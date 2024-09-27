Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября - 27.09.2024 Украина.ру
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Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября
Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября - 27.09.2024 Украина.ру
Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября
Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и готовится к встрече с Дональдом Трампом
2024-09-27T09:20
2024-09-27T10:16
хроники
эксклюзив
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
демократическая партия
республиканская партия
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О встрече Зеленского с Байденом стало известно вечером 26 сентября. На встрече украинский политик представил американскому президенту свой "план победы"."Во время встречи с президентом Байденом представил ему план победы. Обсудили детали для усиления плана, скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации касательно следующих шагов. Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли плечом к плечу с первых моментов российского вторжения. Ваша решительность неимоверно важна для нашей победы", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале.В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по итогам встречи Зеленского и Байдена заявил, что Украина должна самостоятельно решить, уступать ли территории для завершения конфликта, США обещают не оказывать давления в этом вопросе."Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ", — заявил он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи Байдена и Зеленского.Также Зеленский встретился с вице-президентом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис."Поделился деталями плана победы с вице-президенткой Камалой Харрис. Для нас это очень важно — быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединёнными Штатами", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале, снова выразив благодарность США за поддержку.Позднее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что утром в пятницу встретится с Зеленским. Встреча пройдёт в башне Трампа Trump Tower. Политик опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Зеленского, в котором тот попросил о встрече, назвав адресата "Дорогой Дональд"."Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%", - писал Зеленский.В письме он также утверждал, что его личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине. Также Зеленский в письме подтвердил сообщения из СМИ о том, что его команда уже запрашивала встречи с экс-президентом США. Заканчивалось обращение словами "С уважением, Владимир".Ранее журнал Time сообщал, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре."Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 09:45 (16:45 по московскому времени – Прим. ред.) в Trump Tower", - заявил Трамп на пресс-конференции.Услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.При этом украинские СМИ уверяют: Зеленский на выборах президента США будет поддерживать соперницу Трампа — Харрис."Наш источник сообщает, что Зеленский окончательно выбрал сторону на выборах США - это Харрис, так как она, возможно, продолжит войну и финансирование Украины. Мы об этом инсайдили. При этом Зе публично "топит" против Трампа. Кстати он обещал Байдену кулуарную поддержку ещё в 2023 году взамен на новый военный кредит. Это уже принесло свои негативные последствия. Украина потеряла окончательно поддержку большой части Hеспубликанской партии. Киев начали обвинять в том, что наши функционеры вмешиваются в выборы США", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации авторов канала, состоявшийся ранее телефонный разговор Трампа и Зеленского был формальностью, а сам Трамп "продолжает считать Зеленского "собачкой демократов""."Если Харрис проиграет, то Зеленскому не просто политический конец, а скорее и исторический. Уголовные дела за расхищение военной помощи и т. д., посыпятся отовсюду и по всем кейсам", - указывалось в публикации канала.Впрочем, есть и другая точка зрения. Так, другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - отметил, что грядущая встреча Трампа — это не только победа американского политика, но и спасение команды Зеленского от провала на внутриполитической арене."Не хотите Мар-а-Лаго, получите Tramp Tower &lt;...&gt; Трамп очень эффективно отработал кейс приезда Зеленского, показав, на чьей стороне сила. Именно украинская сторона является просителем встречи и до последнего ждала ответ Трампа. Зе пришлось продлить визит ради этой встречи на 1 день. Встреча состоится в Башне Трампа, что намного жестче, чем в его поместье, куда Зеленский отказался ехать в начале визита (т. е. по итогу получилось намного хуже). Письмо учтиво подписал заместитель посла, а не сама Маркарова, которая находится под ударом респов. В письме Зе пишет, что хочет достичь мира (расплывчато, но - пас Трампу), а Трамп моментально подчеркивает, что происходящее в Украине ужасно, все эти разрушения и т. д. (роль жёсткого, но приверженца мира)", - отмечали авторы канала.Они указали, что "весь негатив от факта начала разбирательства в конгрессе об агитации Зеленского за демов трамписты уже получили, теперь можно и согласиться на своих условиях"."Итак, невероятными усилиями лоббистов и дипломатическим прогибом Зеленскому удалось спастись от тотального провала. Это очень расстроит порохоботов, которые уже обозначили отсутствие встречи с Трампом как главный индикатор провала, а там, глядишь, и о чем-то майданном можно было задуматься…" - подытожили авторы канала.Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 27 сентября призвал американских политиков "опомниться" на фоне визита Зеленского в США."Призываем американских политиков опомниться. Понять, что Российская Федерация никогда не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить", — заявил дипломат журналистам.По его словам, США пытаются "извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира и не пыталась его добиться".О тех, кто внёс вклад в уничтожение Украины — в статье Михаила Рожнецкого "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева".
https://ukraina.ru/20240926/1057713841.html
https://ukraina.ru/20240926/1057700933.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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хроники, эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, республиканская партия
Хроники, Эксклюзив, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Демократическая партия, Республиканская партия

Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентября

09:20 27.09.2024 (обновлено: 10:16 27.09.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВстреча Зеленского с Байденом
Встреча Зеленского с Байденом - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и готовится к встрече с Дональдом Трампом
О встрече Зеленского с Байденом стало известно вечером 26 сентября. На встрече украинский политик представил американскому президенту свой "план победы".
"Во время встречи с президентом Байденом представил ему план победы. Обсудили детали для усиления плана, скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации касательно следующих шагов. Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли плечом к плечу с первых моментов российского вторжения. Ваша решительность неимоверно важна для нашей победы", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по итогам встречи Зеленского и Байдена заявил, что Украина должна самостоятельно решить, уступать ли территории для завершения конфликта, США обещают не оказывать давления в этом вопросе.
"Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ", — заявил он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи Байдена и Зеленского.
Также Зеленский встретился с вице-президентом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис.
"Поделился деталями плана победы с вице-президенткой Камалой Харрис. Для нас это очень важно — быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединёнными Штатами", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале, снова выразив благодарность США за поддержку.
Позднее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что утром в пятницу встретится с Зеленским. Встреча пройдёт в башне Трампа Trump Tower. Политик опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Зеленского, в котором тот попросил о встрече, назвав адресата "Дорогой Дональд".
"Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%", - писал Зеленский.
В письме он также утверждал, что его личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине. Также Зеленский в письме подтвердил сообщения из СМИ о том, что его команда уже запрашивала встречи с экс-президентом США. Заканчивалось обращение словами "С уважением, Владимир".
Вчера, 18:20
Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на УкраинеРяд СМИ сообщил об уничтожении нескольких самолётов F-16 в результате удара ВС РФ по военной инфраструктуре Украины. США выделили Украине новые бомбы: дорогие, но без превосходства в воздухе такие же, как направленные ВСУ ранее
Ранее журнал Time сообщал, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре.
"Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 09:45 (16:45 по московскому времени – Прим. ред.) в Trump Tower", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.
При этом украинские СМИ уверяют: Зеленский на выборах президента США будет поддерживать соперницу Трампа — Харрис.
"Наш источник сообщает, что Зеленский окончательно выбрал сторону на выборах США - это Харрис, так как она, возможно, продолжит войну и финансирование Украины. Мы об этом инсайдили. При этом Зе публично "топит" против Трампа. Кстати он обещал Байдену кулуарную поддержку ещё в 2023 году взамен на новый военный кредит. Это уже принесло свои негативные последствия. Украина потеряла окончательно поддержку большой части Hеспубликанской партии. Киев начали обвинять в том, что наши функционеры вмешиваются в выборы США", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
По информации авторов канала, состоявшийся ранее телефонный разговор Трампа и Зеленского был формальностью, а сам Трамп "продолжает считать Зеленского "собачкой демократов"".
"Если Харрис проиграет, то Зеленскому не просто политический конец, а скорее и исторический. Уголовные дела за расхищение военной помощи и т. д., посыпятся отовсюду и по всем кейсам", - указывалось в публикации канала.
Впрочем, есть и другая точка зрения. Так, другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - отметил, что грядущая встреча Трампа — это не только победа американского политика, но и спасение команды Зеленского от провала на внутриполитической арене.
"Не хотите Мар-а-Лаго, получите Tramp Tower <...> Трамп очень эффективно отработал кейс приезда Зеленского, показав, на чьей стороне сила. Именно украинская сторона является просителем встречи и до последнего ждала ответ Трампа. Зе пришлось продлить визит ради этой встречи на 1 день. Встреча состоится в Башне Трампа, что намного жестче, чем в его поместье, куда Зеленский отказался ехать в начале визита (т. е. по итогу получилось намного хуже). Письмо учтиво подписал заместитель посла, а не сама Маркарова, которая находится под ударом респов. В письме Зе пишет, что хочет достичь мира (расплывчато, но - пас Трампу), а Трамп моментально подчеркивает, что происходящее в Украине ужасно, все эти разрушения и т. д. (роль жёсткого, но приверженца мира)", - отмечали авторы канала.
Угледар - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Вчера, 13:00
Угледар не нужен, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 26 сентябряЗападные аналитики заявили о небольшом значении Угледара для Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Они указали, что "весь негатив от факта начала разбирательства в конгрессе об агитации Зеленского за демов трамписты уже получили, теперь можно и согласиться на своих условиях".

"Итак, невероятными усилиями лоббистов и дипломатическим прогибом Зеленскому удалось спастись от тотального провала. Это очень расстроит порохоботов, которые уже обозначили отсутствие встречи с Трампом как главный индикатор провала, а там, глядишь, и о чем-то майданном можно было задуматься…" - подытожили авторы канала.
Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 27 сентября призвал американских политиков "опомниться" на фоне визита Зеленского в США.
"Призываем американских политиков опомниться. Понять, что Российская Федерация никогда не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить", — заявил дипломат журналистам.
По его словам, США пытаются "извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира и не пыталась его добиться".
О тех, кто внёс вклад в уничтожение Украины — в статье Михаила Рожнецкого "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева".
 
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