https://ukraina.ru/20240919/1057547987.html

ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg

ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg - 19.09.2024 Украина.ру

ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg

Украина завершает транзит российского газа в Евросоюз, который увеличивает закупки СПГ в США. Об этом сообщает Bloomberg

2024-09-19T11:52

2024-09-19T11:52

2024-09-19T11:52

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Контракт на транзит российского газа в Евросоюз истекает 31 декабря. От прекращения поставок по основному маршруту поставок пострадают, прежде всего, компании Германии, где отработали схемы закупок более дорогого газа в Норвегии и США. При этом, отметило издание, такие страны, как Австрия и Словакия, по-прежнему зависят от поставок российского газа.ЕС накопил запасы газа до начала отопительного сезона, констатировало издание. Об отсутствии серьёзных поводов для беспокойства заявил на конференции Gastech в Хьюстоне Майкл Льюис - гендиректор национализированной и спасённой вливаниями $14,5 млрд газовой компании Uniper SE."Украинские объемы можно заменить", - заявил гендиректор немецкой компании Securing Energy For Europe GmbH Эгберт Леге.По мнению Леге, продукцию российского "Газпрома" возможно заменить дополнительным импортом СПГ."Но, конечно, в случае очень холодной зимы в системе может возникнуть некоторая нехватка", - признал Леге."Газпром" больше не будет поставлять газ в Германию – для крупнейшего потребителя этой продукции в ЕС. Обсуждение возобновления поставок представители предпринимательских кругов этого межгосударственного объединения связывают с ясной перспективой окончания российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ранее в новостях: "Газпром" транзитирует газ в ЕС через ГИС "Суджа" в согласованном с Украиной объёме – КуприяновТакже на эту тему интервью: Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков

https://ukraina.ru/20240827/1057078667.html

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новости, украина, сша, германия, ес, евросоюз, газпром, транзит, энергетика, энергоносители, российский газ, газ, сжиженный природный газ, спг, сво, норвегия, отопительный сезон