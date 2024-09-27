Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно
© SputnikМихаил Онуфриенко интервью
© Sputnik
Мы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
- Михаил Борисович, накануне Минобороны России сообщило об освобождении Украинска в ДНР. Каково значение выступа, образовавшегося после того, как наши части взяли под контроль этот город?
- Украинск это большой город по меркам донецкой агломерации. Там есть террикон шахты "Украина", в честь которой он и был назван, расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать окружающую местность.
Расположение Украинска позволяет нам начать штурм Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило нам вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, в том числе и в северо-восточной части города. Благодаря освобождению Украинска наши войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает нам возможность полноценно и с меньшими потерями вести освобождение этих городов.
К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже начали штурмовать наши войска. Они находятся на северных окраинах этого города. То есть мы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов. А движение на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле.
Единственный населенный пункт, через который они могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой мы подходим с юга, а Горняк штурмуем с юга. Клещи сжимаются. Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом.
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- Почему ВСУ не уходят из выступа в районе Невельского, чтобы не попасть в котел?
- Это устоявшаяся военная стратегия противника, который до последнего держится за любые, даже не имеющие ценности с военной точки зрения территории. Это ведет к неоправданным жертвам. С трех сторон насыпают оставшимся там воякам, которые не имеют никакого прикрытия с воздуха, снабжения. Они обречены попасть в плен или погибнуть.
- Украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара. Какой из перечисленных городов падет раньше?
- Скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба.
- Позиции в Угледаре, на окраинах которого идут бои, все еще занимает 72-я бригада ВСУ. Насколько она еще боеспособна?
- Мы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, даже ослабленным. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались.
При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске. Но после того, как мы зацепились за часть высотной застройки, удержать Угледар нереально.
- Что происходит на севере Харьковской области? Идет оборона взятых нами ранее плацдармов?
- Да, это оборона взятых нами ранее плацдармов. С мая мы не продвинулись вперед, а слегка отступили. В частности, в Волчанске мы потеряли контроль над агрегатным заводом на северном берегу реки Волчья. И от Липцев отошли к Глубокому, за которые идут боевые действия все лето.
На сегодняшний день это территория, которая важна для противника с политической точки зрения. Уже были заявления Зеленского о том, что русских отодвинули в Белгородскую область. Поэтому Волчанск удерживает значительно количество войск противника.
- Как вы оцениваете изменения в ядерной доктрине Российской Федерации?
- Единственное существенное изменение в этой доктрине — это ядерный зонтик, который раскрылся и над Белоруссией. Все остальные заявления в доктрине носят декларативный характер в публичной части.
Например, речь идет о массированном налете ракет или беспилотников как о поводе для применения ядерного оружия. А что считать массированным налетом? Мы неоднократно отражали налет 150 БПЛА ночью на территории Московской, Воронежской, Брянской, Курской областей. Это массированный налет? Понятно, что здесь возможна самая широкая трактовка.
Мы уже два с половиной года ведем войну с неядерным государством и изменение ядерной доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто ядерное оружие применять не будет вне зависимости от того, что происходит на фронте.
Изменения в доктрине — это предупреждение относительно того, что будет, когда киевский режим будет уничтожен. Это имеет отношение к Прибалтике, Польше, Молдавии. Приднестровье не выживет без нашей прямой помощи. И это будет следующая точка напряжения. Молдавия без пяти минут часть Румынии. Именно с расчетом на будущее обострение обстановки в нашем приграничье, на новых границах, вылить ушат холодной воды на английских и американских стратегов, чтобы там не было иллюзий.
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В том случае, если Молдавия, Польша или Эстония, министр обороны которой делает весьма громкие заявления о том, что они переходят к наступательным действиям для защиты своей территории, которую под микроскопом не разглядишь.
Изменения в доктрине рассчитаны на них, а также на новых членов НАТО, Швецию и Финляндию. То есть на территории, которые по факту являются государствами, а не на бумажное государственное образование с нелегитимной властью С ним мы разберемся без ядерного оружия.
- Некоторые комментаторы предрекают очередную волну мобилизации в России. Какова ваша точка зрения на этот вопрос?
- Масса этих экспертов рассказывала о грядущей мобилизации начиная с января 2023 года. Они же рассказывали, что набранные осенью 2022 года уже закончились, поэтому мобилизация неизбежна. Они повторяют то же, что говорят в Киеве и США.
Я не вижу в этом необходимости. Помимо мобилизации, у нас нет военного положения в стране. Подавляющая часть населения страны никоим образом не участвует в СВО. Значительно менее болезненно перевести всю страну на военные рельсы. Это в большей степени усилит наши позиции на фронте, чем мобилизация с набором в несколько сотен тысяч человек.
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