TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску - 14.01.2025 Украина.ру
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TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску
TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску - 14.01.2025 Украина.ру
TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску
Распространённые прессой США слухи о якобы возможной передачей американского подразделения социальной сети TikTok под контроль американского миллиардера Илона Маска не отражают действительность. Об этом заявили в китайской компании.
2025-01-14T14:32
2025-01-14T14:32
новости
сша
илон маск
джо байден
дональд трамп
tiktok
верховный суд
социальные сети
соцсети
свобода слова
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Ранее администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена предписала китайской компании ByteDance прекратить деятельность соцсети TikTok в Соединённых Штатах.Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность после инаугурации 20 января. Он положительно относится к TikTok и другим соцсетям, неподконтрольным Демпартии США. Известный инноватор и предприниматель Илон Маск не заявлял о намерении приобрести активы ByteDance.Верховный суд США рассматривал жалобу на действия администрации Байдена в отношении TikTok. В конце декабря Трамп попросил судей приостановить действие репрессивных мер в отношении соцсети.Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на13.30 14 января
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп, tiktok, верховный суд, социальные сети, соцсети, свобода слова, гражданские свободы
Новости, США, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, TikTok, Верховный Суд, Социальные сети, соцсети, свобода слова, гражданские свободы

TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску

14:32 14.01.2025
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
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Распространённые прессой США слухи о якобы возможной передачей американского подразделения социальной сети TikTok под контроль американского миллиардера Илона Маска не отражают действительность. Об этом заявили в китайской компании.
Ранее администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена предписала китайской компании ByteDance прекратить деятельность соцсети TikTok в Соединённых Штатах.
Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность после инаугурации 20 января. Он положительно относится к TikTok и другим соцсетям, неподконтрольным Демпартии США. Известный инноватор и предприниматель Илон Маск не заявлял о намерении приобрести активы ByteDance.
Верховный суд США рассматривал жалобу на действия администрации Байдена в отношении TikTok. В конце декабря Трамп попросил судей приостановить действие репрессивных мер в отношении соцсети.
Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на13.30 14 января
 
НовостиСШАИлон МаскДжо БайденДональд ТрампTikTokВерховный СудСоциальные сетисоцсетисвобода словагражданские свободы
 
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