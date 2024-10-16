https://ukraina.ru/20241016/1058148481.html

Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС

Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС - 16.10.2024 Украина.ру

Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС

Согласие Казахстана присутствовать на саммит в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера.

2024-10-16T20:30

2024-10-16T20:30

2024-10-16T20:30

интервью

брикс

оон

касым-жомарт токаев

дмитрий песков

запад

россия

казахстан

украина

саудовская аравия

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Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября. Почему данная информация появилась за неделю до мероприятия и подняла так много шума в публичном поле, в интервью изданию Украина.ру рассказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.— Дмитрий Вячеславович, почему такая информация появилась сейчас, за неделю до БРИКС?— Это еще раз подтверждает многовекторность казахстанской внешней политики, нежелание ссориться и создавать дополнительный раздражитель для своих отношений с Западом. Западники, естественно, рассматривают БРИКС как антизападную структуру, хотя она таковой не является. Запад уже оказывает на Казахстан большое давление, заставляя, принуждая его выполнять односторонние незаконные санкции. И, кстати, Астана, этого скорее не делает, нежели наоборот.Кстати, недавно эта позиция была публично озвучена — что для Казахстана неприемлемо присоединяться к антироссийским санкциям Запада, потому что Россия является экзистенциально важным для Казахстана торговым партнером. Присоединение к санкциям, как заявили в Астане, нанесет большой ущерб казахстанской экономике. Одновременно Казахстан делает реверанс Западу — что не присоединится к БРИКС. При этом заявление не стоит республике какого-то большого политического капитала, потому что Астану никто и не приглашал в объединение.Вряд ли по итогам саммита в Казани состоится некий новый большой раунд расширения, и вряд ли Казахстан рассматривался в качестве потенциального члена в БРИКС. Скорее главным результатом саммита в Казани станет создание формата партнерства БРИКС. И вот здесь-то Казахстан должен являться участником этого формата, именно в качестве страны-партнера, а не полноценного члена объединения.И мне кажется, что согласие Астаны присутствовать на саммите в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера.Резюмирую — данное заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Казахстан не нарушает и не ущемляет интересы России и при этом делает реверанс в сторону Запада, подвергаясь давлению со стороны последнего за неисполнение антироссийских санкций.— И все-таки. Россия помогла Казахстану в скорейшем разрешении ситуации во время попытки переворота в январе 2022 года. Казахстан же смотрит на Запад. В связи с этим некоторые эксперты утверждают, что сегодняшнее заявление пресс-секретаря главы Казахстана своего рода подножка для нас. Какой, по вашему мнению, должна быть реакция России, помимо прозвучавших заявлений?— Разговоры о том, что Казахстан ставит подножку, контрпродуктивны. Во-первых, не стоит ожидать от Казахстана (который действительно имеет много связей с Западом) позиции по вопросам украинского конфликта, подобной той, что выражает, например, Северная Корея. За исключением Белоруссии, никто из стран СНГ не проявляет 100% солидарности с Россией по конфликту на Украине. Кстати, и сам Минск не признает ни Крым, ни ДНР и ЛНР, ни Запорожье и Херсон. Поэтому здесь адресное обвинение Казахстана совершенно беспочвенно.Во-вторых, нам невыгодно с экономической точки зрения, чтобы Казахстан занял однозначно пророссийскую позицию по украинскому конфликту и по отношению к Западу. Потому что тогда против Казахстана будут введены примерно те же санкции, что против РФ. Тогда Казахстан перестанет быть одним из мостов по обходу запретов. Сохранение отношений Астаны и с Западом, и с Россией позволяет использовать его для указанных целей — что нам как раз и выгодно.В-третьих, Казахстан придерживается гораздо более конструктивной позиции в отношении России, нежели, например, нынешнее руководство Армении, которое рвёт отношения с Москвой в области безопасности и не скрывает своих устремлений вступить в западные институты. Казахстан об этом не говорит.— Помимо Казахстана неопределенность позиции по БРИКС наблюдается у Саудовской Аравии. Дмитрий Песков заявил, что ее статус в отношении БРИКС будет прояснен на саммите в Казани. Почему членство этой страны в организации вызывает вопросы?— Саудовская Аравия — член БРИКС, который принимает участие в деятельности объединения, но не на 100%. Саудовская Аравия не отвергла приглашение, но и не присоединилась полноценно к БРИКС. При этом надо сказать, что глава МИД Саудовской Аравии участвовал в совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде летом этого года, а наследный принц Мухаммед ибн Салман должен приехать в Казань.Во-первых, Саудовская Аравия не хочет создавать дополнительный раздражитель для отношений с Западом, присоединяясь к БРИКС в период председательства России. Я думаю, после окончания этого периода, участие Эр-Рияда в объединении будет более полноценным.Здесь не стоит обижаться на саудитов, потому что все опять-таки придерживаются своих прагматичных интересов.Второй момент. Саудовская Аравия продолжает переговоры с Соединенными Штатами о юридически обязывающем оборонном союзе. Если она подпишет такой договор с США, тогда она не сможет участвовать в БРИКС.— Вы затронули важную тему. Ранее в рамках ВЭФ-2024 мы рассуждали о роли Турции в БРИКС как члена НАТО. Получается, допуская в объединение натовские страны мы открываем ворота "засланным казачкам". Например, есть мнение, что Индия сливает информацию Западу о том, что происходит в БРИКС, блокирует какие-то важные решения. Как этого избежать? — Я не думаю, что Турция станет членом БРИКС. Мне кажется, формат партнерства — это наиболее подходящий формат отношений с Турцией в рамках объединения. Я уже сказал выше о создании формата партнерства БРИКС. Так вот одним из главных решений саммита в Казани будет выработка более четких критериев членства в БРИКС. И, мне кажется, одним из этих критериев должно быть неучастие в оборонных союзах, руководимых Америкой, и отсутствие двусторонних юридических договоров о союзе с США.Это автоматически исключает возможность полноценного членства таких стран, как Турция. Что касается Индии, то на сегодняшний день она является для БРИКС enfant terrible [в пер. с анг. — несносный ребенок]. Но поскольку БРИКС позиционирует себя в качестве наиболее инклюзивной и авторитетной структуры, представляющей интересы мирового большинства, без Индии БРИКС бы потеряло гораздо больше.Более подробно о плюсах и минусах вступления Турции в БРИКС, в материале Присоединение Турции к БРИКС не означает антизападную политику — эксклюзивные версии экспертов с ВЭФ.

https://ukraina.ru/20241016/1058147188.html

https://ukraina.ru/20240904/1057222991.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, брикс, оон, касым-жомарт токаев, дмитрий песков, запад, россия, казахстан, украина, саудовская аравия, турция, саммит, казань