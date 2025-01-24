https://ukraina.ru/20250124/1060537047.html
"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"
"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало" - 24.01.2025 Украина.ру
"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"
Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Оуэнс пообещала в своих соцсетях, что 30 января опубликует некие документы, доказывающие, что такого человека, как Брижит Макрон якобы никогда не существовало
2025-01-24T13:12
2025-01-24T13:12
2025-01-24T13:12
новости
франция
сша
европа
эммануэль макрон
жена
журналистка
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Оуэнс утверждает, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента, однако журналистка отметила, что не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".Также Оуэнс обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. Журналистка настаивает, что нет свидетельств и о том, что в молодости Брижит Макрон работала учителем.Кстати, вот один из "школьных" снимков Брижит Макрон, когда она преподавала французский язык.Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, которая была осуждена за то, что утверждала в своих соцсетях, что жена Макрона родилась мужчиной.В сентябре прошлого года суд Парижа приговорил Наташу Рей и ее знакомую Дельфин Жегусс, известную как "медиум" Амандин Руа, утверждавших, что жена французского президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, к штрафу в размере €13,5 тысяч (более 1,4 миллиона рублей) за клевету.В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте суд отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.Сейчас Бриджит Макрон 71. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, франция, сша, европа, эммануэль макрон, жена, журналистка
"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"
Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Оуэнс пообещала в своих соцсетях, что 30 января опубликует некие документы, доказывающие, что такого человека, как Брижит Макрон якобы никогда не существовало
Оуэнс утверждает, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента, однако журналистка отметила, что не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".
"Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", - заявляла журналист.
Также Оуэнс обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. Журналистка настаивает, что нет свидетельств и о том, что в молодости Брижит Макрон работала учителем.
Кстати, вот один из "школьных" снимков Брижит Макрон, когда она преподавала французский язык.
Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, которая была осуждена за то, что утверждала в своих соцсетях, что жена Макрона родилась мужчиной.
В сентябре прошлого года суд Парижа
приговорил Наташу Рей и ее знакомую Дельфин Жегусс, известную как "медиум" Амандин Руа, утверждавших, что жена французского президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, к штрафу в размере €13,5 тысяч (более 1,4 миллиона рублей) за клевету.
В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.
В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте суд отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.
Первая леди Франции
Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.
Сейчас Бриджит Макрон 71. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу.