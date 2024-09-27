Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева - 27.09.2024 Украина.ру
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Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева
Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева - 27.09.2024 Украина.ру
Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева
Нынешний, 2024 год - юбилейный для Украины. Десять лет назад в этой стране в результате очередной цветной революции произошел госпереворот. В результате страна окончательно потеряла независимость, о чем говорят даже украинские эксперты и политики. Украина подходит к определенному рубежу, фактически находясь на грани полного уничтожения
2024-09-27T04:34
2024-09-27T04:34
украина
сша
ссср
ринат ахметов
сергей левочкин
фирташ
росукрэнерго
министерство финансов
burisma holdings
эксклюзив
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Оглядываясь сейчас, из реалий 2024 года, не только обывателю, но и человеку обладающему опытом и знаниями в части анализа политико-экономических процессов, порой трудно понять, как некогда цветущая, хлебосольная, братская Украинская ССР пришла к тому состоянию в котором она пребывает сейчас. В чем причина такого перерождения и саморазрушения? Где истоки нынешней трагедии?И тем не менее, стоит признать, этот путь был во многом предопределен еще в 1991 году, когда случилась крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, крушение СССР. Больше того, во многом он был и остается типичным для множества стран постсоветского пространства.При этом, как верно подмечено в знаменитой фразе приписываемой Сталину, а на деле принадлежавшей Лазарю Кагановичу, "у каждой проблемы есть имя, фамилия и должность". И путь украинского предательства и самоуничтожения, это антология, перечень фамилий и жизнеописаний тех, кто приложил руку к тому, чтобы шаг за шагом Украина пришла к нынешней катастрофе. При этом, сколь бы велика не была роль сомнительных личностей в этой печальной истории, мотивы их всегда были глубоко шкурными и мелкотравчатыми, и они лишь были и остаются удобными инструментами в руках куда более могущественных тенденций и обстоятельств. Впрочем, чаще всего, так же обладающих и именами и фамилиями.И поэтому, прежде чем оценивать и изучать этапы упомянутого выше болезненного черного русофобского перерождения стоит попытаться постулировать некое утверждение – еще одним итогом этой трансформации стал факт отсутствия к 2024 году, по сути, у не состоявшегося государств Украина, собственных суверенных политических и экономических элит.Едва родившись в бурные 90-е, и окрепнув в нулевые, они с той или иной степенью осознанности оказались поглощены элитами евро-атлантическими, Глобальным Западом. И на сегодняшний день это лишь жалкие марионетки, на очень коротком поводке транснациональных компаний (ТНК).В пользу этого утверждения говорят не только факты из череды событий последних лет, доступные в новостных лентах и обсуждаемые всеми и вся. Но и структурный анализ крупнейших финансово-промышленных групп страны, их связей и деятельности.Традиционно, к началу двадцатых годов на Украине выделялись четыре таких крупнейших группы олицетворяющих собою львиную долю украинской экономики, и имеющих активы и интересы в основных секторах промышленности Незалежной – горно-металлургический комплекс, нефте-газовая отрасль и энергетика. Это "донецкая группа" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, "EastOne" Виктора Пинчука, а по сути, семейный клан Леонида Кучмы, второго президента Украины, и "Group DF" (до того "РосУкрЭнерго") Дмитрия Фирташа, и аффилированных с ним Сергея Левочкина, и Юрия Бойко.По факту, еще до начала СВО, все эти крупнейшие политико-экономические кланы утратили свою независимость, и в той или иной форме были включены в крупнейшие наднациональные западные конгломераты.Виктор Пинчук и возглавляемая им "семья Кучмы" на сегодняшний день находятся внутри правящей на Украине американской левоцентристской группы интересов, связанной с Клинтонами, Прицкерами, Джорджем/Алексом Соросом и их младшим партнером на Украине Томашем Фиалой (Dragon Capital), оружейным лобби и The BlackRock Foundation. При участии и посредничестве Пинчука компания BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA), финансируемая банком JP Morgan, стала основным залогодержателем Украины, при посредничестве Фонда развития Украины (UDF), созданного Владимиром Зеленским, и на основании договора с Министерством финансов Украины.Группа "Приват", возглавляемая Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, интегрирована в систему власти ортодоксального еврейского хасидского движения Хабад-Любавич и системно связана с республиканцами, и Лаудерами. Именно "Приват" стоял за запуском коррупционного скандала вокруг Burisma Holdings, ответственного за дискредитацию Байденов и Атлантического совета. Будучи ярыми противниками Сороса, днепропетровский клан столкнулся с многочисленными судебными исками, криминальным преследованием со стороны администрации Байдена. На данный момент, большая часть их активов на Украине арестована или национализирована (и является вожделенным призом для структур связанных с Соросом), Игорь Коломойский уже больше года находится в заключении в следственном изолятор СБУ, а Геннадий Боголюбов, опасаясь ареста, нелегально покинул страну.Связи Дмитрия Фирташа и его ключевого партнера Сергея Левочкина распространяются крайне широко по обе стороны Атлантики. Это и неформальные элитные групп британской аристократии, тесно связанные с Виндзорами. Это и финансовый истеблишмент Сити, и тесно связанные с ними британские спецслужбы MI5 и MI6, которые, в свою очередь, очень близки к Консервативной партии.Ключевым посредником и партнером Фирташа на Туманном Альбионе является семейство Асквит, графы Оксфорд, пэры Соединенного Королевства.В то же время Сергей Левочкин, один из творцов "Евромайдана" 2014 года, помощник президента Кучмы и глава администрации президента Януковича, еще в начале нулевых, по слухам, был завербован DIA - Разведывательным управлением Министерства обороны США. Больше того, между Левочкиным и Бойко с одной стороны, и Фирташем с другой, уже давно много разногласий. Вероятно, именно Левочкин сыграл важную роль в начавшихся еще в 2014 году расследованиях и уголовном преследовании Фирташа со стороны США, в связи с которым украинский олигарх был арестован в Австрии и по сей день находится в Вене под домашним арестом, ожидая экстрадиции в Штаты. В следствие этих обстоятельств Фирташ фактически утратил контроль над совместным с Левочкиным/Бойко газовым бизнесом, а его активы на Украине или арестованы или национализированы, чего не скажешь об активах его "партнеров". К слову сказать Левочкин не только не попал под украинские санкции, и не стал фигурантом уголовных дел, но и по сей день сохраняет влияние в украинской политике и является одним из ближайших политических партнеров и советников главы офиса Зеленского Андрея Ермака.Наконец, позиция самого богатого человека Украины Рината Ахметов в западных элитных кругах достаточно противоречивая. С середины нулевых (после 2004 года) у бизнесов Ахметова существовала сбалансированная система взаимоотношений и коммуникаций с американским и европейским истеблишментом. Достаточно давно активы Ахметова управляются из Нидерландов, традиционной зоны влияния Валленбергов (находятся среди основных акционеров BlackRock) и Goldman Sachs. В то же время ING Bank, давний партнер и кредитор Ахметова, является частью банковского картеля Inter Alpha Group, основанного Джейкобом Ротшильдом, членом британского отделения известной семьи. Но, с началом войны и потерей большей части активов (Ахметов не продемонстрировал желания узаконить свое активы и деятельность ни в 2015 в ЛДНР, ни после 2022 года в Российской Федерации), ситуация претерпела серьезные изменения. По имеющейся информации, в 2022 году собственник System Capital Management сделал резкий разворот в сторону поддержки левого крыла Демпартии США и "ястребов" из команды Байдена .Существовавшая ранее тесная связь с финансовыми семьями Сити, а также шотландской и голландской элитами ослабела, и по состоянию на 2024 год ставка Ахметова и его лоббистских и бизнес-структур была сделана на публичное сближение с теми американскими транснациональными демократами, которые проявляли агрессивный интерес к его активам, ДТЭК и Метинвесту. Более того, они предпринимали публичные и непубличные ходы в коридорах киевской власти для национализации активов самой большой финансово-промышленной группы Украины. По слухам, готовность присягнуть новым хозяевам, и активные контакты внутри политических институтов влияния BlackRock привел к консенсусу, поскольку все попытки национализировать активы Ахметова на сегодняшний день приостановлены.Как видим, бизнесы, финансы, политические и медийные надстройки ключевых политико-экономических кланов Украины, сформировавшихся еще на рубеже двухтысячных, густо оплетены "щупальцами" транснационалов всех мастей, "старыми" и "новыми" деньгами, кредитными и личными обязательствами. Как говорил Паниковский, их всех "купили, продали, снова купили, и снова продали, но уже дороже". Ровно так же, но масштабом по меньше, и за цену поскромней скуплены Западом на корню и остальные украинские элитарии. И в бизнесе, и в политике, и в криминальном мире. Но, об этом в следующих частях этой своеобразной антологии "Убийства Украины".Подробнее о том, как и почему на самом деле умирает металлургия Украины - одна из самых некогда прибыльных отраслей страны - в статье Ивана Лизана "От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию"Об авторе: Михаил Рожнецкий - один из активных участников политических и политологических событий, происходивших на Украине в последние два десятилетия, хорошо знающий внутреннюю политическую кухню Украины.
https://ukraina.ru/20240918/1057496511.html
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украина, сша, ссср, ринат ахметов, сергей левочкин, фирташ, росукрэнерго, министерство финансов, burisma holdings, эксклюзив
Украина, США, СССР, Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Фирташ, РосУкрЭнерго, Министерство финансов, Burisma Holdings, Эксклюзив

Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева

04:34 27.09.2024
 
Коллаж Фирташ, Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский олигархи Украина
Коллаж Фирташ, Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский олигархи Украина
Читать в
Михаил Рожнецкий
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Нынешний, 2024 год - юбилейный для Украины. Десять лет назад в этой стране в результате очередной цветной революции произошел госпереворот. В результате страна окончательно потеряла независимость, о чем говорят даже украинские эксперты и политики. Украина подходит к определенному рубежу, фактически находясь на грани полного уничтожения
Оглядываясь сейчас, из реалий 2024 года, не только обывателю, но и человеку обладающему опытом и знаниями в части анализа политико-экономических процессов, порой трудно понять, как некогда цветущая, хлебосольная, братская Украинская ССР пришла к тому состоянию в котором она пребывает сейчас. В чем причина такого перерождения и саморазрушения? Где истоки нынешней трагедии?
И тем не менее, стоит признать, этот путь был во многом предопределен еще в 1991 году, когда случилась крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, крушение СССР. Больше того, во многом он был и остается типичным для множества стран постсоветского пространства.
При этом, как верно подмечено в знаменитой фразе приписываемой Сталину, а на деле принадлежавшей Лазарю Кагановичу, "у каждой проблемы есть имя, фамилия и должность". И путь украинского предательства и самоуничтожения, это антология, перечень фамилий и жизнеописаний тех, кто приложил руку к тому, чтобы шаг за шагом Украина пришла к нынешней катастрофе.
При этом, сколь бы велика не была роль сомнительных личностей в этой печальной истории, мотивы их всегда были глубоко шкурными и мелкотравчатыми, и они лишь были и остаются удобными инструментами в руках куда более могущественных тенденций и обстоятельств. Впрочем, чаще всего, так же обладающих и именами и фамилиями.
И поэтому, прежде чем оценивать и изучать этапы упомянутого выше болезненного черного русофобского перерождения стоит попытаться постулировать некое утверждение – еще одним итогом этой трансформации стал факт отсутствия к 2024 году, по сути, у не состоявшегося государств Украина, собственных суверенных политических и экономических элит.
Едва родившись в бурные 90-е, и окрепнув в нулевые, они с той или иной степенью осознанности оказались поглощены элитами евро-атлантическими, Глобальным Западом. И на сегодняшний день это лишь жалкие марионетки, на очень коротком поводке транснациональных компаний (ТНК).
В пользу этого утверждения говорят не только факты из череды событий последних лет, доступные в новостных лентах и обсуждаемые всеми и вся. Но и структурный анализ крупнейших финансово-промышленных групп страны, их связей и деятельности.
Традиционно, к началу двадцатых годов на Украине выделялись четыре таких крупнейших группы олицетворяющих собою львиную долю украинской экономики, и имеющих активы и интересы в основных секторах промышленности Незалежной – горно-металлургический комплекс, нефте-газовая отрасль и энергетика.
Это "донецкая группа" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, "EastOne" Виктора Пинчука, а по сути, семейный клан Леонида Кучмы, второго президента Украины, и "Group DF" (до того "РосУкрЭнерго") Дмитрия Фирташа, и аффилированных с ним Сергея Левочкина, и Юрия Бойко.
По факту, еще до начала СВО, все эти крупнейшие политико-экономические кланы утратили свою независимость, и в той или иной форме были включены в крупнейшие наднациональные западные конгломераты.
Виктор Пинчук астрология - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября, 07:00
Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук На этой неделе украинские СМИ и политики особое внимание уделяли украинскому олигарху Виктору Пинчуку, зятю президента Леонида Кучмы. Пинчук профинансировал приезд на Украину ряда западных политиков и чиновников, как действующих, так и отставных, на свой саммит "Ялтинской экономической стратегии" (YES)
Виктор Пинчук и возглавляемая им "семья Кучмы" на сегодняшний день находятся внутри правящей на Украине американской левоцентристской группы интересов, связанной с Клинтонами, Прицкерами, Джорджем/Алексом Соросом и их младшим партнером на Украине Томашем Фиалой (Dragon Capital), оружейным лобби и The BlackRock Foundation.
При участии и посредничестве Пинчука компания BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA), финансируемая банком JP Morgan, стала основным залогодержателем Украины, при посредничестве Фонда развития Украины (UDF), созданного Владимиром Зеленским, и на основании договора с Министерством финансов Украины.
Группа "Приват", возглавляемая Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, интегрирована в систему власти ортодоксального еврейского хасидского движения Хабад-Любавич и системно связана с республиканцами, и Лаудерами. Именно "Приват" стоял за запуском коррупционного скандала вокруг Burisma Holdings, ответственного за дискредитацию Байденов и Атлантического совета.
Будучи ярыми противниками Сороса, днепропетровский клан столкнулся с многочисленными судебными исками, криминальным преследованием со стороны администрации Байдена. На данный момент, большая часть их активов на Украине арестована или национализирована (и является вожделенным призом для структур связанных с Соросом), Игорь Коломойский уже больше года находится в заключении в следственном изолятор СБУ, а Геннадий Боголюбов, опасаясь ареста, нелегально покинул страну.
Связи Дмитрия Фирташа и его ключевого партнера Сергея Левочкина распространяются крайне широко по обе стороны Атлантики. Это и неформальные элитные групп британской аристократии, тесно связанные с Виндзорами. Это и финансовый истеблишмент Сити, и тесно связанные с ними британские спецслужбы MI5 и MI6, которые, в свою очередь, очень близки к Консервативной партии.
Ключевым посредником и партнером Фирташа на Туманном Альбионе является семейство Асквит, графы Оксфорд, пэры Соединенного Королевства.
В то же время Сергей Левочкин, один из творцов "Евромайдана" 2014 года, помощник президента Кучмы и глава администрации президента Януковича, еще в начале нулевых, по слухам, был завербован DIA - Разведывательным управлением Министерства обороны США.
Больше того, между Левочкиным и Бойко с одной стороны, и Фирташем с другой, уже давно много разногласий. Вероятно, именно Левочкин сыграл важную роль в начавшихся еще в 2014 году расследованиях и уголовном преследовании Фирташа со стороны США, в связи с которым украинский олигарх был арестован в Австрии и по сей день находится в Вене под домашним арестом, ожидая экстрадиции в Штаты.
В следствие этих обстоятельств Фирташ фактически утратил контроль над совместным с Левочкиным/Бойко газовым бизнесом, а его активы на Украине или арестованы или национализированы, чего не скажешь об активах его "партнеров". К слову сказать Левочкин не только не попал под украинские санкции, и не стал фигурантом уголовных дел, но и по сей день сохраняет влияние в украинской политике и является одним из ближайших политических партнеров и советников главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Ринат Ахметов
3 сентября, 16:41
Ринат Ахметов спонсирует террор на заработанные в России деньги. Пора с этим покончитьКазавшийся когда-то бездонным кошелек украинского олигарха Рината Ахметова продолжает "худеть". На этот раз бизнесмен лишился 1,5 км железнодорожного полотна в Белгороде и других активов в российских городах
Наконец, позиция самого богатого человека Украины Рината Ахметов в западных элитных кругах достаточно противоречивая. С середины нулевых (после 2004 года) у бизнесов Ахметова существовала сбалансированная система взаимоотношений и коммуникаций с американским и европейским истеблишментом.
Достаточно давно активы Ахметова управляются из Нидерландов, традиционной зоны влияния Валленбергов (находятся среди основных акционеров BlackRock) и Goldman Sachs. В то же время ING Bank, давний партнер и кредитор Ахметова, является частью банковского картеля Inter Alpha Group, основанного Джейкобом Ротшильдом, членом британского отделения известной семьи.
Но, с началом войны и потерей большей части активов (Ахметов не продемонстрировал желания узаконить свое активы и деятельность ни в 2015 в ЛДНР, ни после 2022 года в Российской Федерации), ситуация претерпела серьезные изменения. По имеющейся информации, в 2022 году собственник System Capital Management сделал резкий разворот в сторону поддержки левого крыла Демпартии США и "ястребов" из команды Байдена .
Существовавшая ранее тесная связь с финансовыми семьями Сити, а также шотландской и голландской элитами ослабела, и по состоянию на 2024 год ставка Ахметова и его лоббистских и бизнес-структур была сделана на публичное сближение с теми американскими транснациональными демократами, которые проявляли агрессивный интерес к его активам, ДТЭК и Метинвесту. Более того, они предпринимали публичные и непубличные ходы в коридорах киевской власти для национализации активов самой большой финансово-промышленной группы Украины. По слухам, готовность присягнуть новым хозяевам, и активные контакты внутри политических институтов влияния BlackRock привел к консенсусу, поскольку все попытки национализировать активы Ахметова на сегодняшний день приостановлены.

Как видим, бизнесы, финансы, политические и медийные надстройки ключевых политико-экономических кланов Украины, сформировавшихся еще на рубеже двухтысячных, густо оплетены "щупальцами" транснационалов всех мастей, "старыми" и "новыми" деньгами, кредитными и личными обязательствами. Как говорил Паниковский, их всех "купили, продали, снова купили, и снова продали, но уже дороже".
Ровно так же, но масштабом по меньше, и за цену поскромней скуплены Западом на корню и остальные украинские элитарии. И в бизнесе, и в политике, и в криминальном мире. Но, об этом в следующих частях этой своеобразной антологии "Убийства Украины".
Подробнее о том, как и почему на самом деле умирает металлургия Украины - одна из самых некогда прибыльных отраслей страны - в статье Ивана Лизана "От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию"
Об авторе: Михаил Рожнецкий - один из активных участников политических и политологических событий, происходивших на Украине в последние два десятилетия, хорошо знающий внутреннюю политическую кухню Украины.
 
УкраинаСШАСССРРинат АхметовСергей ЛевочкинФирташРосУкрЭнергоМинистерство финансовBurisma HoldingsЭксклюзив
 
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