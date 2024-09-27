https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно

Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно - 27.09.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно

Мы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.

2024-09-27T14:38

2024-09-27T14:38

2024-09-27T14:38

интервью

селидово

угледар

россия

михаил онуфриенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

азовсталь

минобороны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, накануне Минобороны России сообщило об освобождении Украинска в ДНР. Каково значение выступа, образовавшегося после того, как наши части взяли под контроль этот город?- Украинск это большой город по меркам донецкой агломерации. Там есть террикон шахты "Украина", в честь которой он и был назван, расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать окружающую местность.Расположение Украинска позволяет нам начать штурм Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило нам вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, в том числе и в северо-восточной части города. Благодаря освобождению Украинска наши войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает нам возможность полноценно и с меньшими потерями вести освобождение этих городов.К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже начали штурмовать наши войска. Они находятся на северных окраинах этого города. То есть мы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов. А движение на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле.Единственный населенный пункт, через который они могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой мы подходим с юга, а Горняк штурмуем с юга. Клещи сжимаются. Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом.- Почему ВСУ не уходят из выступа в районе Невельского, чтобы не попасть в котел?- Это устоявшаяся военная стратегия противника, который до последнего держится за любые, даже не имеющие ценности с военной точки зрения территории. Это ведет к неоправданным жертвам. С трех сторон насыпают оставшимся там воякам, которые не имеют никакого прикрытия с воздуха, снабжения. Они обречены попасть в плен или погибнуть.- Украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара. Какой из перечисленных городов падет раньше?- Скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба.- Позиции в Угледаре, на окраинах которого идут бои, все еще занимает 72-я бригада ВСУ. Насколько она еще боеспособна?- Мы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, даже ослабленным. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались.При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске. Но после того, как мы зацепились за часть высотной застройки, удержать Угледар нереально.- Что происходит на севере Харьковской области? Идет оборона взятых нами ранее плацдармов?- Да, это оборона взятых нами ранее плацдармов. С мая мы не продвинулись вперед, а слегка отступили. В частности, в Волчанске мы потеряли контроль над агрегатным заводом на северном берегу реки Волчья. И от Липцев отошли к Глубокому, за которые идут боевые действия все лето.На сегодняшний день это территория, которая важна для противника с политической точки зрения. Уже были заявления Зеленского о том, что русских отодвинули в Белгородскую область. Поэтому Волчанск удерживает значительно количество войск противника.- Как вы оцениваете изменения в ядерной доктрине Российской Федерации?- Единственное существенное изменение в этой доктрине — это ядерный зонтик, который раскрылся и над Белоруссией. Все остальные заявления в доктрине носят декларативный характер в публичной части.Например, речь идет о массированном налете ракет или беспилотников как о поводе для применения ядерного оружия. А что считать массированным налетом? Мы неоднократно отражали налет 150 БПЛА ночью на территории Московской, Воронежской, Брянской, Курской областей. Это массированный налет? Понятно, что здесь возможна самая широкая трактовка.Мы уже два с половиной года ведем войну с неядерным государством и изменение ядерной доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто ядерное оружие применять не будет вне зависимости от того, что происходит на фронте.Изменения в доктрине — это предупреждение относительно того, что будет, когда киевский режим будет уничтожен. Это имеет отношение к Прибалтике, Польше, Молдавии. Приднестровье не выживет без нашей прямой помощи. И это будет следующая точка напряжения. Молдавия без пяти минут часть Румынии. Именно с расчетом на будущее обострение обстановки в нашем приграничье, на новых границах, вылить ушат холодной воды на английских и американских стратегов, чтобы там не было иллюзий.В том случае, если Молдавия, Польша или Эстония, министр обороны которой делает весьма громкие заявления о том, что они переходят к наступательным действиям для защиты своей территории, которую под микроскопом не разглядишь.Изменения в доктрине рассчитаны на них, а также на новых членов НАТО, Швецию и Финляндию. То есть на территории, которые по факту являются государствами, а не на бумажное государственное образование с нелегитимной властью С ним мы разберемся без ядерного оружия.- Некоторые комментаторы предрекают очередную волну мобилизации в России. Какова ваша точка зрения на этот вопрос?- Масса этих экспертов рассказывала о грядущей мобилизации начиная с января 2023 года. Они же рассказывали, что набранные осенью 2022 года уже закончились, поэтому мобилизация неизбежна. Они повторяют то же, что говорят в Киеве и США.Я не вижу в этом необходимости. Помимо мобилизации, у нас нет военного положения в стране. Подавляющая часть населения страны никоим образом не участвует в СВО. Значительно менее болезненно перевести всю страну на военные рельсы. Это в большей степени усилит наши позиции на фронте, чем мобилизация с набором в несколько сотен тысяч человек.О перспективах СВО на Украине Геннадий Подлесный: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу

https://ukraina.ru/20240927/1057729935.html

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Денис Рудометов

интервью, селидово, угледар, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, азовсталь, минобороны