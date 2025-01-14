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TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску

TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску - 14.01.2025 Украина.ру

TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску

Распространённые прессой США слухи о якобы возможной передачей американского подразделения социальной сети TikTok под контроль американского миллиардера Илона Маска не отражают действительность. Об этом заявили в китайской компании.

2025-01-14T14:32

2025-01-14T14:32

2025-01-14T14:32

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Ранее администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена предписала китайской компании ByteDance прекратить деятельность соцсети TikTok в Соединённых Штатах.Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность после инаугурации 20 января. Он положительно относится к TikTok и другим соцсетям, неподконтрольным Демпартии США. Известный инноватор и предприниматель Илон Маск не заявлял о намерении приобрести активы ByteDance.Верховный суд США рассматривал жалобу на действия администрации Байдена в отношении TikTok. В конце декабря Трамп попросил судей приостановить действие репрессивных мер в отношении соцсети.Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на13.30 14 января

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп, tiktok, верховный суд, социальные сети, соцсети, свобода слова, гражданские свободы