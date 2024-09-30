Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО - 30.09.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО - 30.09.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
В этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть – тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите
2024-09-30T04:41
2024-09-30T04:41
интервью
украина
россия
запад
ростислав ищенко
дмитрий скворцов
валерий залужный
нато
сво
польша
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И какое будет принято решение в итоге – мы можем только гадать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, мы с вами часто говорим о приближающемся крахе Украины и завершении СВО. Но сейчас Россия увеличивает численность вооруженных сил и развернула пиар-кампанию по привлечению людей на службу по контракту (увеличение выплат за подписание и информационные пункты в метро). К чему мы готовимся на этом этапе?- Я уже говорил, что даже в случае полного исчезновения Украины вопрос противостояния с США не снимается. Вашингтон продолжает готовить против нас европейскую войну. Я не знаю, смогут они ее развязать или нет, но само размещение американских войск у наших границ должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией.Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Они рассуждают так: "если американцы разместили у нас две роты, то в случае начала войны они их быстро посадят в вертолет и увезут. А если американцы разместили у нас три дивизии, то они попадут под огонь, вступят в боевые действия и Вашингтону придется вмешаться в конфликт с Россией".НАТО активно говорит, что война с Россией может начаться в 2026 и в 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется. И нам приходится увеличивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Украина нам по численности населения в разы уступает, а Европа нас в разы превосходит.Даже если мы не будем воевать сразу со всей Европой, это все равно много. И мобилизационный потенциал у нее большой, и технически она Украину превосходит. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставит. Она сама все производит. И темпы своего оборонного производства она наращивает.И к тому времени, как Европа решит, что может воевать с Россией, она должна будет посмотреть на наши вооруженные силы и решить, что воевать не может. "Надо еще немного погодить и усилиться".Если бы проблема была только в Украине, мы могли бы задавить ее экономическим и военным путем достаточно быстро. Украине стало бы просто нечем воевать. Но Украина – это инструмент Запада. И глобальный конфликт с Западом не закончится в этом или в следующем году.На самом деле Украину можно было уже вычеркивать из списка наших врагов уже в 2023 году после провала ее хваленого контрнаступа, огромных потерь и отставки Залужного. Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. После этого стало окончательно понятно, что уничтожение Украины – это вопрос времени, а не принципа. Началась длительная агония, но общий конец понятен. А противостояние с Западом будет только нарастать.Раньше у нас существовала прослойка в виде Украины, на территории которой мы могли воевать. А теперь речь идет о прямом столкновении, потому что эта подушка безопасности исчезает.Белоруссия тут не в счет, потому что и мы, и Запад рассматриваем Белоруссию как часть России. Если до 2022 по этому поводу у Запада еще были какие-то колебания, то потом Москва однозначно заявила, что нападение на Белоруссию будет рассматриваться как нападение на Россию с соответствующей реакцией. Буфер в виде Белоруссии уже исчез, а буфер в виде Украины исчезает на наших глазах. Мы должны разобрать его до конца, потому что он перестал играть сдерживающую роль и стал для нас враждебным.Теперь мы выходим на границу с Западом на всем ее протяжении: от Баренцева до Черного моря. И другой границы у нас нет. И на этой границе постоянно будет расти напряженность. Мы на это реагируем.Увеличение армии – это пока что паллиативная реакция. Мы не можем это делать до бесконечности. А Запад пока может сильнее нарастить численность вооруженных сил. Потому что мы не можем сконцентрировать все свои войска только на западе. У нас есть Кавказ и Дальний Восток. Япония уже посматривает на Сахалин и Курилы без особого почтения к нам. Токио боится только нашей вооруженной силы. Там тоже надо войска держать в достаточном количестве.Пока что увеличение армии – это наш сигнал Западу, что мы не собираемся отступать. А потом мы будем искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности Запада до прямых военных мер. Ситуация с СВО показала, что Россия не собирается ждать, пока нападут на нее. "Если драка неизбежна – бей первым".Может быть, в 2022 году мы это сделали не очень удачно. Первым блин был комом. Но мы доводим дело до конца.Если мы видим, что развертывание войск произошло и что атака подготовлена, мы можем принять превентивные меры. Москва постоянно предупреждает об этом Запад.Агрессия – это необязательно переход российской границы. Существуют другие виды агрессии, которые против нас уже применялись. И мы можем на это отреагировать соответствующим образом. Пока не хотим, но в перспективе можем. И количество наших вооруженных сил в перспективе может перейти в качество.- А хотят ли европейцы воевать с Россией? Согласно последнему опросу в Германии, 67% избирателей недовольны политикой своего правительства по Украине, а 68% обеспокоены тем, что Германия может быть втянута в большую европейскую войну. Вряд ли там будут стоять очереди в военкоматы и не будет большого потока уклонистов оттуда.- Простые люди нигде не хотят воевать. Даже если кто-то говорит, что он готов воевать, он все равно подразумевает, что за него будет воевать кто-то другой. Но иногда воевать приходится всем.Когда коренные британцы, французы и немцы топают ногами по поводу наплыва мигрантов, они же не идут свергать свои правительства и не бегут из своих стран. В Россию открыты двери для миграции белых христиан с Запада. Много их к нам переехало? Отдельные семьи. Это тоненький ручеек. Может быть, когда-нибудь он превратится в бурный поток, но пока этого нет. Это естественно. Каждый человек старается жить в своей стране, где ему все известно.Ты можешь попытаться поменять политику твоего правительства, но в целом ты будешь делать то, что тебе велят. Это есть и в Европе, и на Украине и даже в России. Если у нас объявят не частичную, а полную мобилизацию, не все будут довольны, но все пойдут. В США тоже все протестовали против войны во Вьетнаме, но когда призывали в армию, все шли.Вы сказали, что в московском метро открыто множество информационных пунктов призыва по контракту. Так там тоже очередей нет, когда люди толкают друг друга локтями с криками: "Пустите меня вперед, а то контракты кончатся". Конечно, есть люди, которые всю жизнь мечтают воевать. Это у них хобби такое. Даже если войны нет, они находят место, где можно пострелять. Но в любом обществе таких людей единицы. Большинство людей хочет жить в мире.Вы сказали, что немцы боятся втягивания Германии в большую войну. А у нас люди разве хотят, чтобы СВО длилась бесконечно и расширялась? Нет. Все хотят, чтобы она закончилась. Но при определенных условиях. Все хотят победы. Потому что речь идет о цивилизационном противостоянии: так, как мы хотим или так, как нам навяжут.Поэтому европейцы тоже пойдут воевать как зайчики, если для них хватит оружия и патронов.- Совсем скоро наш с вами общий товарищ Дмитрий Скворцов (православный публицист) будет отмечать свой юбилей в Лукьяновском СИЗО в Киеве, где его, как и других политзаключенных, держат по обвинению в государственной измене. Как может сложиться их судьба в зависимости от того, кому перейдет Киев?- Судьба Дмитрия Скворцова и других не зависят от того, кому отойдет Киев. Я уже говорил, что для них наиболее опасен именно тот момент, когда Киев начнет к кому-то отходить. Если туда будут подходить наши войска, режим Зеленского может запросто перестрелять всех политзаключенных, чтобы не допустить их торжества над собой.К кому перейдет Киев? На этот вопрос я ответить не могу. Я даже не уверен, что на него может ответить российское руководство, потому что оно рассматривает разные варианты окончания боевых действий. Россия в том числе может ограничиться шестью регионами, которые сейчас включены в ее состав.Мы же не знаем, как будет развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Нас интересует безопасность России, которая будет гарантирована. Гарантировать ее можем только мы сами. Поэтому нам нужна такая конфигурация в Европе, при которой мы можем гарантировать свою безопасность.В начале СВО общий план этой конфигурации был расписан: возвращение натовской инфраструктуры к границам до 1997 года, нейтралитет Украины и фактическая нейтрализация восточноевропейских стран. Потому что вывод натовской инфраструктуры с их территории снова превратил бы их в политических карликов и сделал бы их заложниками мирных отношений между Россией и Западом.Может ли такая конфигурация сейчас гарантировать нашу безопасность? Не знаю. Потому что сейчас у нас будет слишком протяженная граница с НАТО и слишком много государств, которые в любой момент могут начать против нас войну. Да, у них у всех армии небольшие, но в сумме Польша, Румыния, Финляндия и Прибалтика уже представляют серьезную опасность.Повторюсь, многое будет зависеть от того, в каком состоянии к тому моменту будет Украина и где будут стоять российские войска. От этого же будет зависеть судьба Киева, Одессы и даже Харькова. Да, наши войска воюют в Харьковской области и у нас есть Харьковская ВГА. Но это же не значит, что Харьков обязательно войдет в состав РФ. Референдум же там не проводили. Хотя нам не помешало провести референдум на половине Запорожской области без Запорожья. И теоретически нам ничего не мешало провести референдум на 1/10 Харьковской области без Харькова. Пока Москва не заявляет претензии на какие-то еще украинские регионы, но и не исключает такую возможность.Мы вступили в эпоху глобальных пертурбаций, когда весь мир меняется. А это эпоха серьезной неопределенности.Например, в конце войны Черчилль и Сталин договорились о том, что Румыния и Болгария отходит в советскую сферу влияния, Греция остается в британской, а Югославия становится нейтральной.В Греции было весьма эффективное просоветское партизанское движение, там возникла гражданская война, когда иностранная интервенция, пришедшая на помощь греческим властям, раздавила это движение. Зато в Румынии, где никакой партизанщины не было и где король Михай правил до 1946 года, сразу же установилась власть трудового народа, за которую он особо не боролся. Все это произошло в результате большого договора, который был заключен в конце войны.Сейчас тоже будут какие-то договоренности. Просто не в этом году. В этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть – тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите. И какое будет принято решение в итоге – мы можем только гадать.О других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html
украина
россия
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Татьяна Чугаенко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, ростислав ищенко, дмитрий скворцов, валерий залужный, нато, сво, польша, прибалтика, румыния, финляндия, киев, харьков
Интервью, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Дмитрий Скворцов, Валерий Залужный, НАТО, СВО, Польша, Прибалтика, Румыния, Финляндия, Киев, Харьков

Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО

04:41 30.09.2024
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
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автор издания Украина.ру
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Курбатов
автор издания Украина.ру
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В этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть – тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите
И какое будет принято решение в итоге – мы можем только гадать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Ростислав Владимирович, мы с вами часто говорим о приближающемся крахе Украины и завершении СВО. Но сейчас Россия увеличивает численность вооруженных сил и развернула пиар-кампанию по привлечению людей на службу по контракту (увеличение выплат за подписание и информационные пункты в метро). К чему мы готовимся на этом этапе?
- Я уже говорил, что даже в случае полного исчезновения Украины вопрос противостояния с США не снимается. Вашингтон продолжает готовить против нас европейскую войну. Я не знаю, смогут они ее развязать или нет, но само размещение американских войск у наших границ должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Они рассуждают так: "если американцы разместили у нас две роты, то в случае начала войны они их быстро посадят в вертолет и увезут. А если американцы разместили у нас три дивизии, то они попадут под огонь, вступят в боевые действия и Вашингтону придется вмешаться в конфликт с Россией".
НАТО активно говорит, что война с Россией может начаться в 2026 и в 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется. И нам приходится увеличивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Украина нам по численности населения в разы уступает, а Европа нас в разы превосходит.
Даже если мы не будем воевать сразу со всей Европой, это все равно много. И мобилизационный потенциал у нее большой, и технически она Украину превосходит. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставит. Она сама все производит. И темпы своего оборонного производства она наращивает.
И к тому времени, как Европа решит, что может воевать с Россией, она должна будет посмотреть на наши вооруженные силы и решить, что воевать не может. "Надо еще немного погодить и усилиться".
Если бы проблема была только в Украине, мы могли бы задавить ее экономическим и военным путем достаточно быстро. Украине стало бы просто нечем воевать. Но Украина – это инструмент Запада. И глобальный конфликт с Западом не закончится в этом или в следующем году.
На самом деле Украину можно было уже вычеркивать из списка наших врагов уже в 2023 году после провала ее хваленого контрнаступа, огромных потерь и отставки Залужного. Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. После этого стало окончательно понятно, что уничтожение Украины – это вопрос времени, а не принципа. Началась длительная агония, но общий конец понятен. А противостояние с Западом будет только нарастать.
Раньше у нас существовала прослойка в виде Украины, на территории которой мы могли воевать. А теперь речь идет о прямом столкновении, потому что эта подушка безопасности исчезает.
Белоруссия тут не в счет, потому что и мы, и Запад рассматриваем Белоруссию как часть России. Если до 2022 по этому поводу у Запада еще были какие-то колебания, то потом Москва однозначно заявила, что нападение на Белоруссию будет рассматриваться как нападение на Россию с соответствующей реакцией. Буфер в виде Белоруссии уже исчез, а буфер в виде Украины исчезает на наших глазах. Мы должны разобрать его до конца, потому что он перестал играть сдерживающую роль и стал для нас враждебным.
Теперь мы выходим на границу с Западом на всем ее протяжении: от Баренцева до Черного моря. И другой границы у нас нет. И на этой границе постоянно будет расти напряженность. Мы на это реагируем.
Увеличение армии – это пока что паллиативная реакция. Мы не можем это делать до бесконечности. А Запад пока может сильнее нарастить численность вооруженных сил. Потому что мы не можем сконцентрировать все свои войска только на западе. У нас есть Кавказ и Дальний Восток. Япония уже посматривает на Сахалин и Курилы без особого почтения к нам. Токио боится только нашей вооруженной силы. Там тоже надо войска держать в достаточном количестве.
Пока что увеличение армии – это наш сигнал Западу, что мы не собираемся отступать. А потом мы будем искать другие методы воздействия – начиная от подрыва экономической стабильности Запада до прямых военных мер. Ситуация с СВО показала, что Россия не собирается ждать, пока нападут на нее. "Если драка неизбежна – бей первым".
Может быть, в 2022 году мы это сделали не очень удачно. Первым блин был комом. Но мы доводим дело до конца.
Если мы видим, что развертывание войск произошло и что атака подготовлена, мы можем принять превентивные меры. Москва постоянно предупреждает об этом Запад.
Агрессия – это необязательно переход российской границы. Существуют другие виды агрессии, которые против нас уже применялись. И мы можем на это отреагировать соответствующим образом. Пока не хотим, но в перспективе можем. И количество наших вооруженных сил в перспективе может перейти в качество.
- А хотят ли европейцы воевать с Россией? Согласно последнему опросу в Германии, 67% избирателей недовольны политикой своего правительства по Украине, а 68% обеспокоены тем, что Германия может быть втянута в большую европейскую войну. Вряд ли там будут стоять очереди в военкоматы и не будет большого потока уклонистов оттуда.
- Простые люди нигде не хотят воевать. Даже если кто-то говорит, что он готов воевать, он все равно подразумевает, что за него будет воевать кто-то другой. Но иногда воевать приходится всем.
Когда коренные британцы, французы и немцы топают ногами по поводу наплыва мигрантов, они же не идут свергать свои правительства и не бегут из своих стран. В Россию открыты двери для миграции белых христиан с Запада. Много их к нам переехало? Отдельные семьи. Это тоненький ручеек. Может быть, когда-нибудь он превратится в бурный поток, но пока этого нет. Это естественно. Каждый человек старается жить в своей стране, где ему все известно.
Ты можешь попытаться поменять политику твоего правительства, но в целом ты будешь делать то, что тебе велят. Это есть и в Европе, и на Украине и даже в России. Если у нас объявят не частичную, а полную мобилизацию, не все будут довольны, но все пойдут. В США тоже все протестовали против войны во Вьетнаме, но когда призывали в армию, все шли.
Вы сказали, что в московском метро открыто множество информационных пунктов призыва по контракту. Так там тоже очередей нет, когда люди толкают друг друга локтями с криками: "Пустите меня вперед, а то контракты кончатся". Конечно, есть люди, которые всю жизнь мечтают воевать. Это у них хобби такое. Даже если войны нет, они находят место, где можно пострелять. Но в любом обществе таких людей единицы. Большинство людей хочет жить в мире.
Вы сказали, что немцы боятся втягивания Германии в большую войну. А у нас люди разве хотят, чтобы СВО длилась бесконечно и расширялась? Нет. Все хотят, чтобы она закончилась. Но при определенных условиях. Все хотят победы. Потому что речь идет о цивилизационном противостоянии: так, как мы хотим или так, как нам навяжут.
Поэтому европейцы тоже пойдут воевать как зайчики, если для них хватит оружия и патронов.
- Совсем скоро наш с вами общий товарищ Дмитрий Скворцов (православный публицист) будет отмечать свой юбилей в Лукьяновском СИЗО в Киеве, где его, как и других политзаключенных, держат по обвинению в государственной измене. Как может сложиться их судьба в зависимости от того, кому перейдет Киев?
- Судьба Дмитрия Скворцова и других не зависят от того, кому отойдет Киев. Я уже говорил, что для них наиболее опасен именно тот момент, когда Киев начнет к кому-то отходить. Если туда будут подходить наши войска, режим Зеленского может запросто перестрелять всех политзаключенных, чтобы не допустить их торжества над собой.
К кому перейдет Киев? На этот вопрос я ответить не могу. Я даже не уверен, что на него может ответить российское руководство, потому что оно рассматривает разные варианты окончания боевых действий. Россия в том числе может ограничиться шестью регионами, которые сейчас включены в ее состав.
Мы же не знаем, как будет развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Нас интересует безопасность России, которая будет гарантирована. Гарантировать ее можем только мы сами. Поэтому нам нужна такая конфигурация в Европе, при которой мы можем гарантировать свою безопасность.
В начале СВО общий план этой конфигурации был расписан: возвращение натовской инфраструктуры к границам до 1997 года, нейтралитет Украины и фактическая нейтрализация восточноевропейских стран. Потому что вывод натовской инфраструктуры с их территории снова превратил бы их в политических карликов и сделал бы их заложниками мирных отношений между Россией и Западом.
Может ли такая конфигурация сейчас гарантировать нашу безопасность? Не знаю. Потому что сейчас у нас будет слишком протяженная граница с НАТО и слишком много государств, которые в любой момент могут начать против нас войну. Да, у них у всех армии небольшие, но в сумме Польша, Румыния, Финляндия и Прибалтика уже представляют серьезную опасность.
Повторюсь, многое будет зависеть от того, в каком состоянии к тому моменту будет Украина и где будут стоять российские войска. От этого же будет зависеть судьба Киева, Одессы и даже Харькова. Да, наши войска воюют в Харьковской области и у нас есть Харьковская ВГА. Но это же не значит, что Харьков обязательно войдет в состав РФ. Референдум же там не проводили. Хотя нам не помешало провести референдум на половине Запорожской области без Запорожья. И теоретически нам ничего не мешало провести референдум на 1/10 Харьковской области без Харькова. Пока Москва не заявляет претензии на какие-то еще украинские регионы, но и не исключает такую возможность.
Мы вступили в эпоху глобальных пертурбаций, когда весь мир меняется. А это эпоха серьезной неопределенности.
Например, в конце войны Черчилль и Сталин договорились о том, что Румыния и Болгария отходит в советскую сферу влияния, Греция остается в британской, а Югославия становится нейтральной.
Михаил Онуфриенко интервью
27 сентября, 14:38
Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
В Греции было весьма эффективное просоветское партизанское движение, там возникла гражданская война, когда иностранная интервенция, пришедшая на помощь греческим властям, раздавила это движение. Зато в Румынии, где никакой партизанщины не было и где король Михай правил до 1946 года, сразу же установилась власть трудового народа, за которую он особо не боролся. Все это произошло в результате большого договора, который был заключен в конце войны.
Сейчас тоже будут какие-то договоренности. Просто не в этом году. В этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть – тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите. И какое будет принято решение в итоге – мы можем только гадать.
О других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу
 
ИнтервьюУкраинаРоссияЗападРостислав ИщенкоДмитрий СкворцовВалерий ЗалужныйНАТОСВОПольшаПрибалтикаРумынияФинляндияКиевХарьков
 
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Заголовок открываемого материала
05:45"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
05:42Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
05:30"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
05:15Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
05:06"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
05:00Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
04:45Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
04:41Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
04:30Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
04:16Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное
04:15"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
04:00Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине
03:45Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
03:30Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ
03:15"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине
03:00Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
20:07"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
18:06Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
18:01Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
17:54СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
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