"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут - 01.10.2024 Украина.ру
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"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут - 01.10.2024 Украина.ру
"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности Запада до прямых военных мер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-01T05:45
2024-10-01T05:45
новости
россия
запад
европа
ростислав ищенко
михаил онуфриенко
нато
война
сво
спецоперация
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Сейчас России приходится увеличивать вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. По численности населения Украина в разы уступает России, но Европа в разы ее превосходит, рассказал эксперт.Увеличение армии – это пока что паллиативная реакция. Но это невозможно делать до бесконечности. А Запад пока может сильнее нарастить численность вооруженных сил, отметил обозреватель.Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности до прямых военных мер, указал он.Ситуация с СВО показала, что Россия не собирается ждать, пока нападут на нее. "Если драка неизбежна – бей первым". Может быть, в 2022 году это было не очень удачно, но теперь мы доводим дело до конца, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руПодробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру
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запад
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Новости
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новости, россия, запад, европа, ростислав ищенко, михаил онуфриенко, нато, война, сво, спецоперация, кавказ, дальний восток, япония, сахалин
Новости, Россия, Запад, Европа, Ростислав Ищенко, Михаил Онуфриенко, НАТО, война, СВО, Спецоперация, Кавказ, Дальний Восток, Япония, Сахалин

"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут

05:45 01.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности Запада до прямых военных мер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас России приходится увеличивать вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. По численности населения Украина в разы уступает России, но Европа в разы ее превосходит, рассказал эксперт.
Увеличение армии – это пока что паллиативная реакция. Но это невозможно делать до бесконечности. А Запад пока может сильнее нарастить численность вооруженных сил, отметил обозреватель.
"Потому что мы не можем сконцентрировать все свои войска только на западе. У нас есть Кавказ и Дальний Восток. Япония уже посматривает на Сахалин и Курилы без особого почтения к нам. Токио боится только нашей вооруженной силы. Там тоже надо войска держать в достаточном количестве", — подчеркнул Ищенко.
Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности до прямых военных мер, указал он.
Ситуация с СВО показала, что Россия не собирается ждать, пока нападут на нее. "Если драка неизбежна – бей первым". Может быть, в 2022 году это было не очень удачно, но теперь мы доводим дело до конца, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
Подробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру
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05:45"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
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