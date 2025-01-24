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Целью удара российской армии стали цеха ВСУ, производившие БПЛА и сухпаек — подполье

Целью удара российской армии стали цеха ВСУ, производившие БПЛА и сухпаек — подполье - 24.01.2025 Украина.ру

Целью удара российской армии стали цеха ВСУ, производившие БПЛА и сухпаек — подполье

Подразделения армии России нанесли групповой удар по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом 24 января сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале

2025-01-24T13:18

2025-01-24T13:18

2025-01-24T13:18

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Он заявил, что российская армия ударила по цеху, где для ВСУ производились и модернизировались беспилотники, располагающемуся в поселке Селекционное Харьковской области. Кроме того, по словам координатора подполья, в селе Великий Бурлук "Геранями" был атакован завод, где находилось производство и совершался сбор сухпайков для украинских подразделений.Помимо этого, он уточнил, что ВС РФ также ударили по артиллерийским позициям ВСУ рядом с селом Рассоховатое на севере Харьковской области."Туда прилетел ФАБ. Взрыв был слышен в поселке Золочев", — написал Лебедев. В пятницу, 24 января, военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на пророссийское подполье заявил, что ВС РФ нанесли удар по пункту управления и складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье. "Очень точечно попали по одному из складов. По всей вероятности, где находился личный состав", — рассказал он, уточнив, что удар был нанесен фугасными авиабомбами, после чего произошла детонация. Другие темы: ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны

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новости, россия, харьковская область, запорожье, вооруженные силы украины, вс рф, удары