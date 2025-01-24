Точечно попали по складу с личным составом ВСУ: Киселев рассказал об ударе ВС РФ по Запорожью
11:46 24.01.2025 (обновлено: 11:49 24.01.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Российские подразделения нанесли удар по пункту управления и складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье. Об этом 24 января в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на пророссийское подполье
"Очень точечно попали по одному из складов. По всей вероятности, где находился личный состав", — заявил Киселев.
По его словам, удар был нанесен фугасными авиабомбами, после чего произошла детонация. Военный эксперт также уточнил, что на место удара прибыло большое количество карет скорой помощи и пожарных машин.
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Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, тогда как под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
В ночь на пятницу, 24 января, ВС РФ продолжили наносить удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.
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