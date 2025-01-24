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"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"

"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало" - 24.01.2025 Украина.ру

"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"

Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Оуэнс пообещала в своих соцсетях, что 30 января опубликует некие документы, доказывающие, что такого человека, как Брижит Макрон якобы никогда не существовало

2025-01-24T13:12

2025-01-24T13:12

2025-01-24T13:12

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Оуэнс утверждает, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента, однако журналистка отметила, что не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".Также Оуэнс обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. Журналистка настаивает, что нет свидетельств и о том, что в молодости Брижит Макрон работала учителем.Кстати, вот один из "школьных" снимков Брижит Макрон, когда она преподавала французский язык.Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, которая была осуждена за то, что утверждала в своих соцсетях, что жена Макрона родилась мужчиной.В сентябре прошлого года суд Парижа приговорил Наташу Рей и ее знакомую Дельфин Жегусс, известную как "медиум" Амандин Руа, утверждавших, что жена французского президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, к штрафу в размере €13,5 тысяч (более 1,4 миллиона рублей) за клевету.В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте суд отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.Сейчас Бриджит Макрон 71. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу.

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новости, франция, сша, европа, эммануэль макрон, жена, журналистка