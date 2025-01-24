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Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник
Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник - 24.01.2025 Украина.ру
Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал подготовку британскими инструкторами солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждением того, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование, передает РИА Новости
2025-01-24T12:35
2025-01-24T12:35
2025-01-24T12:55
новости
курская область
родион мирошник
украина
россия
вооруженные силы украины
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Агентство опубликовало видеозапись с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Cбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий С. заверил, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.Он добавил, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть реализована без планирования и подготовки западными специалистами и структурами, их тактики, развединформации и систем коммуникации."Это еще один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами", - заключил посол.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, родион мирошник, украина, россия, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Родион Мирошник, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник
12:35 24.01.2025 (обновлено: 12:55 24.01.2025)
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал подготовку британскими инструкторами солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждением того, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование, передает РИА Новости
Агентство опубликовало видеозапись с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Cбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий С. заверил, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.
"Не случайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта", - сказал Мирошник.
Он добавил, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть реализована без планирования и подготовки западными специалистами и структурами, их тактики, развединформации и систем коммуникации.
"Это еще один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами", - заключил посол.