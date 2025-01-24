https://ukraina.ru/20250124/1060498741.html

Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье

Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье - 24.01.2025 Украина.ру

Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье

На большей части Украины в этом году зима выдалась практически бесснежная, поэтому любители горнолыжного отдыха с декабря стекаются в Закарпатье. Блокпосты с ТЦК и полицией им нипочем, если есть деньги – дорогие автомобили редко останавливают.

2025-01-24T06:40

2025-01-24T06:40

2025-01-24T06:40

эксклюзив

закарпатье

украина

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Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, Карпаты бьют рекорды посещаемости этой зимой: туристов на 40% больше, чем в прошлом году. Западные регионы отмечают поток отдыхающих, которые проводят больше времени на отдыхе. В сети распространяются видео заполненных горнолыжных трасс, где преобладают мужчины призывного возраста в дорогой экипировке. Однако ТЦК (военкомы) региона утверждают, что отдыхают там преимущественно те, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.На этой неделе в Закарпатье задержали военнослужащего, который торговал незаполненными бланками с подписью начальника ТЦК с отсрочкой от мобилизации по 1500-2000 гр (4-5 тыс. р.). Задержанным оказался водитель и по совместительству электрик областного военкомата. Начальник ТЦК выражает искреннее непонимание, откуда у него взялись эти бланки с его подписью.Однако ТЦК последнее время чаще похищают с улиц местных цыган, что спровоцировало уже несколько вспышек противостояния в регионе. Цыганки яростно вступаются за своих мужчин, пуская в ход не только проклятия, но и кулаки. В некоторые селения, где проживают преимущественно цыгане, военкомы и полиция решаются заехать лишь крупными колоннами во всеоружии, словно оккупанты в мятежных регионах. Дети забрасывают автомобили ТЦК камнями, а разъяренные черноволосые женщины бесстрашно толкают вооруженных полицейских. Если бы не заснеженный пейзаж, можно было бы подумать, что действие происходит в секторе Газа.После Евромайдана цыгане не раз становились жертвами погромов со стороны украинских неонацистов, поэтому у них явно нет особого желания погибать за этот режим. В среду 22 января украинские СМИ сообщили, что полиция закрыла дело против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который ранее заявил, что всех цыган нужно "запаковать и вывезти в Закарпатье". Экспертиза не нашла в его словах признаков разжигания национальной вражды и дело закрыли за отсутствием состава преступления.Настоящим "народным героем" Закарпатья на днях стал некий насильно мобилизованный вор-рецидивист, сумевший не только сбежать из военкомата, но и ограбить военкома. Как сообщали депутат Ольга Василевская-Смаглюк и политолог Денис Гороховский, насильно мобилизованный рецидивист отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем скрылся через окно. Начальник ТЦК сначала уверял, что деньги – это не взятки, а их он якобы собирал на дроны для ВСУ. Однако затем ТЦК Закарпатья вообще стал отрицать, что такой инцидент имел место.Тем временем в Европарламенте Украину клеймит позором уроженка Закарпатья и евродепутат от Венгрии Виктория Ференц, рассказывая, что из-за дискриминации ее соплеменников Украина недостойна вступления в Евросоюз.Она также подчеркнула, что у венгерского меньшинства нет реального свободного представительства на Украине.В эти дни в селе Ясиня Раховского района Закарпатской области также проходит форум под громким названием "Единство сил союзников-2025", на котором военные стран НАТО и Украины обсуждают вопросы "горизонтального сотрудничества". Участие принимают сотрудники управления СБУ, Военной академии Украины, Военного института коммуникаций, военные атташе Эстонии, Румынии и Польши, а также ряд наемников, в том числе из "Грузинского легиона". Присутствуют и националисты из канадской диаспоры и объединения "Просвита", которые читают военным лекции об "экзистенциальной войне" с Россией.Поскольку Украина с января прекратила транспортировку российского газа в ЕС, украинская газотранспортная система (ГТС) стала не нужна, хотя раньше приносила Киеву около миллиарда долларов год.На днях Виктор Балога, так называемый хозяин Закарпатья и бывший глава администрации президента Ющенко, предложил продать ее американцам, чтобы уберечь от российских ударов. "Нужно не ждать, а уже сейчас делать американцам предложение: тогда ни одна российская цель не полетит на ГТС", – написал Балога.Ранее западные СМИ сообщали, что у Дональда Трампа рассматривают возможность покупки "Северного потока", чтобы наживаться на перепродаже российского газа своим европейским союзникам. И у Балоги тут же возникло аналогичное предложение.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что это – одно из проявлений попыток заслужить милость нового президента США. "Гонка: "какой украинский политик больше понравится Д. Трампу" набирает обороты. Все хотят быть клиентелой Трампа", - пишет "ЗеРада", комментируя предложение "хозяина Закарпатья". Его сын Андрей Балога сейчас находится под следствием по делу о продаже земли в Мукачево по заниженной на 75 млн грн цене.Украинские комментаторы в шутку предлагают распространить логику Балоги и не все прочие объекты – продать всё, чтобы сохранить, включая саму Украину. В принципе, схема простая: всё продать, вывести деньги заграницу, а дальше – это уже проблемы американцев, британцев и оставшегося населения.О том, чем занята в эти сложные для страны дни элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита

https://ukraina.ru/20250122/1060438497.html

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