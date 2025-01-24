Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе - 24.01.2025 Украина.ру
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Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе
Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе - 24.01.2025 Украина.ру
Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе
Тогда как президент США Дональд Трамп раздает обещания о скором завершении конфликта на Украине, армия России успешно продвигается в Донбассе. Об этом 24 января написала британская газета Daily Express
2025-01-24T12:17
2025-01-24T12:17
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Между тем, "сделка по урегулированию конфликта на Украине", о которой неоднократно говорил Трамп, и которую он обещал претворить в жизнь, пока далека от реализации."Непонятно, как будет выглядеть эта сделка", — уточняет газета. Ранее Трамп призвал Россию к заключению "сделки" по Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на российский экспорт в случае отказа. Тогда он побудил к завершению украинского конфликта немедленно, указав, что "дальше будет только хуже".Два дня назад президент США Дональд Трамп призвал Россию к заключению "сделки" по Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт. Он призвал к немедленному завершению украинского конфликта.А в следующие два дня президент США несколько раз повторил о том, что хотел бы встретиться с главой России Владимиром Путиным.В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором утверждается, что наступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что угрозы Трампа становятся "пустыми". В этот же день газета написала о том, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.По мнению журналистов The Wall Street Journal ультиматумов Трампа, "слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования". Подробнее об этом в материале "Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
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Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВС РФ, санкции, Донбасс

Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе

12:17 24.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Тогда как президент США Дональд Трамп раздает обещания о скором завершении конфликта на Украине, армия России успешно продвигается в Донбассе. Об этом 24 января написала британская газета Daily Express
"Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает новые территории", — говорится в публикации издания.
Между тем, "сделка по урегулированию конфликта на Украине", о которой неоднократно говорил Трамп, и которую он обещал претворить в жизнь, пока далека от реализации.
"Непонятно, как будет выглядеть эта сделка", — уточняет газета.
Ранее Трамп призвал Россию к заключению "сделки" по Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на российский экспорт в случае отказа. Тогда он побудил к завершению украинского конфликта немедленно, указав, что "дальше будет только хуже".
Два дня назад президент США Дональд Трамп призвал Россию к заключению "сделки" по Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт. Он призвал к немедленному завершению украинского конфликта.
А в следующие два дня президент США несколько раз повторил о том, что хотел бы встретиться с главой России Владимиром Путиным.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
10:46
Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленноПрезидент США Дональд Трамп в ночь на 24 января заявил о своем желании незамедлительно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и о "сигналах" со стороны Москвы относительно ее готовности. Об этом написало агентство Reuters
В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором утверждается, что наступление российской армии на поле боя настолько ощутимо, что угрозы Трампа становятся "пустыми".
В этот же день газета написала о том, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.
По мнению журналистов The Wall Street Journal ультиматумов Трампа, "слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования".
Подробнее об этом в материале "Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
 
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