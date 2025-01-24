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ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны

ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны - 24.01.2025 Украина.ру

ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны

Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили несколько населенных пунктов, в том числе Тимофеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ

2025-01-24T12:48

2025-01-24T12:48

2025-01-24T12:48

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Помимо перечисленных, уточнили в Минобороны, за прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Западное в Харьковской области и Времевка в ДНР. В сообщении министерства также отмечено, что потери ВСУ за неделю составили более 12-ти тысяч человек. За неделю было нанесено восемь групповых ударов по военным объектам на Украине. Кроме того, за тот же срок средствами российских систем ПВО были сбиты 5 управляемых авиабомб Hammer и 17 снарядов РСЗО HIMARS, добавили в ведомстве. Между тем, в пятницу, 24 января, британская газета Daily Express написала, что пока президент США Дональд Трамп раздает обещания о скором завершении конфликта на Украине, армия России успешно продвигается в Донбассе. "Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает новые территории", — говорится в публикации издания.А американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором утверждается, что наступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что угрозы Трампа по поводу введения санкций против РФ становятся "пустыми".Также газета написала о том, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.По мнению журналистов The Wall Street Journal ультиматумов Трампа, "слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования".Другие темы: Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью

https://ukraina.ru/20250124/1060531869.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

днр

лнр

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