #Белоруссия #Беларусь #Минск #границы #Польша #Литва #провокации #заморозка #снабжение #Израиль #Тайвань #КНР #митинги #интернет #президент #ВСУ #фронт #выборы ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, белоруссия, сша, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес
Видео, Белоруссия, США, Лондон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС

Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа

12:06 24.01.2025 (обновлено: 12:07 24.01.2025)
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру высказал своё мнение по поводу первых заявлений и распоряжений Дональда Трампа на посту президента США, а также рассказал о том, какие сложности ждут Белоруссию во время президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 26 января.
00:36 - О концепции мира за 100 дней;
08:45 - О столетнем договоре между Лондоном и Киевом;
14:58 - О заморозке помощи от США на 90 дней;
18:39 - О предстоящих выборах в Белоруссии.
*в интервью упоминается "Русский добровольческий корпус", внесённый в список террористических организаций и запрещённый в РФ.
#Семибратов #Трамп #СВО #Украина #переговоры #Путин #спецоперация #Европа #ЕС #Евросоюз #Зеленский #инаугурация #война #армия #Британия #Лондон #Киев #мобилизация #политика #экономика #элиты #СМИ #вооружение #военнаяпомощь #Порошенко #Тимошенко #Мураев #выборы #Лукашенко #Белоруссия #Беларусь #Минск #границы #Польша #Литва #провокации #заморозка #снабжение #Израиль #Тайвань #КНР #митинги #интернет #президент #ВСУ #фронт #выборы
ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
11:20
"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне. К такому выводу пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal в своем новом материале
 
ВидеоБелоруссияСШАЛондонДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕС
 
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