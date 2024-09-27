Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине
17:30 27.09.2024 (обновлено: 17:51 27.09.2024)
Встреча Зеленского с Трампом
В случае избрания на пост президента Дональд Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в пятницу во время встречи с Владимиром Зеленским
Как сообщает "Звезда", встреча двух лидеров длилась не более 15 минут. Трамп успел выразить надежду, что в случае победы на выборах еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон украинского конфликта, а также заявил, что "у него хорошие отношения с Владимиром Путиным".
"Надеюсь, у нас с вами отношения лучше", - сказал в ответ на это Зеленский.
Накануне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. После этого Киеву выделили 66-ой пакет военной помощи.
Подробнее по теме - в статье Анны Черкасовой "Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)" на сайте Украина.ру.