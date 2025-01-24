https://ukraina.ru/20250124/1060535997.html

Успехи армии России против угроз Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 января

Успехи армии России против угроз Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 января - 24.01.2025 Украина.ру

Успехи армии России против угроз Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 января

Западные СМИ обратили внимание на то, что успехи армии России делают угрозы президента США Дональда Трампа "пустыми". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-01-24T13:00

2025-01-24T13:00

2025-01-24T13:00

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Как сообщила газета The Wall Street Journal, угрозы президента США Дональда Трампа "заставить" Россию сесть за стол переговоров по Украине путем новых санкций оказались пустыми, так как у РФ достаточно ресурсов, чтобы развить свои успехи на поле боя.Согласно оценке издания, предупреждений Трампа "совсем недостаточно, чтобы заставить Россию отойти от своих основных требований". В публикации отмечалось, что российские войска "одерживают верх" над украинскими военными и "продвигаются все ближе к логистическим центрам" ВСУ.Ранее это же издание сообщило, что Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.Также Трамп заявлял, что не исключает возможности полного прекращения поставок оружия Украине. Одновременно с этим Трамп также пригрозил России ужесточением санкций, если та не согласится на его сделку по Украине. Также Трамп призвал страны ОПЕК снизить цену на нефть, чтобы прекратить конфликт на Украине.Обстрелы и налётыУтром 24 января Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 – над территорией Рязанской области, 17 -– над территорией Курской области, 17 – над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе брянского завода "Кремний Эл", предприятие приостановило работу из-за атаки беспилотников."В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений, а также склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена", — было указано в заявлении.В пресс-службе уточнили, что в результате украинской атаки никто не пострадал.Позднее министерство обороны сообщило об отражённой атаке в Ленинградской области."В период с 06:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области", — указывалось в заметке в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.Все обстрелы были осуществлены на горловском направлении. Всего было выпущено 59 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 3 снаряда калибром 155 мм по Никитовскому району Горловки.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 2; Днепряны — 5; Козачьи Лагеря — 3; Алёшки — 2; Великая Лепетиха — 5; Таврийск — 2; Новая Каховка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 11 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Отрадное, Петровка, Репное, Толоконное, Устинка, Черемошное и хутору Церковный выпущено 3 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников, из которых 6 сбиты системой ПВО. Ранен мирный житель. Мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены 2 автомобиля и линия электропередачи", — писал губернатор.В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с применением 16 боеприпасов. Последствий нет.Над Валуйским муниципальным округом сбиты 5 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет.В Волоконовском районе сёла Коновалово и Тишанка подверглись обстрелу с применением 5 снарядов и атакам 2 БПЛА. Повреждено частное домовладение."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Заречье-Первое, Козинка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и зафиксированы атаки 11 беспилотников, 2 из которых сбиты. Повреждены 13 частных домов, автомобиль и линия электропередачи. Кроме того, на территории одного из домовладений разрушены надворные постройки", — указывалось в сводке.Над Ивнянским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без последствий."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 33 боеприпаса, и нанесены удары 19 беспилотниками, 4 из которых сбиты. Повреждены 2 частных дома и надворная постройка", — сообщил губернатор.Над Ракитянским районом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Середа, хуторам Марьино, Мухин и Панков произведён обстрел, в ходе которого выпущен один снаряд, и совершены атаки 9 беспилотников, из которых 6 были сбиты. Повреждено здание сельхозпредприятия", — написал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как Запад обманул Зеленского — в статье Алексея Туманова "Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом".

https://ukraina.ru/20250124/1060526710.html

https://ukraina.ru/20250123/1060512676.html

https://ukraina.ru/20250123/1060499522.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, вячеслав гладков, украина, россия, вооруженные силы украины, опек, владимир зеленский, нато