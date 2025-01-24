"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060529267.html
"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа - 24.01.2025 Украина.ру
"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне. К такому выводу пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal в своем новом материале
2025-01-24T11:20
2025-01-24T11:23
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
виктор орбан
the wall street journal
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528901_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bdacb8e8d797e8d9baacf4dcf40ad549.jpg.webp
Американские журналисты констатируют, что ультиматумов Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил". По оценке издания, в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами"."Путин воспринимает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез… Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет достигнута быстро", - отметила политолог из центра Карнеги* Татьяна Становая**, добавив, что для Путина идеальным вариантом было бы масштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте по окончании Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенную разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния. Становая также выразила уверенность, что Путин хочет прекратить войну, но исключительно на российских условиях, и "война на Украине для него - это способ усадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0", отбросив "украинское руководство, которое Путин отвергает как нелегитимное".В материале The Wall Street Journal уточняется, что санкционная угроза Трампа отражает его понимание, что сделка может затянуться, однако такое поведение может "оттолкнуть Россию от стола переговоров".В среду, 22 января, новый президент США Дональд Трамп допустил введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.В пятницу, 24 января, премьер Венгрии Виктор Орбан уточнил, что санкции против РФ продлят, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.Реагируя на санкционные угрозы из Вашингтона, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Трампу и раньше нравились санкции, поэтому в Москве его новым заявлениям никто не удивился.Также ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. Подробности здесь: Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.* Внесен в реестр иностранных агентов и список нежелательных в России организаций.** Иноагент.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528901_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cd429de907a5078c0c8d8c6fd1af75de.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, the wall street journal, нато, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан, The Wall Street Journal, НАТО, Украина.ру

"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа

11:20 24.01.2025 (обновлено: 11:23 24.01.2025)
 
© serafima091999
© serafima091999
Читать в
ДзенTelegram
Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне. К такому выводу пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal в своем новом материале
Американские журналисты констатируют, что ультиматумов Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил". По оценке издания, в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами".
"Путин воспринимает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез… Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет достигнута быстро", - отметила политолог из центра Карнеги* Татьяна Становая**, добавив, что для Путина идеальным вариантом было бы масштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте по окончании Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенную разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния.
Становая также выразила уверенность, что Путин хочет прекратить войну, но исключительно на российских условиях, и "война на Украине для него - это способ усадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0", отбросив "украинское руководство, которое Путин отвергает как нелегитимное".
В материале The Wall Street Journal уточняется, что санкционная угроза Трампа отражает его понимание, что сделка может затянуться, однако такое поведение может "оттолкнуть Россию от стола переговоров".
"Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими", - отметил аналитик Международной кризисной группы, занимающейся урегулированием конфликтов Олег Игнатов.
В среду, 22 января, новый президент США Дональд Трамп допустил введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
В пятницу, 24 января, премьер Венгрии Виктор Орбан уточнил, что санкции против РФ продлят, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
Реагируя на санкционные угрозы из Вашингтона, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Трампу и раньше нравились санкции, поэтому в Москве его новым заявлениям никто не удивился.
Также ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.
Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России.
"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.
О том, что стоит за последними заявлениями Трампа в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. Подробности здесь: Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.
* Внесен в реестр иностранных агентов и список нежелательных в России организаций.
** Иноагент.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВиктор ОрбанThe Wall Street JournalНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ
11:20"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
11:17Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США
11:08Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
11:00Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
10:49ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке
10:46Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно
10:22Орбан назвал условия для продления санкций против России
10:14Действуют "ряженые" диверсанты ВСУ: Марочко рассказал переодетых в форму ВС РФ украинцах
10:02"Типичная пропаганда" и "дымовая завеса": депутаты РФ ответили на слова Сырского о новом контрнаступлении
09:44Трамп обвинил Зеленского, нефть против СВО. Главное на Украине на утро 24 января
09:30Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова
08:53Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
08:30Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа
08:30ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России
08:10Главное за ночь 24 января
07:56ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов
07:34США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона
07:30Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз
07:14"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Лента новостейМолния