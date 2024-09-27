https://ukraina.ru/20240927/1057733003.html

Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)

Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск) - 27.09.2024 Украина.ру

Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)

Почему встреча Трампа с Зеленским назначена на 9:45? Что обсудят экс-глава США и нелегитимный лидер киевского режима? На какого американского президента равняется Зеленский?

2024-09-27T16:17

2024-09-27T16:17

2024-09-27T16:20

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На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер.Кандидат в президенты США Дональд Трамп, согласно его заявлению, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским 27 сентября, сообщило AFP. Встреча состоится сегодня в 9:45 по нью-йоркскому времени (16:45 по Москве).— Грег, на днях Трамп не хотел встречаться с Зеленским, согласно заявлением его штаба. Почему кандидат в президенты США изменил мнение?— Во-первых, Трамп — гений пиара. Все газеты США и Европы сейчас пишут о его встрече с Зеленским. То есть Трамп и его штаб устроили себе мощнейший, фантастический мировой пиар. Я думаю, что и Зеленский подыграет ему, потому что на него работает 40 пиар-агентств.Я думаю, равным по пиару Трампу, есть только один человек — Илон Маск. Ну, а Зеленский тоже, конечно, пиарится со страшной физической силой. Думаю, он готовится к выборам президента Украины в 2025 году. Тем более сейчас мощно идут информационные потоки о том, что следующий год будет последним годом конфликта России и Украины.Во-вторых, решение Трампа встретиться с Зеленским говорит о том, что 23 октября дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа все-таки состоятся. Потому что, если бы Трамп не собирался на них, он бы не стал встречаться с Зеленским. То есть это 100% подготовка к дебатам и месседж обществу — готовьтесь.— Как вы думаете, что будут обсуждать Трамп и Зеленский?— Я думаю, что каких-то серьезных тем они обсуждать не будут.Ведь почему Трамп обиделся на Зеленского? Последний в интервью New York Magazine заявил, что Трамп ничего не понимает в украинском кризисе. Потому что, по словам Зеленского, чем глубже заглядываешь в этот конфликт между Россией и Украиной, тем меньше понимаешь ситуацию.Трамп не на шутку разобиделся на эту фразу Зеленского, потому что считает себя вездесущим. Он понимает всё. Он готов прекратить все мировые конфликты и войны.— Кроме этого, в поездке с Зеленским в штат Пенсильвания были только демократы, что Трампа тоже задело…— То, что Зеленский поехал на экскурсию с господином Джошем Шапиро, губернатором штата Пенсильвания, на местный оборонный завод — на это Трамп особо не реагировал.На это реагировал его избирательный комитет: дескать, Зеленский на стороне демократов в президентской гонке, пиарит их. Хотя для меня странно, почему республиканцы так высоко оценивают визит Зеленского в США.С другой стороны, учитывая десятки миллиардов, которые вложены в Украину, вне всякого сомнения, уровень визита представителя Украины в Америку очень высокий.— В отдельных СМИ звучит месседж, что визит Зеленского в США провалился. Меня терзают сомнения, особенно после известий о встрече с Трампом. А вы что думаете?— Давайте не будем недооценивать Зеленского. Он отработал абсолютно все запланированные задачи.Трамп даже пошутил, когда опубликовал письмо Зеленского в соцсетях и сказал, что с ним встречаться не будет. А на пресс-конференции экс-президент заявил, что это была шутка.Вообще, мне кажется Зеленский равняется и хочет походить на экс-президента США Рейгана, который тоже был актером. Это такая модель для Зеленского, которая его сильно вдохновляет.— Тем не менее, согласно законодательству Украины, срок президентских полномочий Зеленского истёк. Почему тогда в США, демократической стране, соблюдающей юридические нормы, как она сама себя позиционирует, рассматривают "планы на мир" от нелегитимного чиновника?— Видимо, руководство считает, что страна находится в тяжелой военной ситуации и организовать голосование на Украине технически невозможно. Поэтому, предполагаю, Запад единогласно закрывает глаза на его нелегитимность и соглашается с позицией Зеленского о том, что "давайте пока я порулю".Думаю, что в 2025 году выборы состоятся, и Зеленский планирует в них участвовать.В завершение хочу отметить очень интересный момент. Время встречи назначено на 9.45. Это продуманное время. По сути если Трампу что-то не понравится, он может закончить встречу спустя 15 минут.Подробнее о том, какие надежды возлагал на визит в США Владимир Зеленский и почему пока всё складывается для него не лучшим образом, - в материале Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады".

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, грег вайнер, украина.ру, рада, россия