https://ukraina.ru/20250124/1060530204.html

Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью

Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью - 24.01.2025 Украина.ру

Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью

Российские подразделения нанесли удар по пункту управления и складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье. Об этом 24 января в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на пророссийское подполье

2025-01-24T11:46

2025-01-24T11:46

2025-01-24T11:49

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По его словам, удар был нанесен фугасными авиабомбами, после чего произошла детонация. Военный эксперт также уточнил, что на место удара прибыло большое количество карет скорой помощи и пожарных машин. Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, тогда как под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.В ночь на пятницу, 24 января, ВС РФ продолжили наносить удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.Подробности в материале Главное за ночь 24 января

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новости, запорожье, россия, вс рф, вооруженные силы украины, сво, удары