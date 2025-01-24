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"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа

"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа - 24.01.2025 Украина.ру

"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа

Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне. К такому выводу пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal в своем новом материале

2025-01-24T11:20

2025-01-24T11:20

2025-01-24T11:23

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Американские журналисты констатируют, что ультиматумов Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил". По оценке издания, в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами"."Путин воспринимает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез… Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет достигнута быстро", - отметила политолог из центра Карнеги* Татьяна Становая**, добавив, что для Путина идеальным вариантом было бы масштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте по окончании Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенную разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния. Становая также выразила уверенность, что Путин хочет прекратить войну, но исключительно на российских условиях, и "война на Украине для него - это способ усадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0", отбросив "украинское руководство, которое Путин отвергает как нелегитимное".В материале The Wall Street Journal уточняется, что санкционная угроза Трампа отражает его понимание, что сделка может затянуться, однако такое поведение может "оттолкнуть Россию от стола переговоров".В среду, 22 января, новый президент США Дональд Трамп допустил введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.В пятницу, 24 января, премьер Венгрии Виктор Орбан уточнил, что санкции против РФ продлят, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.Реагируя на санкционные угрозы из Вашингтона, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Трампу и раньше нравились санкции, поэтому в Москве его новым заявлениям никто не удивился.Также ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. Подробности здесь: Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.* Внесен в реестр иностранных агентов и список нежелательных в России организаций.** Иноагент.

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, the wall street journal, нато, украина.ру