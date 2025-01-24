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Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник

Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник - 24.01.2025 Украина.ру

Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал подготовку британскими инструкторами солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждением того, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование, передает РИА Новости

2025-01-24T12:35

2025-01-24T12:35

2025-01-24T12:55

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курская область

родион мирошник

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вооруженные силы украины

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Агентство опубликовало видеозапись с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Cбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий С. заверил, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.Он добавил, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть реализована без планирования и подготовки западными специалистами и структурами, их тактики, развединформации и систем коммуникации."Это еще один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами", - заключил посол.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, родион мирошник, украина, россия, вооруженные силы украины