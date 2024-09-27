https://ukraina.ru/20240927/1057738332.html

Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине

Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине - 27.09.2024 Украина.ру

Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине

В случае избрания на пост президента Дональд Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в пятницу во время встречи с Владимиром Зеленским

2024-09-27T17:30

2024-09-27T17:30

2024-09-27T17:51

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Как сообщает "Звезда", встреча двух лидеров длилась не более 15 минут. Трамп успел выразить надежду, что в случае победы на выборах еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон украинского конфликта, а также заявил, что "у него хорошие отношения с Владимиром Путиным". Накануне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. После этого Киеву выделили 66-ой пакет военной помощи. Подробнее по теме - в статье Анны Черкасовой "Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240831/1057149898.html

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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сво, спецоперация