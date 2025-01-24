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Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта

Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта - 24.01.2025 Украина.ру

Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта

Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта. Об этом сообщил 24 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-01-24T13:14

2025-01-24T13:14

2025-01-24T13:14

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"Здесь уместно, наверное, сказать одно: Зеленский не может быть готов к заключению сделки, и, наверное, уместно использовать все-таки слово "урегулирование", потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры перевести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом", - сказал Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина якобы готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией.Подробнее о позиции Трампа по Украине - в материале Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп