"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности Запада до прямых военных мер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас России приходится увеличивать вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. По численности населения Украина в разы уступает России, но Европа в разы ее превосходит, рассказал эксперт.
Увеличение армии – это пока что паллиативная реакция. Но это невозможно делать до бесконечности. А Запад пока может сильнее нарастить численность вооруженных сил, отметил обозреватель.
"Потому что мы не можем сконцентрировать все свои войска только на западе. У нас есть Кавказ и Дальний Восток. Япония уже посматривает на Сахалин и Курилы без особого почтения к нам. Токио боится только нашей вооруженной силы. Там тоже надо войска держать в достаточном количестве", — подчеркнул Ищенко.
Пока что увеличение армии – это сигнал Западу, что Россия не собирается отступать. После чего она будет искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности до прямых военных мер, указал он.
Ситуация с СВО показала, что Россия не собирается ждать, пока нападут на нее. "Если драка неизбежна – бей первым". Может быть, в 2022 году это было не очень удачно, но теперь мы доводим дело до конца, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
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