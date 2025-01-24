Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060530204.html
Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью
Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью - 24.01.2025 Украина.ру
Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью
Российские подразделения нанесли удар по пункту управления и складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье. Об этом 24 января в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на пророссийское подполье
2025-01-24T11:46
2025-01-24T11:49
новости
запорожье
россия
вс рф
вооруженные силы украины
сво
удары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0b/1060203750_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_ad01da3bb2e1646fa8420d974dee06c5.jpg
По его словам, удар был нанесен фугасными авиабомбами, после чего произошла детонация. Военный эксперт также уточнил, что на место удара прибыло большое количество карет скорой помощи и пожарных машин. Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, тогда как под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.В ночь на пятницу, 24 января, ВС РФ продолжили наносить удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.Подробности в материале Главное за ночь 24 января
https://ukraina.ru/20250124/1060529640.html
запорожье
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0b/1060203750_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_5c4114aafc7a1a479b9b946a4e6cdf38.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, россия, вс рф, вооруженные силы украины, сво, удары
Новости, Запорожье, Россия, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, СВО, удары

Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью

11:46 24.01.2025 (обновлено: 11:49 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские подразделения нанесли удар по пункту управления и складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье. Об этом 24 января в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на пророссийское подполье
"Очень точечно попали по одному из складов. По всей вероятности, где находился личный состав", — заявил Киселев.
По его словам, удар был нанесен фугасными авиабомбами, после чего произошла детонация. Военный эксперт также уточнил, что на место удара прибыло большое количество карет скорой помощи и пожарных машин.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
11:28
Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJНаступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что оно делает "пустыми" угрозы президента США Дональда Трампа ввести против России санкции, если она не сядет за стол переговоров по Украине. Об этом 24 января написала американская газета The Wall Street Journal
Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, тогда как под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
В ночь на пятницу, 24 января, ВС РФ продолжили наносить удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.
Подробности в материале Главное за ночь 24 января
 
НовостиЗапорожьеРоссияВС РФВооруженные силы УкраиныСВОудары
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта
13:34Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры
13:18Целью удара российской армии стали цеха ВСУ, производившие БПЛА и сухпаек — подполье
13:14Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта
13:12"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"
13:00Успехи армии России против угроз Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 января
13:00Ультиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена
12:48ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны
12:35Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник
12:17Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе
12:15Уголь заканчивается, Молдавия обманула: энергетический кризис в Приднестровье вышел на новый уровень
12:06Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
12:00России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ
11:46Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью
11:44Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца"
11:28Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ
11:20"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
11:17Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США
11:08Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
11:00Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
Лента новостейМолния