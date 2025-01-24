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Брестский мир: как Троцкий создал независимую Украину

Брестский мир: как Троцкий создал независимую Украину - 24.01.2025 Украина.ру

Брестский мир: как Троцкий создал независимую Украину

Существование Центральной Рады и Украинской народной республики было обусловлено, во многом, невразумительными действиями центральной власти. Сначала Временное правительство назначило Раду своим органом на Украине (которой, собственно, ещё не существовало). Потом УНР была признана Советом народных комиссаров, хотя это тоже было не обязательно

2025-01-24T08:21

2025-01-24T08:21

2025-01-24T08:21

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УНР провозгласила независимость 22 января 1918 года. Поначалу отношения между Совнаркомом и Центральной Радой были относительно неплохими.Большевики фактически поддержали продолжавшуюся украинизацию армии. В конце ноября — начале декабря 1917 года с разрешения Советской власти на территорию Украины уехало порядка 9 тысяч солдат из одного только петроградского гарнизона.По инициативе СНК было официально объявлено в печати о намерении возвратить украинцам все исторические ценности и реликвии, вывезенные в Петербург в екатерининскую эпоху, после упразднения Сечи.Но по мере нарастания противоречий между большевиками и Радой отношения стали накаляться. К открытому противостоянию стороны перешли только во второй половине декабря.Немцы некоторое время присматривались к ситуации, пытаясь предугадать, как именно будут развиваться события в революционной России. Власть большевиков не казалась прочной, поэтому Германия с осторожностью отнеслась к их предложению начать мирные переговоры.Троцкий, ставший наркомом иностранных дел, отнесся к новым обязанностям весьма поверхностно. По воспоминаниям Чичерина (сменившего его на посту главы НКИД), новый нарком "намеревался издать пару прокламаций, после чего прикрыть лавочку".Главной задачей новой революционной дипломатии было максимальное затягивание времени на мирных переговорах в ожидании мировой революции, которая, как тогда казалось лидерам партии, была вопросом нескольких дней или недель.Достаточно сказать, что первый состав делегации прибыл на переговоры с немцами без какого-либо плана обсуждения вопросов вообще.В Центральной Раде не было единства в вопросах внешнеполитической ориентации.Значительная часть Рады ориентировалась на Антанту. В частности, Генеральный секретариат межнациональных, а затем и международных дел возглавлял Александр Шульгин, придерживавшийся союзнической ориентации. Аналогичные взгляды были и у председателя Генерального секретариата (правительства) Винниченко и даже у Петлюры, который тогда был секретарем по военным делам.Представители союзнических миссий перебрались в Киев, где пытались убедить местных политиков продолжить удерживать фронт силами украинизированных частей. Однако воевать в полную силу было уже некому.Немалое давление на Раду оказывали и деятели из "Союза освобождения Украины", который был создан при содействии Австро-Венгрии сразу после начала Первой мировой.Главными целями организации были достижение независимости для Малороссии (о независимости австрийской Галиции речи, разумеется, не шло), борьба с "панмосковитизмом" и пропагандистская обработка военнопленных. Деятели организации подталкивали Раду к скорейшему заключению мира с Центральными державами.Любопытно, что даже Временное правительство на волне революционной эйфории всё же не допустило сотрудников Союза на территорию России. Большевики сделали это. После личного ходатайства Воровского перед Лениным нескольким сотрудникам союза было разрешено проехать транзитом через контролируемую большевиками территорию в Киев.В итоге под воздействием всех этих факторов решено было пожертвовать симпатиями Антанты и отправить в Брест делегацию для переговоров.Поначалу украинские делегаты участвовали в переговорах по инициативе большевиков. Представители же Центральных держав были несколько удивлены появлением на переговорах новых участников. Хотя бы потому, что независимость УНР ещё не провозгласила, Совнарком никаким особым статусом украинскую делегацию не наделял, и вести в таких условиях серьёзные переговоры было нарушением всех писаных и неписаных дипломатических норм и понятий.Приглашённые большевиками делегаты Рады приехали в качестве наблюдателей. Этот статус, вполне возможно, так никогда и не стал бы официальным, если бы не ряд грубых ошибок лидеров большевиков.Их отношение к украинскому вопросу было откровенно несерьёзным, главной угрозой для революции считали Дон, а отпадение любых национальных окраин казалось им временной мелочью, которая не играет большой роли в связи с неминуемой мировой революцией.Наиболее полно эти взгляды иллюстрируют инструкции Троцкого Иоффе, которые он дал перед отъездом на очередной раунд переговоров:"Если они откажутся войти в общую делегацию ввиду возможных заявлений с их стороны, имейте в виду, что мы формально признали в своих заявлениях существование Украинской республики, хотя границы её ещё не определены".План большевиков заключался в следующем: давать любые обещания, выдвигать самые популистские лозунги и даже в случае необходимости признавать полную независимость Украины и одновременно концентрировать в крупных городах местные кадры, с опорой на них захватывать власть под прикрытием съездов советов и затем реализовать свою программу.Рассчитывая одержать безоговорочную победу на открывшемся 17 декабря I Всеукраинском съезде советов, большевики составили "Манифест к украинскому народу", в котором заявили о готовности признать независимость Украины:"Совет Народных Комиссаров еще раз подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от России.Поэтому мы, Совет Народных Комиссаров, признаем Народную украинскую Республику, её право совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской Республикой о федеративных или тому подобных взаимоотношениях между ними".Но на съезд прибыла крупная группа поддержки Рады, и большевики, оказавшись в меньшинстве, подверглись такой обструкции, что вынуждены были покинуть его и перебраться в Харьков, куда 21 декабря прибыли отряды поддержки красных солдат и матросов.24 декабря в Харькове открылся альтернативный съезд советов, в котором участвовали только представители большевиков и часть союзных левых сил. Участники съезда провозгласили создание УНРС — Украинской народной республики советов, которая была признана Совнаркомом в качестве единственной украинской власти.Несколько дней спустя в Брест-Литовск прибыла официальная делегация Центральной Рады. Для немцев возникла благоприятная возможность получить даже больше, чем они планировали ранее. Делегаты Рады, опасавшиеся наступления большевиков после провозглашения в Харькове советской республики, были весьма сговорчивы.Оставался только один пункт, после исполнения которого можно было приступить к полноценным переговорам. Поскольку Рада уже готовила одностороннее провозглашение независимости, необходимо было получить подтверждение их статуса от Совнаркома.Здесь немцам немало подсобил сам Троцкий.На возобновившихся переговорах немцы поставили его перед фактом участия в них украинских представителей, а глава делегации Голубович публично заявил, что на подконтрольную им территорию власть Совнаркома не распространяется.После этого глава германской делегации, министр иностранных дел Германской империи фон Кюльман, лично поинтересовался у Троцкого, не возражает ли он по поводу участия украинской делегации в переговорах.Тот ответил, что "российская делегация в полном соответствии с признанием за каждой нацией права на самоопределение, вплоть до полного отделения, заявляет, что со своей стороны не имеет никаких возражений против участия украинской делегации в мирных переговорах".Тогда Кюльман поинтересовался статусом украинской делегации — является она частью советской делегации, или ее надлежит рассматривать в качестве представителей отдельного государства?Большевики признавали в качестве единственного легитимного правительства Украины харьковский Народный секретариат, однако не догадались привезти с собой его представителей. Поэтому все козыри были у немцев.Троцкий, приехавший на переговоры с единственной целью затянуть их, заявил: "украинская делегация выступила здесь как совершенно самостоятельная делегация и так как в нашем заявлении мы признали ее участие в переговорах, не внося никаких ограничений".Для немцев эта промашка Троцкого стала ключевой.12 января министр иностранных дел Австро-Венгрии Чернин официально объявил, что делегация УНР отныне рассматривается в качестве представителей свободного и суверенного государства, с чем Троцкий согласился, отметив, что разногласия Совнаркома с Радой не имеют отношения к праву на самоопределение украинского народа, которое всецело поддерживается большевиками.Осталось уладить последние формальности. Через десять дней была официально провозглашена независимость УНР, признанная Центральными державами, после чего по всем правилам можно было подписать сепаратный мирный договор.Большевики, осознав какую промашку они совершили, попытались взять реванш.После возобновления брестских переговоров они привезли с собой свою украинскую делегацию во главе с Ефимом Медведевым, игравшим большую роль в харьковских событиях, когда была провозглашена УНРС. Еще одним видным делегатом был Василий Шахрай, вскоре порвавший с большевиками и перешедший на позиции украинского национал-коммунизма.Советская делегация заявила, что они привезли с собой подлинно легитимную украинскую делегацию, которая вместе с ними будет участвовать в переговорах.В ответ на предъявленную большевиками советскую делегацию немцы ответили, что уже поздно, поскольку все участники Четверного союза признали (причем с непосредственного согласия самого Троцкого) в качестве легитимных представителей Украины делегацию УНР, провозгласившей независимость 22 января.Оставалась ещё надежда на силовой захват власти в Киеве большевиками. Но январское восстание было подавлено. Правительству УНР удалось соблюсти приличия и удержать контроль над Киевом и прилегающими территориями до подписания договора. Только 9 февраля советские войска под командованием Муравьева сумели занять столицу УНР. Остатки лояльных украинскому правительству частей ушли из города. В тот же день дипломаты Четверного союза известили большевиков о подписании с УНР мирного договора.Подписанный договор открывал массу новых возможностей. Например, можно было обратиться за военной помощью к немцам, что и было сделано.Пункт о признании договора между центральными державами и УНР отдельно был включён в состав мирного договора с советской Россией, подписанного 3 марта. Правительство РСФСР обязалось не предпринимать никаких враждебных действий против "независимой" УНР.Впрочем, деятели Рады после подписания договора недолго ликовали. Вскоре после прихода немецких войск на территорию Украины Рада была ими разогнана. Вместо неё был провозглашен гетманат во главе с Павлом Скоропадским.

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