Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца" - 24.01.2025 Украина.ру
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Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца"
Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца" - 24.01.2025 Украина.ру
Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца"
В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ. Информацию об этом 24 января обнародовало управление ФСБ по Кубани
2025-01-24T11:44
2025-01-24T11:53
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Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".Под следствие по этой статье не всегда попадают гражданские. Бывают случаи, когда Родину предают военные, сотрудники силовых структур и предприятий ВПК. Например, в конце декабря за продажу российских государственных секретов украинской службе внешней разведки был задержан россиянин, работавший на стратегическом российском предприятии военно-промышленного комплекса.В тот же день Челябинский областной суд вынес приговор майору полиции в отставке, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры России.Еще по теме: Бывшего военного летчика осудили в Севастополе, а в ЛНР поймали айдаровца*, кошмарившего мирных.* Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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новости, россия, краснодар, кубань, вооруженные силы украины, фсб, впк, госизмена
Новости, Россия, Краснодар, Кубань, Вооруженные силы Украины, ФСБ, ВПК, госизмена

Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца"

11:44 24.01.2025 (обновлено: 11:53 24.01.2025)
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ. Информацию об этом 24 января обнародовало управление ФСБ по Кубани
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
© СК РФ Коллаж: В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ
Коллаж: В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ
© СК РФ
Коллаж: В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ
Под следствие по этой статье не всегда попадают гражданские. Бывают случаи, когда Родину предают военные, сотрудники силовых структур и предприятий ВПК. Например, в конце декабря за продажу российских государственных секретов украинской службе внешней разведки был задержан россиянин, работавший на стратегическом российском предприятии военно-промышленного комплекса.
В тот же день Челябинский областной суд вынес приговор майору полиции в отставке, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры России.
Еще по теме: Бывшего военного летчика осудили в Севастополе, а в ЛНР поймали айдаровца*, кошмарившего мирных.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.
 
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