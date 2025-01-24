ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили несколько населенных пунктов, в том числе Тимофеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Помимо перечисленных, уточнили в Минобороны, за прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Западное в Харьковской области и Времевка в ДНР.
В сообщении министерства также отмечено, что потери ВСУ за неделю составили более 12-ти тысяч человек. За неделю было нанесено восемь групповых ударов по военным объектам на Украине. Кроме того, за тот же срок средствами российских систем ПВО были сбиты 5 управляемых авиабомб Hammer и 17 снарядов РСЗО HIMARS, добавили в ведомстве.
Между тем, в пятницу, 24 января, британская газета Daily Express написала, что пока президент США Дональд Трамп раздает обещания о скором завершении конфликта на Украине, армия России успешно продвигается в Донбассе.
"Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает новые территории", — говорится в публикации издания.
12:17Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе Тогда как президент США Дональд Трамп раздает обещания о скором завершении конфликта на Украине, армия России успешно продвигается в Донбассе. Об этом 24 января написала британская газета Daily Express
А американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором утверждается, что наступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что угрозы Трампа по поводу введения санкций против РФ становятся "пустыми".
Также газета написала о том, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.
По мнению журналистов The Wall Street Journal ультиматумов Трампа, "слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования".