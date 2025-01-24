России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ
12:00 24.01.2025 (обновлено: 12:33 24.01.2025)
РФ будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24"
"В НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности", - сказал Грушко.
Он отметил, что такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса.
"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине - это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - добавил замминистра.
Подробнее о пути Киева в НАТО - в материале Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.