https://ukraina.ru/20250124/1060531869.html

Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе

Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе - 24.01.2025 Украина.ру

Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе

Тогда как президент США Дональд Трамп раздает обещания о скором завершении конфликта на Украине, армия России успешно продвигается в Донбассе. Об этом 24 января написала британская газета Daily Express

2025-01-24T12:17

2025-01-24T12:17

2025-01-24T12:17

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Между тем, "сделка по урегулированию конфликта на Украине", о которой неоднократно говорил Трамп, и которую он обещал претворить в жизнь, пока далека от реализации."Непонятно, как будет выглядеть эта сделка", — уточняет газета. Ранее Трамп призвал Россию к заключению "сделки" по Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на российский экспорт в случае отказа. Тогда он побудил к завершению украинского конфликта немедленно, указав, что "дальше будет только хуже".Два дня назад президент США Дональд Трамп призвал Россию к заключению "сделки" по Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт. Он призвал к немедленному завершению украинского конфликта.А в следующие два дня президент США несколько раз повторил о том, что хотел бы встретиться с главой России Владимиром Путиным.В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором утверждается, что наступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что угрозы Трампа становятся "пустыми". В этот же день газета написала о том, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.По мнению журналистов The Wall Street Journal ультиматумов Трампа, "слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования". Подробнее об этом в материале "Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, вс рф, санкции, донбасс