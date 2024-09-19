ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg - 19.09.2024 Украина.ру
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ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg
ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg - 19.09.2024 Украина.ру
ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg
Украина завершает транзит российского газа в Евросоюз, который увеличивает закупки СПГ в США. Об этом сообщает Bloomberg
2024-09-19T11:52
2024-09-19T11:52
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евросоюз
газпром
транзит
энергетика
энергоносители
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Контракт на транзит российского газа в Евросоюз истекает 31 декабря. От прекращения поставок по основному маршруту поставок пострадают, прежде всего, компании Германии, где отработали схемы закупок более дорогого газа в Норвегии и США. При этом, отметило издание, такие страны, как Австрия и Словакия, по-прежнему зависят от поставок российского газа.ЕС накопил запасы газа до начала отопительного сезона, констатировало издание. Об отсутствии серьёзных поводов для беспокойства заявил на конференции Gastech в Хьюстоне Майкл Льюис - гендиректор национализированной и спасённой вливаниями $14,5 млрд газовой компании Uniper SE."Украинские объемы можно заменить", - заявил гендиректор немецкой компании Securing Energy For Europe GmbH Эгберт Леге.По мнению Леге, продукцию российского "Газпрома" возможно заменить дополнительным импортом СПГ."Но, конечно, в случае очень холодной зимы в системе может возникнуть некоторая нехватка", - признал Леге."Газпром" больше не будет поставлять газ в Германию – для крупнейшего потребителя этой продукции в ЕС. Обсуждение возобновления поставок представители предпринимательских кругов этого межгосударственного объединения связывают с ясной перспективой окончания российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ранее в новостях: "Газпром" транзитирует газ в ЕС через ГИС "Суджа" в согласованном с Украиной объёме – КуприяновТакже на эту тему интервью: Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков
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новости, украина, сша, германия, ес, евросоюз, газпром, транзит, энергетика, энергоносители, российский газ, газ, сжиженный природный газ, спг, сво, норвегия, отопительный сезон
Новости, Украина, США, Германия, ЕС, Евросоюз, Газпром, транзит, энергетика, энергоносители, российский газ, газ, сжиженный природный газ, СПГ, СВО, Норвегия, отопительный сезон

ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg

11:52 19.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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Украина завершает транзит российского газа в Евросоюз, который увеличивает закупки СПГ в США. Об этом сообщает Bloomberg
Контракт на транзит российского газа в Евросоюз истекает 31 декабря. От прекращения поставок по основному маршруту поставок пострадают, прежде всего, компании Германии, где отработали схемы закупок более дорогого газа в Норвегии и США. При этом, отметило издание, такие страны, как Австрия и Словакия, по-прежнему зависят от поставок российского газа.
ЕС накопил запасы газа до начала отопительного сезона, констатировало издание. Об отсутствии серьёзных поводов для беспокойства заявил на конференции Gastech в Хьюстоне Майкл Льюис - гендиректор национализированной и спасённой вливаниями $14,5 млрд газовой компании Uniper SE.
27 августа, 17:03
Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕСКиев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский
"Украинские объемы можно заменить", - заявил гендиректор немецкой компании Securing Energy For Europe GmbH Эгберт Леге.
По мнению Леге, продукцию российского "Газпрома" возможно заменить дополнительным импортом СПГ.
"Но, конечно, в случае очень холодной зимы в системе может возникнуть некоторая нехватка", - признал Леге.
"Газпром" больше не будет поставлять газ в Германию – для крупнейшего потребителя этой продукции в ЕС. Обсуждение возобновления поставок представители предпринимательских кругов этого межгосударственного объединения связывают с ясной перспективой окончания российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее в новостях: "Газпром" транзитирует газ в ЕС через ГИС "Суджа" в согласованном с Украиной объёме – Куприянов
Также на эту тему интервью: Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков
 
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