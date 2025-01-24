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Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта
Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта - 24.01.2025 Украина.ру
Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта
Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта. Об этом сообщил 24 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-01-24T13:14
2025-01-24T13:14
2025-01-24T13:14
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"Здесь уместно, наверное, сказать одно: Зеленский не может быть готов к заключению сделки, и, наверное, уместно использовать все-таки слово "урегулирование", потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры перевести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом", - сказал Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина якобы готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией.Подробнее о позиции Трампа по Украине - в материале Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта
Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта. Об этом сообщил 24 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков