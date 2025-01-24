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Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский - 24.01.2025 Украина.ру
Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
"Владимир Зеленский — неадекватен". После освидетельствования врачей он должен быть отстранен от власти. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
2025-01-24T11:08
2025-01-24T11:08
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По его словам, все слова Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что западные партнеры обманули Киев с вступлением в НАТО, являются следствием постепенного ухудшения его психического здоровья.Депутат назвал главу киевского режима "безумным", так как он живет в выдуманной реальности, которая меняется в пользу того, чтобы сам Зеленский не был ни в чем виноват.По мнению Дубинского, политик проявляет признаки нервного срыва, при котором поврежденная психика подменяет реальность для самоуспокоения.Ранее, на встрече в Давосе Зеленский сообщил, что страны Запада лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. Он выступил с обвинениями в адрес США, ФРГ, Венгрии и Словакии за нежелание видеть Украину в альянсе. "Сначала это была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, но прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", — пожаловался тогда Зеленский.Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Теперь в числе "просроченных" он упоминает, помимо Владимира Зеленского, также своих коллег по парламенту – Верховной Раде.Другие темы: Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно
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новости, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, нато, давос
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, НАТО, Давос
Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
11:08 24.01.2025 (обновлено: 11:09 24.01.2025)
"Владимир Зеленский — неадекватен". После освидетельствования врачей он должен быть отстранен от власти. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
По его словам, все слова Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что западные партнеры обманули Киев с вступлением в НАТО, являются следствием постепенного ухудшения его психического здоровья.
"Зеленский - неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья", — заявил Дубинский.
Депутат назвал главу киевского режима "безумным", так как он живет в выдуманной реальности, которая меняется в пользу того, чтобы сам Зеленский не был ни в чем виноват.
По мнению Дубинского, политик проявляет признаки нервного срыва, при котором поврежденная психика подменяет реальность для самоуспокоения.
Ранее, на встрече в Давосе Зеленский сообщил, что страны Запада
лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. Он выступил с обвинениями в адрес США
, ФРГ
, Венгрии
и Словакии
за нежелание видеть Украину в альянсе.
"Сначала это была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, но прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", — пожаловался тогда Зеленский.
Александр Дубинский находится в киевском СИЗО
по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Теперь в числе "просроченных" он упоминает, помимо Владимира Зеленского
, также своих коллег по парламенту – Верховной Раде
.