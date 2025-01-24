России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ - 24.01.2025 Украина.ру
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России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ
России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ - 24.01.2025 Украина.ру
России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ
РФ будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24"
2025-01-24T12:00
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"В НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности", - сказал Грушко.Он отметил, что такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса.Подробнее о пути Киева в НАТО - в материале Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Роберт Фицо, Россия, Словакия, НАТО

России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ

12:00 24.01.2025 (обновлено: 12:33 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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РФ будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24"
"В НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности", - сказал Грушко.
Он отметил, что такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса.
"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине - это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - добавил замминистра.
Подробнее о пути Киева в НАТО - в материале Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
 
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