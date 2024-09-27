https://ukraina.ru/20240927/1057722079.html

Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября

Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября - 27.09.2024 Украина.ру

Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября

Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и готовится к встрече с Дональдом Трампом

2024-09-27T09:20

2024-09-27T09:20

2024-09-27T10:16

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джо байден

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республиканская партия

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О встрече Зеленского с Байденом стало известно вечером 26 сентября. На встрече украинский политик представил американскому президенту свой "план победы"."Во время встречи с президентом Байденом представил ему план победы. Обсудили детали для усиления плана, скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации касательно следующих шагов. Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли плечом к плечу с первых моментов российского вторжения. Ваша решительность неимоверно важна для нашей победы", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале.В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по итогам встречи Зеленского и Байдена заявил, что Украина должна самостоятельно решить, уступать ли территории для завершения конфликта, США обещают не оказывать давления в этом вопросе."Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ", — заявил он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи Байдена и Зеленского.Также Зеленский встретился с вице-президентом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис."Поделился деталями плана победы с вице-президенткой Камалой Харрис. Для нас это очень важно — быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединёнными Штатами", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале, снова выразив благодарность США за поддержку.Позднее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что утром в пятницу встретится с Зеленским. Встреча пройдёт в башне Трампа Trump Tower. Политик опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Зеленского, в котором тот попросил о встрече, назвав адресата "Дорогой Дональд"."Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%", - писал Зеленский.В письме он также утверждал, что его личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине. Также Зеленский в письме подтвердил сообщения из СМИ о том, что его команда уже запрашивала встречи с экс-президентом США. Заканчивалось обращение словами "С уважением, Владимир".Ранее журнал Time сообщал, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре."Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 09:45 (16:45 по московскому времени – Прим. ред.) в Trump Tower", - заявил Трамп на пресс-конференции.Услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.При этом украинские СМИ уверяют: Зеленский на выборах президента США будет поддерживать соперницу Трампа — Харрис."Наш источник сообщает, что Зеленский окончательно выбрал сторону на выборах США - это Харрис, так как она, возможно, продолжит войну и финансирование Украины. Мы об этом инсайдили. При этом Зе публично "топит" против Трампа. Кстати он обещал Байдену кулуарную поддержку ещё в 2023 году взамен на новый военный кредит. Это уже принесло свои негативные последствия. Украина потеряла окончательно поддержку большой части Hеспубликанской партии. Киев начали обвинять в том, что наши функционеры вмешиваются в выборы США", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации авторов канала, состоявшийся ранее телефонный разговор Трампа и Зеленского был формальностью, а сам Трамп "продолжает считать Зеленского "собачкой демократов""."Если Харрис проиграет, то Зеленскому не просто политический конец, а скорее и исторический. Уголовные дела за расхищение военной помощи и т. д., посыпятся отовсюду и по всем кейсам", - указывалось в публикации канала.Впрочем, есть и другая точка зрения. Так, другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - отметил, что грядущая встреча Трампа — это не только победа американского политика, но и спасение команды Зеленского от провала на внутриполитической арене."Не хотите Мар-а-Лаго, получите Tramp Tower <...> Трамп очень эффективно отработал кейс приезда Зеленского, показав, на чьей стороне сила. Именно украинская сторона является просителем встречи и до последнего ждала ответ Трампа. Зе пришлось продлить визит ради этой встречи на 1 день. Встреча состоится в Башне Трампа, что намного жестче, чем в его поместье, куда Зеленский отказался ехать в начале визита (т. е. по итогу получилось намного хуже). Письмо учтиво подписал заместитель посла, а не сама Маркарова, которая находится под ударом респов. В письме Зе пишет, что хочет достичь мира (расплывчато, но - пас Трампу), а Трамп моментально подчеркивает, что происходящее в Украине ужасно, все эти разрушения и т. д. (роль жёсткого, но приверженца мира)", - отмечали авторы канала.Они указали, что "весь негатив от факта начала разбирательства в конгрессе об агитации Зеленского за демов трамписты уже получили, теперь можно и согласиться на своих условиях"."Итак, невероятными усилиями лоббистов и дипломатическим прогибом Зеленскому удалось спастись от тотального провала. Это очень расстроит порохоботов, которые уже обозначили отсутствие встречи с Трампом как главный индикатор провала, а там, глядишь, и о чем-то майданном можно было задуматься…" - подытожили авторы канала.Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 27 сентября призвал американских политиков "опомниться" на фоне визита Зеленского в США."Призываем американских политиков опомниться. Понять, что Российская Федерация никогда не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить", — заявил дипломат журналистам.По его словам, США пытаются "извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира и не пыталась его добиться".О тех, кто внёс вклад в уничтожение Украины — в статье Михаила Рожнецкого "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева".

https://ukraina.ru/20240926/1057713841.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, республиканская партия