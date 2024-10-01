https://ukraina.ru/20241001/1057800851.html

"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут

"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут - 01.10.2024 Украина.ру

"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут

Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности Запада до прямых военных мер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-01T05:45

2024-10-01T05:45

2024-10-01T05:45

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европа

ростислав ищенко

михаил онуфриенко

нато

война

сво

спецоперация

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Сейчас России приходится увеличивать вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. По численности населения Украина в разы уступает России, но Европа в разы ее превосходит, рассказал эксперт.Увеличение армии – это пока что паллиативная реакция. Но это невозможно делать до бесконечности. А Запад пока может сильнее нарастить численность вооруженных сил, отметил обозреватель.Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности до прямых военных мер, указал он.Ситуация с СВО показала, что Россия не собирается ждать, пока нападут на нее. "Если драка неизбежна – бей первым". Может быть, в 2022 году это было не очень удачно, но теперь мы доводим дело до конца, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руПодробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, европа, ростислав ищенко, михаил онуфриенко, нато, война, сво, спецоперация, кавказ, дальний восток, япония, сахалин