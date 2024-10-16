"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС - 16.10.2024 Украина.ру
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"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС
"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС - 16.10.2024 Украина.ру
"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС
Казахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС в обозримом будущем. Такое заявление 16 октября сделал пресс-секретарь президента республики Берик Уали
2024-10-16T11:59
2024-10-16T11:59
новости
казахстан
россия
запад
владимир путин
касым-жомарт токаев
брикс
оон
одкб
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Он добавил, что Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС и поддерживает призывы лидеров ее государств-основателей к построению свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав мира.Однако, оговорился Уали, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу Организации Объединенных Наций (ООН), в которой "можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы".Уали подчеркнул, что другой такой организации не существует, однако уточнил, что Казахстан уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения. К слову, в начале 2022 года, когда в Казахстане разгорелись массовые протесты, по запросу президента республики в страну был введен контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включавший Вооруженные силы России и других стран.Позже Токаев заявил, что миротворческий контингент ОДКБ сыграл роль "сдерживающего фактора в этой вакханалии", предотвратив госпереворот.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Ее основатели - Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.В настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Еще по теме: Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад.
https://ukraina.ru/20220110/1033037879.html
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новости, казахстан, россия, запад, владимир путин, касым-жомарт токаев, брикс, оон, одкб
Новости, Казахстан, Россия, Запад, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, БРИКС, ООН, ОДКБ

"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС

11:59 16.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Казахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС в обозримом будущем. Такое заявление 16 октября сделал пресс-секретарь президента республики Берик Уали
"Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - объяснил Уали.
Он добавил, что Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС и поддерживает призывы лидеров ее государств-основателей к построению свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав мира.
Однако, оговорился Уали, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу Организации Объединенных Наций (ООН), в которой "можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы".
Уали подчеркнул, что другой такой организации не существует, однако уточнил, что Казахстан уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения.
К слову, в начале 2022 года, когда в Казахстане разгорелись массовые протесты, по запросу президента республики в страну был введен контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включавший Вооруженные силы России и других стран.
Позже Токаев заявил, что миротворческий контингент ОДКБ сыграл роль "сдерживающего фактора в этой вакханалии", предотвратив госпереворот.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Ее основатели - Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
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10 января 2022, 12:46
Президент Казахстана поблагодарил Путина и Лукашенко за операцию ОДКБПрезиденты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко показали суть политического братства, согласившись отправить свои войска в рамках операции ОДКБ для защиты Казахстана от беспорядков. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности организации, трансляцию вела платформа «Смотрим»
Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.
До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2024
8 октября, 10:30
Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКСКуба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра
В настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.
Еще по теме: Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад.
 
НовостиКазахстанРоссияЗападВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевБРИКСООНОДКБ
 
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