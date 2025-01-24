Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060498741.html
Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье
Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье - 24.01.2025 Украина.ру
Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье
На большей части Украины в этом году зима выдалась практически бесснежная, поэтому любители горнолыжного отдыха с декабря стекаются в Закарпатье. Блокпосты с ТЦК и полицией им нипочем, если есть деньги – дорогие автомобили редко останавливают.
2025-01-24T06:40
2025-01-24T06:40
эксклюзив
закарпатье
украина
курорты
элита
цыгане
виктор балога
дональд трамп
руслан марцинкив
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060512439_0:128:1225:817_1920x0_80_0_0_46fa4f7b70faa15bf335a83926ccb681.jpg.webp
Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, Карпаты бьют рекорды посещаемости этой зимой: туристов на 40% больше, чем в прошлом году. Западные регионы отмечают поток отдыхающих, которые проводят больше времени на отдыхе. В сети распространяются видео заполненных горнолыжных трасс, где преобладают мужчины призывного возраста в дорогой экипировке. Однако ТЦК (военкомы) региона утверждают, что отдыхают там преимущественно те, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.На этой неделе в Закарпатье задержали военнослужащего, который торговал незаполненными бланками с подписью начальника ТЦК с отсрочкой от мобилизации по 1500-2000 гр (4-5 тыс. р.). Задержанным оказался водитель и по совместительству электрик областного военкомата. Начальник ТЦК выражает искреннее непонимание, откуда у него взялись эти бланки с его подписью.Однако ТЦК последнее время чаще похищают с улиц местных цыган, что спровоцировало уже несколько вспышек противостояния в регионе. Цыганки яростно вступаются за своих мужчин, пуская в ход не только проклятия, но и кулаки. В некоторые селения, где проживают преимущественно цыгане, военкомы и полиция решаются заехать лишь крупными колоннами во всеоружии, словно оккупанты в мятежных регионах. Дети забрасывают автомобили ТЦК камнями, а разъяренные черноволосые женщины бесстрашно толкают вооруженных полицейских. Если бы не заснеженный пейзаж, можно было бы подумать, что действие происходит в секторе Газа.После Евромайдана цыгане не раз становились жертвами погромов со стороны украинских неонацистов, поэтому у них явно нет особого желания погибать за этот режим. В среду 22 января украинские СМИ сообщили, что полиция закрыла дело против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который ранее заявил, что всех цыган нужно "запаковать и вывезти в Закарпатье". Экспертиза не нашла в его словах признаков разжигания национальной вражды и дело закрыли за отсутствием состава преступления.Настоящим "народным героем" Закарпатья на днях стал некий насильно мобилизованный вор-рецидивист, сумевший не только сбежать из военкомата, но и ограбить военкома. Как сообщали депутат Ольга Василевская-Смаглюк и политолог Денис Гороховский, насильно мобилизованный рецидивист отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем скрылся через окно. Начальник ТЦК сначала уверял, что деньги – это не взятки, а их он якобы собирал на дроны для ВСУ. Однако затем ТЦК Закарпатья вообще стал отрицать, что такой инцидент имел место.Тем временем в Европарламенте Украину клеймит позором уроженка Закарпатья и евродепутат от Венгрии Виктория Ференц, рассказывая, что из-за дискриминации ее соплеменников Украина недостойна вступления в Евросоюз.Она также подчеркнула, что у венгерского меньшинства нет реального свободного представительства на Украине.В эти дни в селе Ясиня Раховского района Закарпатской области также проходит форум под громким названием "Единство сил союзников-2025", на котором военные стран НАТО и Украины обсуждают вопросы "горизонтального сотрудничества". Участие принимают сотрудники управления СБУ, Военной академии Украины, Военного института коммуникаций, военные атташе Эстонии, Румынии и Польши, а также ряд наемников, в том числе из "Грузинского легиона". Присутствуют и националисты из канадской диаспоры и объединения "Просвита", которые читают военным лекции об "экзистенциальной войне" с Россией.Поскольку Украина с января прекратила транспортировку российского газа в ЕС, украинская газотранспортная система (ГТС) стала не нужна, хотя раньше приносила Киеву около миллиарда долларов год.На днях Виктор Балога, так называемый хозяин Закарпатья и бывший глава администрации президента Ющенко, предложил продать ее американцам, чтобы уберечь от российских ударов. "Нужно не ждать, а уже сейчас делать американцам предложение: тогда ни одна российская цель не полетит на ГТС", – написал Балога.Ранее западные СМИ сообщали, что у Дональда Трампа рассматривают возможность покупки "Северного потока", чтобы наживаться на перепродаже российского газа своим европейским союзникам. И у Балоги тут же возникло аналогичное предложение.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что это – одно из проявлений попыток заслужить милость нового президента США. "Гонка: "какой украинский политик больше понравится Д. Трампу" набирает обороты. Все хотят быть клиентелой Трампа", - пишет "ЗеРада", комментируя предложение "хозяина Закарпатья". Его сын Андрей Балога сейчас находится под следствием по делу о продаже земли в Мукачево по заниженной на 75 млн грн цене.Украинские комментаторы в шутку предлагают распространить логику Балоги и не все прочие объекты – продать всё, чтобы сохранить, включая саму Украину. В принципе, схема простая: всё продать, вывести деньги заграницу, а дальше – это уже проблемы американцев, британцев и оставшегося населения.О том, чем занята в эти сложные для страны дни элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита
https://ukraina.ru/20250122/1060438497.html
закарпатье
украина
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060512439_39:0:1128:817_1920x0_80_0_0_1821fbd69b599d14c853d14f9fd3b694.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, закарпатье, украина, курорты, элита, цыгане, виктор балога, дональд трамп, руслан марцинкив, северный поток, вооруженные силы украины, европарламент, венгрия
Эксклюзив, Закарпатье, Украина, курорты, элита, цыгане, Виктор Балога, Дональд Трамп, Руслан Марцинкив, Северный поток, Вооруженные силы Украины, Европарламент, Венгрия

Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье

06:40 24.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / YanaHolub
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© commons.wikimedia.org / YanaHolub
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На большей части Украины в этом году зима выдалась практически бесснежная, поэтому любители горнолыжного отдыха с декабря стекаются в Закарпатье. Блокпосты с ТЦК и полицией им нипочем, если есть деньги – дорогие автомобили редко останавливают.
Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, Карпаты бьют рекорды посещаемости этой зимой: туристов на 40% больше, чем в прошлом году. Западные регионы отмечают поток отдыхающих, которые проводят больше времени на отдыхе. В сети распространяются видео заполненных горнолыжных трасс, где преобладают мужчины призывного возраста в дорогой экипировке. Однако ТЦК (военкомы) региона утверждают, что отдыхают там преимущественно те, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.
На этой неделе в Закарпатье задержали военнослужащего, который торговал незаполненными бланками с подписью начальника ТЦК с отсрочкой от мобилизации по 1500-2000 гр (4-5 тыс. р.). Задержанным оказался водитель и по совместительству электрик областного военкомата. Начальник ТЦК выражает искреннее непонимание, откуда у него взялись эти бланки с его подписью.
Однако ТЦК последнее время чаще похищают с улиц местных цыган, что спровоцировало уже несколько вспышек противостояния в регионе. Цыганки яростно вступаются за своих мужчин, пуская в ход не только проклятия, но и кулаки. В некоторые селения, где проживают преимущественно цыгане, военкомы и полиция решаются заехать лишь крупными колоннами во всеоружии, словно оккупанты в мятежных регионах. Дети забрасывают автомобили ТЦК камнями, а разъяренные черноволосые женщины бесстрашно толкают вооруженных полицейских. Если бы не заснеженный пейзаж, можно было бы подумать, что действие происходит в секторе Газа.
После Евромайдана цыгане не раз становились жертвами погромов со стороны украинских неонацистов, поэтому у них явно нет особого желания погибать за этот режим. В среду 22 января украинские СМИ сообщили, что полиция закрыла дело против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который ранее заявил, что всех цыган нужно "запаковать и вывезти в Закарпатье". Экспертиза не нашла в его словах признаков разжигания национальной вражды и дело закрыли за отсутствием состава преступления.
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 06:13
Продает украинцев за "бусики" и выводит наличные за границу. Чем занимается украинская элита На текущей неделе представители украинской элиты с замиранием сердца следили за инаугурацией их нового хозяина, президента США. Одни пытались добиться его внимания, другие – обещали своим оппонентам всевозможные кары со стороны новой администрации Белого дома.
Настоящим "народным героем" Закарпатья на днях стал некий насильно мобилизованный вор-рецидивист, сумевший не только сбежать из военкомата, но и ограбить военкома. Как сообщали депутат Ольга Василевская-Смаглюк и политолог Денис Гороховский, насильно мобилизованный рецидивист отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем скрылся через окно. Начальник ТЦК сначала уверял, что деньги – это не взятки, а их он якобы собирал на дроны для ВСУ. Однако затем ТЦК Закарпатья вообще стал отрицать, что такой инцидент имел место.
Тем временем в Европарламенте Украину клеймит позором уроженка Закарпатья и евродепутат от Венгрии Виктория Ференц, рассказывая, что из-за дискриминации ее соплеменников Украина недостойна вступления в Евросоюз.
"Украинское население уже более трех лет страдает от ужасов войны, а проживающие там меньшинства – еще и от ограничения и ущемления своих прав. В прошлом году Венгрия обобщила проблемы в 11 пунктах, и Украина пообещала решить их, восстановив права венгерского меньшинства в Закарпатье. Но ничего не произошло", - рассказывает Виктория Ференц.
Она также подчеркнула, что у венгерского меньшинства нет реального свободного представительства на Украине.
В эти дни в селе Ясиня Раховского района Закарпатской области также проходит форум под громким названием "Единство сил союзников-2025", на котором военные стран НАТО и Украины обсуждают вопросы "горизонтального сотрудничества". Участие принимают сотрудники управления СБУ, Военной академии Украины, Военного института коммуникаций, военные атташе Эстонии, Румынии и Польши, а также ряд наемников, в том числе из "Грузинского легиона". Присутствуют и националисты из канадской диаспоры и объединения "Просвита", которые читают военным лекции об "экзистенциальной войне" с Россией.
Поскольку Украина с января прекратила транспортировку российского газа в ЕС, украинская газотранспортная система (ГТС) стала не нужна, хотя раньше приносила Киеву около миллиарда долларов год.
На днях Виктор Балога, так называемый хозяин Закарпатья и бывший глава администрации президента Ющенко, предложил продать ее американцам, чтобы уберечь от российских ударов. "Нужно не ждать, а уже сейчас делать американцам предложение: тогда ни одна российская цель не полетит на ГТС", – написал Балога.
Ранее западные СМИ сообщали, что у Дональда Трампа рассматривают возможность покупки "Северного потока", чтобы наживаться на перепродаже российского газа своим европейским союзникам. И у Балоги тут же возникло аналогичное предложение.
Украинский Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что это – одно из проявлений попыток заслужить милость нового президента США. "Гонка: "какой украинский политик больше понравится Д. Трампу" набирает обороты. Все хотят быть клиентелой Трампа", - пишет "ЗеРада", комментируя предложение "хозяина Закарпатья". Его сын Андрей Балога сейчас находится под следствием по делу о продаже земли в Мукачево по заниженной на 75 млн грн цене.
Украинские комментаторы в шутку предлагают распространить логику Балоги и не все прочие объекты – продать всё, чтобы сохранить, включая саму Украину. В принципе, схема простая: всё продать, вывести деньги заграницу, а дальше – это уже проблемы американцев, британцев и оставшегося населения.
О том, чем занята в эти сложные для страны дни элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита
 
ЭксклюзивЗакарпатьеУкраинакурортыэлитацыганеВиктор БалогаДональд ТрампРуслан МарцинкивСеверный потокВооруженные силы УкраиныЕвропарламентВенгрия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
08:30Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа
08:30ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России
08:10Главное за ночь 24 января
07:56ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов
07:34США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона
07:30Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз
07:14"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
06:40Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье
06:30Илья Мощанский: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру
06:20Украина может перебросить на Брянско-Гомельское направление тысячи солдат из "Десны" – Зимовский
06:10Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области
06:00Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной
05:45"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО
05:30"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
05:15"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа
05:14Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"
05:00"Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США
04:56Ультиматум Трампа: блеф или угроза?
04:45По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"
Лента новостейМолния