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России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ

России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ - 24.01.2025 Украина.ру

России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО - замглавы МИД РФ

РФ будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24"

2025-01-24T12:00

2025-01-24T12:00

2025-01-24T12:33

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"В НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности", - сказал Грушко.Он отметил, что такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса.Подробнее о пути Киева в НАТО - в материале Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, роберт фицо, россия, словакия, нато