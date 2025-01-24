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Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца"

Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца" - 24.01.2025 Украина.ру

Пилот гражданской авиации: в Краснодаре задержали летчика, спонсировавшего ВСУ "по велению сердца"

В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ. Информацию об этом 24 января обнародовало управление ФСБ по Кубани

2025-01-24T11:44

2025-01-24T11:44

2025-01-24T11:53

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Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".Под следствие по этой статье не всегда попадают гражданские. Бывают случаи, когда Родину предают военные, сотрудники силовых структур и предприятий ВПК. Например, в конце декабря за продажу российских государственных секретов украинской службе внешней разведки был задержан россиянин, работавший на стратегическом российском предприятии военно-промышленного комплекса.В тот же день Челябинский областной суд вынес приговор майору полиции в отставке, который по заданию спецслужб Украины совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры России.Еще по теме: Бывшего военного летчика осудили в Севастополе, а в ЛНР поймали айдаровца*, кошмарившего мирных.* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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новости, россия, краснодар, кубань, вооруженные силы украины, фсб, впк, госизмена