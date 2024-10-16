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"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС

"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС - 16.10.2024 Украина.ру

"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС

Казахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС в обозримом будущем. Такое заявление 16 октября сделал пресс-секретарь президента республики Берик Уали

2024-10-16T11:59

2024-10-16T11:59

2024-10-16T11:59

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Он добавил, что Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС и поддерживает призывы лидеров ее государств-основателей к построению свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав мира.Однако, оговорился Уали, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу Организации Объединенных Наций (ООН), в которой "можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы".Уали подчеркнул, что другой такой организации не существует, однако уточнил, что Казахстан уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения. К слову, в начале 2022 года, когда в Казахстане разгорелись массовые протесты, по запросу президента республики в страну был введен контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включавший Вооруженные силы России и других стран.Позже Токаев заявил, что миротворческий контингент ОДКБ сыграл роль "сдерживающего фактора в этой вакханалии", предотвратив госпереворот.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Ее основатели - Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.В настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Еще по теме: Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад.

https://ukraina.ru/20220110/1033037879.html

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