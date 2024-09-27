Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине - 27.09.2024 Украина.ру
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Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине
Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине - 27.09.2024 Украина.ру
Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине
В случае избрания на пост президента Дональд Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в пятницу во время встречи с Владимиром Зеленским
2024-09-27T17:30
2024-09-27T17:51
новости
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сво
спецоперация
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Как сообщает "Звезда", встреча двух лидеров длилась не более 15 минут. Трамп успел выразить надежду, что в случае победы на выборах еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон украинского конфликта, а также заявил, что "у него хорошие отношения с Владимиром Путиным". Накануне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. После этого Киеву выделили 66-ой пакет военной помощи. Подробнее по теме - в статье Анны Черкасовой "Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240831/1057149898.html
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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация

Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине

17:30 27.09.2024 (обновлено: 17:51 27.09.2024)
 
Встреча Зеленского с Трампом
Встреча Зеленского с Трампом
Читать в
В случае избрания на пост президента Дональд Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в пятницу во время встречи с Владимиром Зеленским
Как сообщает "Звезда", встреча двух лидеров длилась не более 15 минут. Трамп успел выразить надежду, что в случае победы на выборах еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон украинского конфликта, а также заявил, что "у него хорошие отношения с Владимиром Путиным".
"Надеюсь, у нас с вами отношения лучше", - сказал в ответ на это Зеленский.
Накануне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. После этого Киеву выделили 66-ой пакет военной помощи.
Подробнее по теме - в статье Анны Черкасовой "Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)" на сайте Украина.ру.
Си и Путин
31 августа, 08:19
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